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02.11.2017 23:14  Выпуск Brisk Menu 0.5.0, альтернативного меню для рабочего стола MATE

Разработчики дистрибутива Solus, которые развивают собственный рабочий стол Budgie, опубликовали выпуск Brisk Menu 0.5, реализации эффективного и современного меню приложений для рабочего стола MATE, развиваемое совместно с проектом Ubuntu MATE. Brisk Menu предоставляет средства для быстрого запуска приложений, интерактивного поиска нужных программ, доступа к центру управления и средствам управления сеансом (выход, переход в спящий режим и т.п.).

В новом выпуске добавлен раздел "Избранное", в котором можно закрепить наиболее востребованные элементы из других разделов меню. Также добавлена функция закрепления элементов из меню на рабочем столе. Появилась возможность вызова через контекстное меню специфичных действий с приложениями, определённых в файлах .desktop. Например, можно не просто запустить браузер Chromе, а вызвать его в режиме инкогнито или сразу открыть в Thunderbird форму написания нового письма. Архитектура модернизирована для более явного разделения между бэкендами и фронтэндом, что в дальнейшем позволит более гранулированного разделить кодовую базу на модули.



  1. Главная ссылка к новости (https://solus-project.com/2017...)
  2. OpenNews: Проект Solus представил Brisk Menu для рабочего стола MATE
  3. OpenNews: Доступен рабочий стол Budgie 10.3
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 3 и рабочего стола Budgie 10.4
  5. OpenNews: Выпуск сборок рабочего стола Budgie 10.4 для Debian и Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: brisk, mate
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  • 1, AntonAlekseevich, 23:22, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Немного похоже на Whisker.
     
  • 2, Кефир, 23:46, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Вам в Ижевск инет только завезли? Что-то ты слишком часто мелькаешь везде в последние пару месяцев.
     
     
  • 4, Bicycle, 00:10, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ты так говоришь, как будто это что-то плохое.
     
  • 3, Аноним, 00:09, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    В циннамоне меню лучше.
     

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