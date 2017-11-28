The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

28.11.2017 18:27  Выпуск HTTP/TCP-балансировщика HAProxy 1.8

После года разработки состоялся релиз балансировщика нагрузки HAProxy 1.8, позволяющего распределять HTTP-трафик и произвольные TCP-запросы между группой серверов, учитывая множество факторов (например, проверяет доступность серверов, оценивает уровень нагрузки, имеет средства противостояния DDoS) и проводя первичную фильтрацию данных (например, можно разбирать HTTP-заголовки, отфильтровывать передачу некорректных параметров запроса, блокировать подстановку SQL и XSS, подключать агенты обработки контента). HAProxy также может применяться для координации взаимодействия компонентов в системах на базе архитектуры микросервисов. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией GPLv2. Проект используется на многих крупных сайтах, включая GitHub, Imgur, Instagram и Twitter.

Ключевые особенности выпуска:

  • Поддержка работы в многопоточном режиме в дополнение многопроцессной модели обработки соединений;
  • Поддержка HTTP/2 и автоматическое определение возможности взаимодействия по данному протоколу;
  • Кэш мелких объектов, позволяющий кэшировать на балансировщике тривиальные типовые запросы, такие как файлы favicon.ico и main.css;
  • Поддержка вывода статистики "show stat" и "show info" в формате JSON в дополнение к CSV;
  • Реализация директивы "server-template", позволяющей определить шаблоны настроек хостов. При помощи данной возможности можно устанавливать на бэкенды типовую конфигурацию и активировать серверы на лету через CLI или DNS (в записи SRV) без перезапуска;
  • Динамические Cookie теперь могут генерироваться на лету на основе адреса сервера;
  • В SPOE (Stream Processing Offload Engine) добавлена возможность передачи запросов через существующее соединение в асинхронном режиме, не дожидаясь окончания передачи прошлого запроса (pipelined);
  • Поддержка перезапуска без закрытия сетевых сокетов и обрыва установленных соединений (применяется SO_REUSEPORT);
  • Поддержка библиотеки регулярных выражений PCRE2;
  • Поддержка движков шифрования OpenSSL, работающих в асинхронном режиме;
  • Автономный резолвер DNS и возможность определения параметров работы серверов (адрес, порт, вес) через SRV-записи в DNS;
  • Поддержка TLS 1.3 с Early-Data (AKA 0-RTT) на обоих концах соединения;
  • Поддержка сборки для работы в виде сервиса, управляемого systemd.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/h...)
  2. OpenNews: Выпуск HTTP-акселератора Varnish 5.0
  3. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 3.5
  4. OpenNews: Fastsocket - новая высокомасштабируемая реализация сетевой подсистемы ядра Linux
  5. OpenNews: Для nginx подготовлен балансировщик TCP-соединений
  6. OpenNews: Google опубликовал платформу балансировки нагрузки Seesaw
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: haproxy, balancer, proxy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, iota77, 18:34, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Спасибо, очень годно, год ждал =)
     
     
  • 2.2, Фуррь, 18:43, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    >Поддержка сборки для работы в виде сервиса, управляемого systemd.

    Особенно это? :)

    ... и главное, написано последним, как вишенка на торте, бгг.

     
     
  • 3.5, A.Stahl, 19:34, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Зачем ты вообще обновляешься? Ты действительно не понимаешь, что проблема не в обновлениях, не в системд, а в тебе?
     
  • 3.6, Аноним, 19:39, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    как будто что-то плохое
     
  • 1.3, Dkg, 18:51, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Годная вещь.
     
  • 1.4, Аноним, 18:58, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    healthcheck бекендов - главная фича этого демона.
     
     
  • 2.7, Аноним, 19:41, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По этой причине nginx и nginx-plus не нужны.
     
     
  • 3.9, Аноним, 19:54, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нужны как минимум там, где HAProxy - overkill Кстати, умеет ли он в скриптовани... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Vee Nee, 20:14, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Умеет, на Lua.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor