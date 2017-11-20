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20.11.2017 12:22  Свободная стратегическая игра Zero-K размещена на itch.io

Разработчики свободной стратегической игры Zero-K сообщили о преодолении очередного рубежа в развитии проекта - размещение релиза игры в сервисе itch.io. Код игры Zero-K написан на языке Lua и распространяется под лицензией GPLv2. Игра использует игровой движок Spring и изначально основывались на контенте от проекта Total Annihilation, который впоследствии был полностью заменён на собственные игровые ресурсы. Сборки сформированы для Linux и Windows. Возможна одиночная игра с ботами, организация многопользовательских сражений в локальной сети или через online-сервисы.

Zero-K относится к категории стратегий в реальном времени и отличается достаточно хорошо проработанной графикой и качественной симуляцией физических процессов. Сюжет обыгрывает противостояние армий роботов и требует от игрока принятия тактических, стратегических и экономических решений. Представлено более 100 типов юнитов, включая транспортные средства, танки, самолеты, корабли, подводные лодки, паукоходы и различные категории роботов. Экономическая составляющая строится вокруг добычи и выработки двух ресурсов - металла и энергии, которые необходимы для производства юнитов и совершения боевых действий.



  1. Главная ссылка к новости (https://zerok.itch.io/zero-k...)
  2. OpenNews: Выход игры Freeciv 2.5
  3. OpenNews: Выпуск игрового движка Torque 3D 3.7
  4. OpenNews: Релиз движка стратегических игр Spring 101
  5. OpenNews: Эксперимент по созданию искусственного интеллекта для игры в Doom
  6. OpenNews: Доступна двадцать первая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game
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  • 1.1, dimcha, 12:43, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > отличается достаточно хорошо проработанной графикой и качественной симуляцией физических процессов

    Автор, ты ролик смотрел прежде чем такое писать?

     
  • 1.2, A.Stahl, 12:47, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Схожу-ка я проверю, а не допилили ли Total Annihilation для красивого состояния. А это что-то ну совсем не возбуждает.
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 12:56, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не, всё так же целостной игры нет. Просто движок. Ладно, вернусь через пару лет.
     
  • 1.3, бедный буратино, 12:54, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    написано всё про Zero-K, про которую я слышал много раз, но не написано вообще ничего про itch.io, про который я слышу первый раз в жизни
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:38, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Itch.io
     
     
  • 3.6, бедный буратино, 13:49, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    сторонник отечественного языка.
     

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