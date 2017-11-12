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12.11.2017 22:31  Amazon начинает использование гипервизора KVM вместо Xen

Компания Amazon сообщила о введении в строй нового поколения элементов инфраструктуры облачного сервиса Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), которое базируется на использовании гипервизора KVM (Kernel-based Virtual Machine) вместо ранее применяемого Xen. Со временем новый гипервизор планируется задействовать и для других типов окружений Amazon EC2.

Внедрённое в Amazon решение на базе KVM примечательно работой без программного окружения хост-системы, что позволяет не тратить ресурсы на выполнение дополнительной операционной системы, координирующей работу гипервизора. В итоге удалось добиться увеличения вычислительных мощности и памяти, предоставляемых виртуальным окружениям, благодаря распределению между ними всех имеющихся ресурсов сервера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: QEMU/KVM и Xen подвержены уязвимости в коде эмуляции VGA
  3. OpenNews: Уязвимость в IDE-подсистеме QEMU позволяет скомпрометировать Xen, KVM и VirtualBox
  4. OpenNews: Компания Intel представила KVMGT, механизм виртуализации GPU для KVM
  5. OpenNews: Уязвимость в KVM, потенциально позволяющая поднять привилегии в гостевой системе
  6. OpenNews: Проект KVM переходит под крыло организации Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: amazon, kvm
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  • 1.1, Аноним, 22:36, 12/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    одобряю, сам так делаю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, ЯПознаюМир, 22:48, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тогда подробней расскажи что значит "без программного окружения хост-системы" - это KVM можно поставить вместо ОС или как это работает или в чем тогда выигрыш. До сих пор Xen всегда был более производительный.
     
     
  • 3.5, Аноним, 22:52, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ядро, qemu, openrc, busybox. Пруфы производительности хена в студию.
     
  • 3.7, sabakka, 22:52, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    VPC networking and EBS storage resources are implemented by dedicated hardware components that are part of all current generation EC2 instance families. It is built on core Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM) technology, but does not include general purpose operating system components.
     
  • 3.9, EHLO, 23:21, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тогда подробней расскажи что значит "без программного окружения хост-системы" - это KVM
    > можно поставить вместо ОС или как это работает или в чем
    > тогда выигрыш.

    Скорее как в ESXi и у анонима который "сам так делает", окружение просто кастрированное. Но для начальства и маркетинга оно концептуально отсутствует.

    >  До сих пор Xen всегда был более производительный.

    это миф


     
  • 1.2, Аноним, 22:44, 12/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Открываем оригинал https aws amazon com blogs aws now-available-compute-intens... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, sabakka, 22:51, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    фак почитай
    https://aws.amazon.com/ec2/faqs/#compute-optimized
     
  • 2.6, Аноним, 22:52, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они передумали и решили скрыть информацию о новом гипервизоре https www thereg... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, sabakka, 23:05, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    В факе все есть.
     

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