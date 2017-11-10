09.11.2017 23:59  В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя

Компания Google объявила о намерении реализовать ряд средств для противодействия рекламным блокам, обманным путём перебрасывающим пользователей на другие страницы. В Chrome 64 будет запрещено автоматическое перенаправление на ссылки из внешних iframe-блоков, что позволит блокировать работу жульнических рекламных вставок, открывающих другие страницы без ведома пользователя. Начиная с Chrome 65 дополнительно будет блокироваться проброс на новый URL на текущей странице при открытии ссылки в новой вкладке. При подобных пробросах будет выводиться предупреждение, требующее от пользователя подтвердить переход явным кликом. Автоматическое открытие рекламных страниц часто практикуется недобросовестными рекламодателями, использующими методы обхода механизмов верификации HTML-баннеров в рекламных сетях для подстановки автоматического перехода. Владельцы сайтов зачастую не подозревают о появления подобных рекламных блоков, которые очень трудно выловить в общем потоке баннеров. Например, под видом картинки загружается код "setTimeout("window.top.location.href='...';", 100), который затем подставляется на страницу и выполняется вызовом parentNode.insertBefore(), что приводит к открытию без спроса другого URL вместо текущей страницы. Кроме того, Google добавит в web-консоль новый отчёт "Abuse Experiences Report", через который владельцы сайтов смогут получить информацию о выявлении на их ресурсах жульнических схем проброса пользователя на другие страницы. В частности, будут выявляться попытки спрятать скрытые ссылки под видом кнопок закрытия, элементов управления, кнопок начала воспроизведения или наложенных на контент невидимых кнопок. В том числе будет пресекаться вывод всплывающих окон с рекламой, в которых нажатие на крестик приводит не к закрытию этого окна, а к переходу на сайт рекламодателя. В случае, если в течении 30 дней нарушения не будут устранены, сайт будет занесён в чёрный список, при срабатывании которого будет отключено открытие ссылок в новых вкладках и окнах.



