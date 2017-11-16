16.11.2017 09:49  Опубликован план прекращения поддержки Python 2 в NumPy

Разработчики NumPy, библиотеки для научных вычислений, ориентированной на работу с многомерными массивами, представили план прекращения поддержки Python 2. Начиная с 2010 года NumPy параллельно поддерживает ветки для Python 2 и Python 3. Полноценное развитие обеих веток будет производиться до 31 декабря 2018 года, после чего новые возможности будут добавляться только в ветку для Python 3, а в ветке для Python 2 будут только исправляться ошибки.

Выпуск обновлений с исправлениями к ветке NumPy для Python 2 будет осуществляться сообществом до 31 декабря 2019 года, после чего возможность дальнейшей поддержки будет зависеть от активности лиц, заинтересованных в продолжении использования Python 2. Напомним, что поддержка Python 2.7 будет прекращена сообществом разработчиков языка Python в 2020 году.



