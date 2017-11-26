26.11.2017 21:06  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.20

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|4.22, Ordu, 01:17, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Я точно помню что писали об этом... сейчас попробую поискать эту статью
> Вот она: https://geektimes.ru/post/250964/
Может кто-то просто переоценивал себя и свой вклад в развитие MC? Но сложно сказать: те графики на github рисуют не всё и видимо не всех. Про отдельных разработчиков они рисуют графики только до 2014 года. Не знаю даже почему.
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|2.27, Петр А, 06:12, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>> разве он жив? Было время, когда говорили, что этот проект забросил автор
Добро пожаловать в реальность.
Ты удивишься, но мы еще не улетели на Марс, а города в долинах по-прежнему населены.
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|2.17, AndrewR, 23:52, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Hm, это под ppc ? Кажется видел подобный глюк под finnix-ppc (debian-based) / qemu . Отрепорть разработчикам mc .... Strace там попробуй, лог к багу прикрепи..
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|1.13, Аноним, 22:55, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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В основном использую mcedit для правки скриптов на Bash, Python, Groovy, etc.
Было бы круто если бы реализовали фолдинг в редакторе, а то всякие JSON/XML и т.п. править слегка запарно. Знаю про vim, но mc - "наше всё" уже много лет :)
Очень нравится! Тёплый, ламповый FM знакомый ещё с RH5! Спасибо, разработчики!
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|1.16, anomymous, 23:48, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Хороший FM. Как правильно выше замечено - тёплый, ламповый UI, знакомый ещё с 1989 года под названием "Norton Commander". Самое интересное, что это до сих пор лучший UI, оптимизирующий работу с файлами, ничего лучше так и не придумано, эксплореры "винда и а-ля винда" такой продуктивности достичь не позволяют.
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