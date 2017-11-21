The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

21.11.2017 09:53  Серия критических уязвимостей в Intel Management Engine

Компания Intel объявила об устранении серии уязвимостей в различных версиях прошивок для подсистемы Intel ME (Management Engine) и связанных с ней компонентах Intel Trusted Execution Engine и Server Platform Service. Всего раскрыты данные о 10 новых уязвимостях, которые были выявлены в процессе проведения аудита безопасности Intel ME. Проблемы проявляются на системах с 6, 7 и 8 поколением процессоров Intel Core, в Intel Atom C3000, Atom E3900, Intel Pentium Apollo Lake и Celeron серии N и J, а также в серверных системах на базе Intel Xeon E3-1200 v5 и v6, Xeon W и Xeon Scalable. Всем пользователям рекомендовано установить обновление прошивки. Для проверки наличия уязвимостей для Linux и Windows подготовлена специальная утилита.

Intel ME поставляется в большинстве современных материнских плат с процессорами Intel и реализован в виде отдельного микропроцессора, работающего независимо от CPU и выполняющего задачи, которые необходимо отделить от операционной системы, такие как обработка защищённого контента (DRM), реализация модулей TPM (Trusted Platform Module) и низкоуровневые интерфейсы для мониторинга и управления оборудованием. Начиная с Intel ME 11 в прошивке используется отдельная операционная система, основанная на коде ОС MINIX, которая работает параллельно с основной ОС без привлечения центрального процессора. Компрометация Intel ME позволяет получить полный доступ ко всему системному окружению, при том, что вредоносная активность будет незаметна из основной ОС.

Часть уязвимостей специфична для интерфейса удалённого управления оборудованием Active Management Technology (AMT), который используется на серверных системах и некоторых бизнес-моделях ноутбуков. Уязвимости позволяют выполнить произвольный код в контексте окружения AMT при наличии удалённого доступа к интерфейсу. Атакующий должен знать параметры аутентификации для подключения к AMT, но также может атаковать необновлённые системы с ранее найденной уязвимостью, позволяющей подключиться с пустым паролем. Сам по себе доступ к AMT уже предоставляет достаточный набор средств для совершения атаки на операционную систему, например, можно отключить UEFI Secure Boot для загрузки неверифицированных компонентов. Предоставляемая новыми уязвимостями возможность выполнения кода дополнительно позволяет манипулировать работой AMT, например отключить индикатор режима мониторинга и организовать скрытое наблюдение за содержимым экрана (при штатном режиме мониторинга на экран выводится рамка, уведомляющая пользователя о наблюдении).

Другая часть уязвимостей позволяет выполнить код в контексте ядра прошивки Intel ME, имея локальный доступ к основной системе. Уязвимости могут применяться для запуска вредоносного кода вне области видимости основной ОС и компрометации механизма Intel PTT (Platform Trust Technology), позволяющего выполнять модули TPM (Trusted Platform Module) с защищёнными обработчиками, например, используемыми для выполнения операций шифрования и хранения ключей в отдельном от операционной системы окружении. Уязвимости в Intel ME дают возможность получить доступ к этому окружению, в том числе к хранящимся там EK-ключам (Endorsement Key), используемым для идентификации модулей TPM, что сводит на нет уровень доверия к TPM-обработчикам.

Уязвимости также потенциально могут использоваться для обхода средств для загрузки в Intel ME только прошивок, заверенных цифровой подписью. Так как уязвимость эксплуатируется при обработке неподписанных данных, атакующий может изменить эти данные и добиться эксплуатации уязвимости при каждой загрузке Intel ME, после чего отключать Boot Guard и загружать любой код, полностью контролируя состав прошивки. Так как после загрузки окружение становится подконтрольным злоумышленнику и невозможно доверять информации из Intel ME в уже загруженной системе, единственным вариантом восстановления остаётся ручная перепрошивка Flash через SPI (для большинства компаний дешевле будет купить новое оборудование).

