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16.11.2017 09:49  Опубликован план прекращения поддержки Python 2 в NumPy

Разработчики NumPy, библиотеки для научных вычислений, ориентированной на работу с многомерными массивами, представили план прекращения поддержки Python 2. Начиная с 2010 года NumPy параллельно поддерживает ветки для Python 2 и Python 3. Полноценное развитие обеих веток будет производиться до 31 декабря 2018 года, после чего новые возможности будут добавляться только в ветку для Python 3, а в ветке для Python 2 будут только исправляться ошибки.

Выпуск обновлений с исправлениями к ветке NumPy для Python 2 будет осуществляться сообществом до 31 декабря 2019 года, после чего возможность дальнейшей поддержки будет зависеть от активности лиц, заинтересованных в продолжении использования Python 2. Напомним, что поддержка Python 2.7 будет прекращена сообществом разработчиков языка Python в 2020 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/numpy/numpy...)
  2. OpenNews: Релиз PyPy 5.9, реализации Python, написанной на языке Python
  3. OpenNews: Выпуск Cython 0.27, компилятора для языка Python
  4. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек
  5. OpenNews: Разработка Python переведена на GitHub
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.6
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: numpy, python
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  • 1.1, Аноним, 09:55, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    И всеравно маргиналы остануться кто двойкой будет пользоваться не потому что их ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, бедный буратино, 09:59, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >  И всеравно маргиналы остануться кто двойкой будет пользоваться не потому что их прижал легаси, а потому что они не хотят ничего нового...

    именно. в python 2 нет проблемы, какая версия у пользователя, 3.3 или 3.6, и какие из фич там есть

     
     
  • 3.4, Аноним, 10:00, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    "Ловите некроманта!"
     
  • 1.2, Аноним, 09:56, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ок красношляпым вопрос, кто-нибудь может объяснить, для чего в федоре и центоси... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, mumu, 10:05, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    очевидно для того, чтобы держать несколько разных версий в одной системе.
     
     
  • 3.9, Аноним, 11:16, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Странное у вас очевидно Вопрос в том, почему по-разному то Да на здоровье, п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Аноним, 12:26, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не пользуйтесь питоном. вот и весь ответ :)
     
     
  • 5.19, Аноним, 13:39, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > не пользуйтесь питоном

    А также федорой.

     
  • 4.13, Neptus, 12:29, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    В Федоре вызывается, 'Python3' - общий случай. И 'Python3.6' (или дополнительные) уже конкретно.
     
     
  • 5.15, Аноним, 12:40, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    я про зависимости Вот софт, у него builddependencies стоит python3-devel И для... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 10:11, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Думаю, сначала следовало бы опубликовать план разработки концепции прекращения п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, yet another anonymous, 10:54, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Полетит генерация документации в Mesa, всякие преобразования в fonttools.

    Если речь пойдет о "убрать python2 в пользу python3" --- идите адаптируйте asciidoc.

     
     
  • 2.8, iv, 11:03, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Генерация документации Mesa использует NumPy? Cуровые у них там доки...
     
     
  • 3.10, yet another anonymous, 12:13, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Это приходит от всяких markup crap. Питонячьи петли зависимостей --- это что-то.

    Принципы питонного сообщества тоже оригинальные: огромная туча модулей --- это в основном C с тонюсенькой обёрткой в питон.

     
  • 1.12, Аноним, 12:29, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не проще ли вообще не использовать NumPy с питоном, а сразу писать на современны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, trolleybus, 12:38, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Julia как бы еще не 1.0 даже, поэтому от проблем с совместимостью не застрахован никто
     
  • 2.16, Neptus, 12:45, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не проще ли вообще не использовать NumPy с питоном, а сразу писать
    > на современных языках типа Julia и не иметь проблем ни с
    > производительностью, ни с совместимостью?....

    А что, уже появилась хоть нормальная версия. Пока даже не полуверсия...

     
     
  • 3.17, Neptus, 12:46, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/

    > А что, уже появилась хоть нормальная версия. Пока даже не полуверсия...

    Влепились лишние строки....

     
  • 1.18, Мозг, 12:46, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хватит откапывать уже стюардессу. Тройка уже десять лет как вышла, а вы все с двойкой мучаетесь.
     
     
  • 2.20, 1, 14:05, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ВЫ с 3-кой мучаетесь.
    В 2ке всё работает.
     

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