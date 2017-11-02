02.11.2017 23:14  Выпуск Brisk Menu 0.5.0, альтернативного меню для рабочего стола MATE

Разработчики дистрибутива Solus, которые развивают собственный рабочий стол Budgie, опубликовали выпуск Brisk Menu 0.5, реализации эффективного и современного меню приложений для рабочего стола MATE, развиваемое совместно с проектом Ubuntu MATE. Brisk Menu предоставляет средства для быстрого запуска приложений, интерактивного поиска нужных программ, доступа к центру управления и средствам управления сеансом (выход, переход в спящий режим и т.п.).

В новом выпуске добавлен раздел "Избранное", в котором можно закрепить наиболее востребованные элементы из других разделов меню. Также добавлена функция закрепления элементов из меню на рабочем столе. Появилась возможность вызова через контекстное меню специфичных действий с приложениями, определённых в файлах .desktop. Например, можно не просто запустить браузер Chromе, а вызвать его в режиме инкогнито или сразу открыть в Thunderbird форму написания нового письма. Архитектура модернизирована для более явного разделения между бэкендами и фронтэндом, что в дальнейшем позволит более гранулированного разделить кодовую базу на модули.