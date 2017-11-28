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28.11.2017 09:31  Проект openSUSE анонсировал Tumbleweed Snapshots

Разработчики openSUSE объявили о готовности Tumbleweed Snapshots, комбинированного варианта дистрибутива openSUSE Tumbleweed с непрерывным циклом обновления версий программ (rolling-обновления). Новая функциональность рассчитана на пользователей, которые хотят оставаться на свежих версиях приложений, но без постоянного накатывания обновлений.

Tumbleweed Snapshots предоставляет более предсказуемый цикл обновления системы благодаря периодическому формированию снапшотов, которые включают накопившиеся за несколько дней обновления. Пользователь устанавливает все обновления из снапшота целиком без кусочного дробления, и затем может оставаться на нём до тех пор пока не возникнет необходимость использования более свежих выпусков приложений или не появится какое-то новшество/исправление, заслуживающее внимания. В этом случае пользователь просто обновит своё окружение до актуального снапшота.

При использовании снапшотов установка приложений из репозитория также привязывается к ним - приложения будут устанавливаться в контексте текущего снапшота, даже если на данным момент в Tumbleweed доступны пакеты с более свежими выпусками интересующей программы. Таким образом, Tumbleweed Snapshots позволяет установить новые приложения без переустановки зависимостей, смещения версий остальных программ и полного обновления системы.

Например, пользователь использует снапшот 20171117, в котором были обновлены версии программ и библиотеки KDE. На следующий день был выпущен снапшот 20171118, в котором была обновлена версия библиотеки Qt и, как следствие, перестроена большая порция зависимостей. В обычных условиях при желании установить дополнительное приложение на базе Qt пользователю пришлось бы вначале полностью обновить все зависимости, загрузив огромное большое число пакетов, в то время как ещё день назад можно было просто установить программу в имеющемся окружении.

При использовании Tumbleweed Snapshots пользователь получает возможность не переходить к новой версии Qt и установить приложение в виде пакета, который был доступен для снапшота 20171117. На данный момент наиболее свежим является снапшот 20171125 от 25 ноября, в котором пользователям предложено ядро Linux 4.14.1 и ряд новых выпусков серверных пакетов. При желании обновить графические драйверы и ядро пользователь может сразу обновить свою систему с 20171117 до 20171125. Для смены снапшота в утилиту tumbleweed добавлена новая команда "switch".

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2017...)
  2. OpenNews: Проект openSUSE начал формирование сборок с экспериментальными выпусками KDE и GNOME
  3. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью WebKit в дистрибутивах Linux
  4. OpenNews: SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры
  5. OpenNews: openSUSE объявил о слиянии rolling-проектов Tumbleweed и Factory
  6. OpenNews: Анонсирован стабильный репозиторий openSUSE с непрерывным циклом обновления пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tumbleweed, opensuse, rolling
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  • 1.2, Константавр, 09:56, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Что-то никак им не удаётся на двух стульях сидеть. Всю жизнь они мучаются. А дистром как нельзя было нормально пользоваться из коробки, не подключая сторонних реп, которые ломают зависимости, так и осталось. А они всё ролики с квадратными колёсами изобретают.
     
     
  • 2.3, Ilya Indigo, 10:30, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    На Tumbleweed уже давно можно жить без сторонних реп.
    Pacman нужен всё меньше и меньше, уже большинство кодеков из Oss идут, да и он на моей памяти, никогда ничего и не ломал.
    А если Вы Leap использовали и называете openSUSE то, что должно называться SLED, то мои Вам поздравления.
    И да, без блоба от нвидии живу прекрасно и не считаю его необходимым пакетом из коробки.
     
  • 1.4, Аноним, 10:31, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    постоянное обновление без обновления это как ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, АНГЫВНАГЫНВАШЩ, 11:26, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обновление/установка отдельных пакетов, без обновления половины системы.
     
  • 1.5, лютый жабист__, 10:43, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сусешники в конце 2017го изобрели Arch Rollback Machine :)
     
  • 1.6, Аноним, 10:45, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так этож Арч или Manjaro
     
  • 1.7, Аноним, 11:02, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Tumbleweed довольно часто ломается при обновлении Если пару месяцев не обновлят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 11:18, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    хэз я походу виндовозник у меня диск с OS на полке стоит это глюк зависить от ин... весь текст скрыт [показать]
     

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