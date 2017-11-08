08.11.2017 09:33  CrossOver адаптирован для работы в Chrome OS

Компания CodeWeavers представила вариант пакета Crossover, адаптированный для запуска в окружении Chrome OS приложений и игр, написанных для платформы Windows. Сборки Crossover для Chrome OS размещены в каталоге Google Play и могут быть установлены на устройствах Chromebook с процессорами Intel. База поддерживаемых приложений аналогична выпускам Crossover для Linux и macOS, в том числе поддерживается запуск Quicken, Microsoft Office и игр на базе DirectX.

Устанавливаемые через Crossover Windows-приложения интегрируются на рабочий стол Chrome OS, для предприятий подготовлены средства для управления развёртыванием приложений через Google Admin Console. Версия для Chrome OS пока позиционируется как бета-выпуск, который можно без ограничения бесплатно использовать в течение года. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver можно загрузить на данной странице.