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08.11.2017 09:19  Выпуск дистрибутива Parrot 3.9 с подборкой программ для проверки безопасности

Увидел свет дистрибутив Parrot 3.9, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены полный iso-образ (3.6 Гб) и несколько специализированных сборок, размером от 1.2 до 3.6 Гб.

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В качестве рабочего стола применяется MATE.

Наиболее заметным новшеством в Parrot 3.9 является новая система изолированного выполнения приложений, построенная на основе инструментария firejail, в котором для изоляции используются пространства имён (namespaces), AppArmor и фильтрация системных вызовов (seccomp-bpf). В новой версии также осуществлено обновление до свежей пакетной базы Debian и проведена работа по оттачиванию системного окружения.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.parrotsec.org/par...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 3.5 с подборкой программ для проверки безопасности
  3. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.2
  5. OpenNews: Обновление системы изоляции приложений Firejail 0.9.42
  6. OpenNews: Серия уязвимостей в Firejail
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: parrot, firejail
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