16.11.2017 09:49  Опубликован план прекращения поддержки Python 2 в NumPy

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|2.3, бедный буратино, 09:59, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> И всеравно маргиналы остануться кто двойкой будет пользоваться не потому что их прижал легаси, а потому что они не хотят ничего нового...
именно. в python 2 нет проблемы, какая версия у пользователя, 3.3 или 3.6, и какие из фич там есть
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|1.7, yet another anonymous, 10:54, 16/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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Полетит генерация документации в Mesa, всякие преобразования в fonttools.
Если речь пойдет о "убрать python2 в пользу python3" --- идите адаптируйте asciidoc.
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|3.10, yet another anonymous, 12:13, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Это приходит от всяких markup crap. Питонячьи петли зависимостей --- это что-то.
Принципы питонного сообщества тоже оригинальные: огромная туча модулей --- это в основном C с тонюсенькой обёрткой в питон.
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|2.16, Neptus, 12:45, 16/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не проще ли вообще не использовать NumPy с питоном, а сразу писать
> на современных языках типа Julia и не иметь проблем ни с
> производительностью, ни с совместимостью?....
А что, уже появилась хоть нормальная версия. Пока даже не полуверсия...
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