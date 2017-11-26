26.11.2017 21:06  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.20

> Я точно помню что писали об этом... сейчас попробую поискать эту статью

> Вот она: https://geektimes.ru/post/250964/ Может кто-то просто переоценивал себя и свой вклад в развитие MC? Но сложно сказать: те графики на github рисуют не всё и видимо не всех. Про отдельных разработчиков они рисуют графики только до 2014 года. Не знаю даже почему.

