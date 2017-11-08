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08.11.2017 10:24  В Firefox 57 появятся средства для блокирования отслеживания перемещений

Разработчики Mozilla приняли в состав кодовой базы, на основе которой формируется выпуск Firefox 57, реализацию возможности активации системы блокирования отслеживания перемещений не только для окон в режиме "инкогнито", но и для обычного контента. В настройки добавлена опция, позволяющая для всего контента включить блокирование кода для отслеживания поведения пользователя и перемещений между сайтами. Ранее данные настройки отображались только после установки в about:config переменной privacy.trackingprotection.ui.enabled.

Реализованная в Firefox система использует метод блокирования внешних JavaScript-скриптов, изображений и iframe-страниц с сайтов, занесённых в чёрный список disconnect.me. При этом блокируются не только конкретные файлы, а любые запросы к доменам, уличённым в отслеживании пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track. В том числе, под блокировку подпадают счётчики, виджеты и некоторые рекламные блоки. В соответствии с ранее проведённым исследованием, включение блокировки отслеживания приводит к сокращению времени загрузки страниц в среднем на 44% и уменьшению размера загружаемых данных на 39%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2017/11...)
  2. OpenNews: Добавленная в Firefox защита от отслеживания на 44% сокращает время загрузки страниц
  3. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
  4. OpenNews: Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie
  5. OpenNews: Бета-выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
  6. OpenNews: В Firefox 58 появится защита от скрытой идентификации пользователей при помощи Canvas
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tracking, firefox
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  • 1.1, Аноним, 11:02, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Но зачем, если это уже реализовано в том же ublock других блокировщиках рекламы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:07, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Затем что их блокировщик будет выборочно блокировать, например блокировать рекла... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, Сергей, 11:09, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    О чем Вы говорите? Посмотрите скрин http://joxi.ru/Dr8o3zNS4qoGyA.jpg
     
  • 3.5, Аноним, 11:16, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Скорей наоборот блокировщик в браузере кормится с денег Google и в нём будет иск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним, 11:33, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Под "их" он подразумевал Firefox...
     
  • 4.30, Аноним, 13:50, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прочитайте внимательно Я же написал например блокировать рекламу от гогл запрещ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 11:17, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Для многомиллионного браузера блеклистовый блокировщик это смешно и не будет раб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, AntonAlekseevich, 11:19, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Хоть на вопрос "Зачем" и нет ответа, попробую ответить.

    Если хочется чтобы это работало без *Block то лучше будет если это реализовано внутри браузера, разве нет?

     
     
  • 3.12, Аноним, 11:25, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сейчас даже подписку для блокировки выбрать нельзя.
     
     
  • 4.19, Admino, 11:58, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Сейчас даже подписку для блокировки выбрать нельзя.

    Можно.

     
  • 2.13, Аноним, 11:26, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    например затем, что когда отключат легаси поддержку плагинов, эти самые плагины,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, A.Stahl, 11:30, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну отвалятся древние никем не поддерживаемые плагины? Кому до этого дело кроме пары вимеров и прочих к ним приравненных?
     
     
  • 4.17, rshadow, 11:47, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Более того: что-то отвалилось, но большинство плагинов гугла стало доступно и работает. Так что хайп по поводу плагинов это опять ананимус пу_кнул в воду.

    UBLock Origin совместим и работает. Популярные NoScript, Обезьяна и т.д. думаю что подтянутся.

     
     
  • 5.18, Admino, 11:56, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Обезьяна работает.
     
     
  • 6.20, rshadow, 11:59, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Обезьяна работает.

    Опа. Реально, видать обновилась и опять включилась. Я и не заметил.

     
  • 4.27, Аноним, 13:29, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Покажи замену TreeStyleBar
     
  • 1.3, Сергей, 11:07, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо, пользуюсь этим уже в FF 58.
     
  • 1.6, A.Stahl, 11:16, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    >включение блокировки отслеживания приводит к сокращению ... на 44% и уменьшению ... на 39%.

    Я просто обожаю этот сраный современный интернет.

     
     
  • 2.8, Аноним, 11:18, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Такое и раньше было, добавил yandex net в etc host и все сайты грузились быстре... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, ЫКУ, 11:21, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эта функция давно уже есть, можно было активировать через about:config чёрти знает с какой версии.
     
     
  • 2.11, Аноним, 11:23, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Как именно?
     
     
  • 3.14, Аноним, 11:28, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    privacy.trackingprotection.ui.enabled
     
     
  • 4.22, Аноним, 12:36, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Firefox 52 исходно установлено falce Это значит, слежка заблокирована ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, НяшМяш, 13:39, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Английский не сложный, в данном случае надо знать всего два слова - enabled и false, чтобы понять, в каком состоянии этот самый trackingprotection.
     
  • 1.21, Аноним, 12:23, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ждем в Firefox 58 отслеживание блокирований
     
  • 1.23, EFF, 12:46, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    uBlock для блеклистов + Privacy Badger для динамической детекции того, чего нет в блеклистах.
     
     
  • 2.25, Аноним, 12:49, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    только не Privacy Badger а uMatrix
     
     
  • 3.26, Аноним, 13:21, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/ubo-scope/?src=userprofile
     
  • 3.29, Аноним, 13:50, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    uMatrix - это uBlock с ручным управлением В нём либо всё запрещено по дефолту, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним, 12:49, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    umatrix круче
     

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