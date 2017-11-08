08.11.2017 09:33  CrossOver адаптирован для работы в Chrome OS

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|1.7, Мать драконов, 10:07, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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Интересно как по производительности. Вот я хочу запустить "Дальнобойщики 2" или "Skyrim" на Chromebook. Заработает?
Не надо вопить, что онли-офисные приложения. Раз заявляют в рекламе и большими буквами, что могет! Вот пусть и рабит!
Многого не прошу ) Ну или Age of Empires II. На Chromebook? Заработает?
Ну ладно. Хоть на Linux.
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|2.12, Admino, 11:53, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Интересно как по производительности. Вот я хочу запустить "Дальнобойщики 2" или "Skyrim"
> на Chromebook. Заработает?
> Не надо вопить, что онли-офисные приложения. Раз заявляют в рекламе и большими
> буквами, что могет! Вот пусть и рабит!
> Многого не прошу ) Ну или Age of Empires II. На Chromebook?
> Заработает?
> Ну ладно. Хоть на Linux.
Конечно. Покупай Pixel, там Core i5 и много гигов памяти, хоть скайрим запускай.
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