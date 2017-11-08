08.11.2017 10:24  В Firefox 57 появятся средства для блокирования отслеживания перемещений

|
|
|
|
|
|
|
|3.15, A.Stahl, 11:30, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
Ну отвалятся древние никем не поддерживаемые плагины? Кому до этого дело кроме пары вимеров и прочих к ним приравненных?
|
|
|
|4.17, rshadow, 11:47, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Более того: что-то отвалилось, но большинство плагинов гугла стало доступно и работает. Так что хайп по поводу плагинов это опять ананимус пу_кнул в воду.
UBLock Origin совместим и работает. Популярные NoScript, Обезьяна и т.д. думаю что подтянутся.
|
|1.6, A.Stahl, 11:16, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
|
>включение блокировки отслеживания приводит к сокращению ... на 44% и уменьшению ... на 39%.
Я просто обожаю этот сраный современный интернет.
|
|1.10, ЫКУ, 11:21, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Эта функция давно уже есть, можно было активировать через about:config чёрти знает с какой версии.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.28, НяшМяш, 13:39, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Английский не сложный, в данном случае надо знать всего два слова - enabled и false, чтобы понять, в каком состоянии этот самый trackingprotection.
|
|1.23, EFF, 12:46, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
uBlock для блеклистов + Privacy Badger для динамической детекции того, чего нет в блеклистах.
|