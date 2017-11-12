12.11.2017 22:31  Amazon начинает использование гипервизора KVM вместо Xen

Компания Amazon сообщила о введении в строй нового поколения элементов инфраструктуры облачного сервиса Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), которое базируется на использовании гипервизора KVM (Kernel-based Virtual Machine) вместо ранее применяемого Xen. Со временем новый гипервизор планируется задействовать и для других типов окружений Amazon EC2.

Внедрённое в Amazon решение на базе KVM примечательно работой без программного окружения хост-системы, что позволяет не тратить ресурсы на выполнение дополнительной операционной системы, координирующей работу гипервизора. В итоге удалось добиться увеличения вычислительных мощности и памяти, предоставляемых виртуальным окружениям, благодаря распределению между ними всех имеющихся ресурсов сервера.



