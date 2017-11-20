20.11.2017 12:22  Свободная стратегическая игра Zero-K размещена на itch.io

Разработчики свободной стратегической игры Zero-K сообщили о преодолении очередного рубежа в развитии проекта - размещение релиза игры в сервисе itch.io. Код игры Zero-K написан на языке Lua и распространяется под лицензией GPLv2. Игра использует игровой движок Spring и изначально основывались на контенте от проекта Total Annihilation, который впоследствии был полностью заменён на собственные игровые ресурсы. Сборки сформированы для Linux и Windows. Возможна одиночная игра с ботами, организация многопользовательских сражений в локальной сети или через online-сервисы.

Zero-K относится к категории стратегий в реальном времени и отличается достаточно хорошо проработанной графикой и качественной симуляцией физических процессов. Сюжет обыгрывает противостояние армий роботов и требует от игрока принятия тактических, стратегических и экономических решений. Представлено более 100 типов юнитов, включая транспортные средства, танки, самолеты, корабли, подводные лодки, паукоходы и различные категории роботов. Экономическая составляющая строится вокруг добычи и выработки двух ресурсов - металла и энергии, которые необходимы для производства юнитов и совершения боевых действий.