Дополнительно можно отметить планы Intel полностью прекратить поддержку BIOS к 2020 году, оставив только возможность использования UEFI. Обязательным станет использование спецификации UEFI Class 3, которая не предусматривает наличие интерфейса для Legacy BIOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://security-center.intel....)
  2. OpenNews: Эндрю Таненбаум поблагодарил Intel за использование MINIX в прошивке Management Engine 11
  3. OpenNews: Google развивает открытую замену прошивкам UEFI
  4. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  5. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  6. OpenNews: Концепция stateless-ноутбука, защищённого от аппаратных бэкдоров
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: intelme, intel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.3, бедный буратино, 10:27, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    ждём вирусов для MINIX
     
  • 1.4, Аноним, 10:33, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +5 +/
    необходимо отделить мух от котлет, тьфу ты , пользователей от их оборудования и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 10:38, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    https www reddit com r StallmanWasRight https blog invisiblethings org 2015... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 10:43, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Буквально на днях была новость о том, что Таненбаум поблагодарил интел за исполь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 10:52, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >"поблагодарил"

    Не благодари...

     
  • 1.8, Аноним, 10:53, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно тлдр тем, у кого нет AMT и кто не дает физический доступ к железу никому,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 11:10, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Бояться всегда есть чего, даже если об этом не рассказали.
     
     
  • 3.23, Аноним, 12:10, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я про "по содержанию багрепорта". так то да
     
  • 1.9, Аноним, 10:58, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не такой уж он и Trusted, получается? )))
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 11:04, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А доверять никому нельзя. Ну кроме как дедушке Мюллеру, но он умер давно...
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov, 11:17, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не такой уж он и Trusted, получается? )))

    Не! Может? Быть. https://www.fsf.org/search?SearchableText=Treacherous+Computing

     
  • 1.10, Аноним, 11:01, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для тех, у кого python младше 2 7, поправьте в sps py на 39 строке -info subp... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Ilya Indigo, 11:04, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    остаётся только ждать следующего поколения Райзенов, а там и Нави появится.
    Как бы мне не хотелось обновить свой Athlon 64 X2, пока нечем. :-(
     
     
  • 2.17, Аноним, 11:14, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    АMD Platform Security Processor привет передавай.
     
  • 2.24, Аноним, 12:10, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что не так с фуфыксами? А вот с рязанью уже всё не так.
     
  • 1.14, Аноним, 11:08, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Новый комп дешевле программатора за 5 баксов и от силы получаса работы Не, мань... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Atrium, 11:14, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Как зaтpaхала эта неотключаемая шпионская следилка от интеля. Сколько проблем из-за этой xepни.
     
     
  • 2.19, Andrey Mitrofanov, 11:28, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как зaтpaхала эта неотключаемая шпионская следилка от интеля. Сколько проблем из-за этой
    > xepни.

    Да. https://3.14.by/en/read/homemade-cpus

     
  • 2.20, Step0, 11:34, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как это неотключаемая? Отключается же каким-то битом в ноль... Причём безвозвратно.
     
  • 2.26, Аноним, 12:15, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    добро пожаловать в светлое будущее! У амд тоже самое, если что
     
  • 1.22, grsec, 11:53, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все это для повышения безопасности, кричал они.
     
     
  • 2.27, Andrey Mitrofanov, 12:21, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Все это для повышения безопасности, кричал они.

    И только RMS всё талдычил в уголке, рассказывая "безопасности" кого и от кого. Всё одно и то же, все 30+ лет... Вырастали поколения и поколения -- а грабли и торянские лошадки были всё одни и те же. Только фантики обёрток и букво-сокращения менялись -- "прогресс" было не становить....

     
  • 1.25, Нуб, 12:13, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Проблемы проявляются на системах с 6, 7 и 8 поколением процессоров Intel Core

    haswell - это же 4 поколение? Мне бояться нечего, или штеуд просто забил на багфиксы для старья?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor