28.11.2017 09:31  Проект openSUSE анонсировал Tumbleweed Snapshots

Разработчики openSUSE объявили о готовности Tumbleweed Snapshots, комбинированного варианта дистрибутива openSUSE Tumbleweed с непрерывным циклом обновления версий программ (rolling-обновления). Новая функциональность рассчитана на пользователей, которые хотят оставаться на свежих версиях приложений, но без постоянного накатывания обновлений.

Tumbleweed Snapshots предоставляет более предсказуемый цикл обновления системы благодаря периодическому формированию снапшотов, которые включают накопившиеся за несколько дней обновления. Пользователь устанавливает все обновления из снапшота целиком без кусочного дробления, и затем может оставаться на нём до тех пор пока не возникнет необходимость использования более свежих выпусков приложений или не появится какое-то новшество/исправление, заслуживающее внимания. В этом случае пользователь просто обновит своё окружение до актуального снапшота.

При использовании снапшотов установка приложений из репозитория также привязывается к ним - приложения будут устанавливаться в контексте текущего снапшота, даже если на данным момент в Tumbleweed доступны пакеты с более свежими выпусками интересующей программы. Таким образом, Tumbleweed Snapshots позволяет установить новые приложения без переустановки зависимостей, смещения версий остальных программ и полного обновления системы.

Например, пользователь использует снапшот 20171117, в котором были обновлены версии программ и библиотеки KDE. На следующий день был выпущен снапшот 20171118, в котором была обновлена версия библиотеки Qt и, как следствие, перестроена большая порция зависимостей. В обычных условиях при желании установить дополнительное приложение на базе Qt пользователю пришлось бы вначале полностью обновить все зависимости, загрузив огромное большое число пакетов, в то время как ещё день назад можно было просто установить программу в имеющемся окружении.

При использовании Tumbleweed Snapshots пользователь получает возможность не переходить к новой версии Qt и установить приложение в виде пакета, который был доступен для снапшота 20171117. На данный момент наиболее свежим является снапшот 20171125 от 25 ноября, в котором пользователям предложено ядро Linux 4.14.1 и ряд новых выпусков серверных пакетов. При желании обновить графические драйверы и ядро пользователь может сразу обновить свою систему с 20171117 до 20171125. Для смены снапшота в утилиту tumbleweed добавлена новая команда "switch".



