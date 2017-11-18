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17.11.2017 23:53  Google открыл код утилиты для сравнения образов контейнеров

Компания Google представила утилиту container-diff, предназначенную для изучения различий между несколькими образами контейнеров или для анализа состава образа. Код утилиты написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Утилита позволяет оценить изменения в образе и представить результат сравнения в наглядном виде, удобном для восприятия человеком и учитывающем сведения о пакетах, с которыми связаны выявленные изменения. Для интеграции с другими приложениями вывод также может быть оформлен в формате JSON. Сontainer-diff может отдельно выводить различия в системных пакетах, пакетах с модулями и библиотеками, используемыми в приложениями, или в произвольных файлах из состава образа. Например, можно отдельно оценить изменения, связанные с дистрибутивом Linux, и пакетами Python и Node.js, установленными через pip или npm.

Образы для сравнения могут задаваться как в виде ссылки на на локальный или удалённый демон Docker, так и в форме tar-архива (например, можно сравнить образы на локальной системе и внешнем сервере без их ручного копирования). Кроме выявления различий утилита также может быть запущена в режима анализа одного образа, при котором выводится отчёт о составе образа со списком пакетов и файлов, их версий и размера, а также изучается история изменений.



  1. Главная ссылка к новости (http://opensource.googleblog.c...)
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  4. OpenNews: Google представил Cilium, сетевую систему для Linux-контейнеров, основанную на BPF
  5. OpenNews: Утверждена единая спецификация для образов и runtime изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил mkosi, инструмент для генерации образов ОС
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: google, container
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  • 1, Аноним, 00:47, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Google открыл код ктилиты для сравнения контейнеров docker Всего лишь только do... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, я, 01:10, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    это де-факто уже стандарт для SMB контейнерезации, детка. если по поводу менеджмента еще возникают терки, то по поводу docker/cgroups уже нет.
     
     
  • 3, Аноним, 01:44, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Для деток может уже и стандарт :)
     
  • 4, Аноним, 01:50, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Контейнерезация Дайте две пачки учебников этой школьнице Что ты, старая, имела... весь текст скрыт [показать]
     

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