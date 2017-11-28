28.11.2017 18:27  Выпуск HTTP/TCP-балансировщика HAProxy 1.8

После года разработки состоялся релиз балансировщика нагрузки HAProxy 1.8, позволяющего распределять HTTP-трафик и произвольные TCP-запросы между группой серверов, учитывая множество факторов (например, проверяет доступность серверов, оценивает уровень нагрузки, имеет средства противостояния DDoS) и проводя первичную фильтрацию данных (например, можно разбирать HTTP-заголовки, отфильтровывать передачу некорректных параметров запроса, блокировать подстановку SQL и XSS, подключать агенты обработки контента). HAProxy также может применяться для координации взаимодействия компонентов в системах на базе архитектуры микросервисов. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией GPLv2. Проект используется на многих крупных сайтах, включая GitHub, Imgur, Instagram и Twitter. Ключевые особенности выпуска: Поддержка работы в многопоточном режиме в дополнение многопроцессной модели обработки соединений;

Поддержка HTTP/2 и автоматическое определение возможности взаимодействия по данному протоколу;

Кэш мелких объектов, позволяющий кэшировать на балансировщике тривиальные типовые запросы, такие как файлы favicon.ico и main.css;

Поддержка вывода статистики "show stat" и "show info" в формате JSON в дополнение к CSV;

Реализация директивы "server-template", позволяющей определить шаблоны настроек хостов. При помощи данной возможности можно устанавливать на бэкенды типовую конфигурацию и активировать серверы на лету через CLI или DNS (в записи SRV) без перезапуска;

Динамические Cookie теперь могут генерироваться на лету на основе адреса сервера;

В SPOE (Stream Processing Offload Engine) добавлена возможность передачи запросов через существующее соединение в асинхронном режиме, не дожидаясь окончания передачи прошлого запроса (pipelined);

Поддержка перезапуска без закрытия сетевых сокетов и обрыва установленных соединений (применяется SO_REUSEPORT);

Поддержка библиотеки регулярных выражений PCRE2;

Поддержка движков шифрования OpenSSL, работающих в асинхронном режиме;

Автономный резолвер DNS и возможность определения параметров работы серверов (адрес, порт, вес) через SRV-записи в DNS;

Поддержка TLS 1.3 с Early-Data (AKA 0-RTT) на обоих концах соединения;

Поддержка сборки для работы в виде сервиса, управляемого systemd.



