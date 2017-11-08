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08.11.2017 09:33  CrossOver адаптирован для работы в Chrome OS

Компания CodeWeavers представила вариант пакета Crossover, адаптированный для запуска в окружении Chrome OS приложений и игр, написанных для платформы Windows. Сборки Crossover для Chrome OS размещены в каталоге Google Play и могут быть установлены на устройствах Chromebook с процессорами Intel. База поддерживаемых приложений аналогична выпускам Crossover для Linux и macOS, в том числе поддерживается запуск Quicken, Microsoft Office и игр на базе DirectX.

Устанавливаемые через Crossover Windows-приложения интегрируются на рабочий стол Chrome OS, для предприятий подготовлены средства для управления развёртыванием приложений через Google Admin Console. Версия для Chrome OS пока позиционируется как бета-выпуск, который можно без ограничения бесплатно использовать в течение года. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver можно загрузить на данной странице.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 16.2 для Linux и macOS
  3. OpenNews: В Crossover планируется реализовать поддержку DirectX 11 для Linux и OS X
  4. OpenNews: Релиз CrossOver 16 для Linux и macOS
  5. OpenNews: CrossOver адаптирован для работы в Android Remix. В Wine Staging добавлена поддержка Vulkan
  6. OpenNews: Демонстрация реализации DirectX 11 в Crossover на платформе Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crossover, windows, wine
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  • 1.2, Аноним, 09:39, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    О, первые настоящие приложения для ХромОси подвезли. Так, глядишь, и победимЪ!
     
     
  • 2.5, ЫКУ, 10:06, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А с кем воюем?
     
  • 2.11, Admino, 11:52, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А предыдущие были ненастоящие? Фальшивые приложения — делают всё то же, что обычные, но радости не приносят?
     
  • 2.14, Хромбук, 12:01, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ...в окружении Chrome OS приложений и игр, написанных для платформы Windows...

    Объем «дисков» хромбуков всем известен, конечно же?

     
     
  • 3.19, Аноним, 13:25, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    до терабайта так-то..
     
  • 1.3, Антона, 09:48, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так бы и линуксовые приложения сделали.
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:07, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они там всегда были Включаешь режим разработчика, ставишь Crouton и получаешь с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, тоже Аноним, 10:35, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Потому что гренка не может стоит восемь долларов, а Crouton - может".
    Очень тонкий намек на буханку и троллейбус...
     
  • 1.7, Мать драконов, 10:07, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Интересно как по производительности. Вот я хочу запустить "Дальнобойщики 2" или "Skyrim" на Chromebook. Заработает?

    Не надо вопить, что онли-офисные приложения. Раз заявляют в рекламе и большими буквами, что могет! Вот пусть и рабит!

    Многого не прошу ) Ну или Age of Empires II. На Chromebook? Заработает?

    Ну ладно. Хоть на Linux.

     
     
  • 2.12, Admino, 11:53, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно как по производительности. Вот я хочу запустить "Дальнобойщики 2" или "Skyrim"
    > на Chromebook. Заработает?
    > Не надо вопить, что онли-офисные приложения. Раз заявляют в рекламе и большими
    > буквами, что могет! Вот пусть и рабит!
    > Многого не прошу ) Ну или Age of Empires II. На Chromebook?
    > Заработает?
    > Ну ладно. Хоть на Linux.

    Конечно. Покупай Pixel, там Core i5 и много гигов памяти, хоть скайрим запускай.

     
     
  • 3.15, Мать драконов, 12:13, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А запустится ли?
    Где гарантии?
     
     
  • 4.16, Admino, 12:22, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гарантии не дают даже в Microsoft.
     
  • 1.8, Аноним, 10:27, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >  Quicken

    это что?

     
     
  • 2.18, freehck, 13:04, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это культовая за рубежом программулина для бухгалтерии. В России почти не известная. У нас о ней слышали разве что те, кто ДеМарко читал.
     

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