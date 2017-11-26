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26.11.2017 21:06  Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.20

Доступен выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.20, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Ускорено выполнение нормализации имён файлов для кодировки UTF-8, что привело к увеличению скорости отображения отсортированного списка файлов в больших каталогах;
  • В редакторе добавлена поддержка подсветки синтаксиса языка TypeScript, элементов ES2015, Protocol Buffers, gRPC и разметки Apache Hive QL. Обновлена база ключевых слов SQL и PHP;
  • Добавлена начальная поддержка разметки Markdown;
  • Обеспечено выделение файлов с расширением txz как архивов;
  • В файл filehighlight.ini добавлены новые мультимедийные расширения;
  • Устранено 25 ошибок, в том числе решена проблема с неверной установкой времени при копировании файлов из архивов tar.gz и cpio.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.19
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.18
  4. OpenNews: Релиз файлового менеджера Midnight Commander 4.8.17
  5. OpenNews: Релиз файлового менеджера Midnight Commander 4.8.16
  6. OpenNews: Релиз файлового менеджера Midnight Commander 4.8.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mc
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  • 1.1, linxon, 21:10, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –12 +/
    разве он жив? Было время, когда говорили, что этот проект забросил автор
     
     
  • 2.3, Ordu, 21:26, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Можно заглянуть сюда: https://github.com/MidnightCommander/mc/graphs/contributors

    Там есть провал в коммитах в 2006-2008 годах. Но это было так давно, что либо ты о чём-то другом, либо ты только что из криокамеры.

     
     
  • 3.4, linxon, 21:29, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Я точно помню что писали об этом... сейчас попробую поискать эту статью

    Вот она: https://geektimes.ru/post/250964/

     
     
  • 4.5, Аноним, 21:38, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Забавно, как тамошние вантузятники заминусовали осиляторов командной строки.
     
     
  • 5.6, linxon, 21:41, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    на вкус и цвет... Кому как удобнее
     
  • 5.7, anonymous, 21:47, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И правильно, что заминусовали. Товарисч слишком толсто троллит.
     
  • 5.25, Тот_Самый_Анонимус, 05:43, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да и ты не шибко в плюсах. Видать осиливание командной строки не добавило тебя в илиту автоматически.
     
  • 4.22, Ordu, 01:17, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Я точно помню что писали об этом... сейчас попробую поискать эту статью
    > Вот она: https://geektimes.ru/post/250964/

    Может кто-то просто переоценивал себя и свой вклад в развитие MC? Но сложно сказать: те графики на github рисуют не всё и видимо не всех. Про отдельных разработчиков они рисуют графики только до 2014 года. Не знаю даже почему.

     
  • 2.10, Аноним, 22:19, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Его же Мигелюшка начал, до того как продался Мелкософту Потом забросил конечно,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, цырроз, 00:16, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А благородный дон вообще линуксом пользуется?
     
  • 2.27, Петр А, 06:12, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> разве он жив? Было время, когда говорили, что этот проект забросил автор

    Добро пожаловать в реальность.
    Ты удивишься, но мы еще не улетели на Марс, а города в долинах по-прежнему населены.

     
  • 1.2, jalavan, 21:21, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Спасибо большое.
     
  • 1.8, anonymous, 21:49, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как дела с архивами обстоят? Всё так же тормозит на zip и виснет на RAR с паролем?
     
  • 1.9, Sirob, 22:12, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наверное, всё так же замусоривает history своими супер-функциями?
     
  • 1.11, Аноним, 22:37, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Gentoo под Power5 выходит в чёрный экран блокируя консоль. Как лечить?
     
     
  • 2.14, Аноним, 23:13, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    на мониторе есть кнопки, можно настраивать яркость Тогда экран будет не такой ч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, НяшМяш, 23:16, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Тихо, не спугни. У него на мониторе крутилки, а кнопка только одна.
     
  • 2.17, AndrewR, 23:52, 26/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Hm, это под ppc ? Кажется видел подобный глюк под finnix-ppc (debian-based) / qemu . Отрепорть разработчикам mc .... Strace там попробуй, лог к багу прикрепи..
     
  • 2.30, Nero777, 08:24, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Bash и будет вам чудо,и FreeBSD,конечно!
     
  • 1.12, Аноним, 22:45, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Good
     
  • 1.13, Аноним, 22:55, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    В основном использую mcedit для правки скриптов на Bash, Python, Groovy, etc.
    Было бы круто если бы реализовали фолдинг в редакторе, а то всякие JSON/XML и т.п. править слегка запарно. Знаю про vim, но mc - "наше всё" уже много лет :)
    Очень нравится! Тёплый, ламповый FM знакомый ещё с RH5! Спасибо, разработчики!
     
  • 1.16, anomymous, 23:48, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Хороший FM. Как правильно выше замечено - тёплый, ламповый UI, знакомый ещё с 1989 года под названием "Norton Commander". Самое интересное, что это до сих пор лучший UI, оптимизирующий работу с файлами, ничего лучше так и не придумано, эксплореры "винда и а-ля винда" такой продуктивности достичь не позволяют.
     
     
  • 2.21, Аноним, 01:09, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Caja в двухпанельном режиме с табами удобнее для выборочного управления кучкой ф... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.24, Аноним, 04:14, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    http www softpanorama org OFM Paradigm Ch03 volkov_commander shtml ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Аноним, 07:10, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я полагаю, речь шла про UI.КМК, просто скопировали интерфейс. Разве нет?
     
  • 1.18, Аноним, 23:54, 26/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Собрал 4 8 20 и сразу заметил баг размера выделенных файлов, которого не было в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Anonimus, 02:09, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    да не баг это, просто у тебя в консоли кривой UTF, ну или в лангах накосячили
     
  • 2.26, Аноним, 06:01, 27/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Точно есть баг. Еще год и в версии 4.8.21 может быть исправят.

     
  • 1.31, ввв, 08:39, 27/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где новость о возврате мюнхена ан шиндоус? Противоположных новостей был вагон. будьте уже последовательны...
     

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