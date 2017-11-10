The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

09.11.2017 23:59  В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя

Компания Google объявила о намерении реализовать ряд средств для противодействия рекламным блокам, обманным путём перебрасывающим пользователей на другие страницы. В Chrome 64 будет запрещено автоматическое перенаправление на ссылки из внешних iframe-блоков, что позволит блокировать работу жульнических рекламных вставок, открывающих другие страницы без ведома пользователя. Начиная с Chrome 65 дополнительно будет блокироваться проброс на новый URL на текущей странице при открытии ссылки в новой вкладке. При подобных пробросах будет выводиться предупреждение, требующее от пользователя подтвердить переход явным кликом.

Автоматическое открытие рекламных страниц часто практикуется недобросовестными рекламодателями, использующими методы обхода механизмов верификации HTML-баннеров в рекламных сетях для подстановки автоматического перехода. Владельцы сайтов зачастую не подозревают о появления подобных рекламных блоков, которые очень трудно выловить в общем потоке баннеров. Например, под видом картинки загружается код "setTimeout("window.top.location.href='...';", 100), который затем подставляется на страницу и выполняется вызовом parentNode.insertBefore(), что приводит к открытию без спроса другого URL вместо текущей страницы.

Кроме того, Google добавит в web-консоль новый отчёт "Abuse Experiences Report", через который владельцы сайтов смогут получить информацию о выявлении на их ресурсах жульнических схем проброса пользователя на другие страницы. В частности, будут выявляться попытки спрятать скрытые ссылки под видом кнопок закрытия, элементов управления, кнопок начала воспроизведения или наложенных на контент невидимых кнопок. В том числе будет пресекаться вывод всплывающих окон с рекламой, в которых нажатие на крестик приводит не к закрытию этого окна, а к переходу на сайт рекламодателя. В случае, если в течении 30 дней нарушения не будут устранены, сайт будет занесён в чёрный список, при срабатывании которого будет отключено открытие ссылок в новых вкладках и окнах.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.chromium.org/2017/...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 62
  3. OpenNews: В Chrome 64 будет прекращено автоматическое воспроизведение видео со звуком
  4. OpenNews: В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы
  5. OpenNews: Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome
  6. OpenNews: Google планирует добавить в Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome, adv, block, spam
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 00:17, 10/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Делаем ставки, сколько разных legacy UI рассыпятся с вводом этой фишки Интернет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 00:23, 10/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    теперь никто не увидит у вас футболистов на экране - после закрытия окна со всяк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, я, 00:54, 10/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Новая вкладка это терпимо еще... бывает и на нормальных сайтах
    Не могу понять почему они до сих пор не вырезали что открывается "новое окно" Это даже на нормальных сайтах нахрен не нужно
     
     
  • 2.4, 0x0, 02:26, 10/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Маркетинг просёк, что настал черёд задекларировать и что-нибудь такое, что должно понравиться пользователям :)
     
  • 1.5, Аноним, 02:30, 10/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эти фичи будут резать обычную popunder рекламу?
     
     
  • 2.6, ibujhbygbljh, 04:31, 10/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а шо така ещё есть?

    /me нежно погладил мышкой ublock origin

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor