08.11.2017 10:24  В Firefox 57 появятся средства для блокирования отслеживания перемещений

Разработчики Mozilla приняли в состав кодовой базы, на основе которой формируется выпуск Firefox 57, реализацию возможности активации системы блокирования отслеживания перемещений не только для окон в режиме "инкогнито", но и для обычного контента. В настройки добавлена опция, позволяющая для всего контента включить блокирование кода для отслеживания поведения пользователя и перемещений между сайтами. Ранее данные настройки отображались только после установки в about:config переменной privacy.trackingprotection.ui.enabled.

Реализованная в Firefox система использует метод блокирования внешних JavaScript-скриптов, изображений и iframe-страниц с сайтов, занесённых в чёрный список disconnect.me. При этом блокируются не только конкретные файлы, а любые запросы к доменам, уличённым в отслеживании пользователей вопреки установке заголовка Do Not Track. В том числе, под блокировку подпадают счётчики, виджеты и некоторые рекламные блоки. В соответствии с ранее проведённым исследованием, включение блокировки отслеживания приводит к сокращению времени загрузки страниц в среднем на 44% и уменьшению размера загружаемых данных на 39%.



