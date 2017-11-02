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02.11.2017 21:23  Разработка дисплейного сервера Mir перенесена на Git и GitHub

Компания Canonical перенесла разработку дисплейного сервера Mir, который продолжает применяться для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT), с системы управления исходными текстами Bazaar (bzr) на Git с задействованием в качестве платформы для совместной работы GitHub вместо ранее применяемой платформы Launchpad. Основными мотивами перехода на GitHub является снижение порога вхождения в проект новых разработчиков и упрощение процесса передачи исправлений.

В качестве системы отслеживания ошибок также будет применяться GitHub, на котором рекомендуется заводить новые уведомления (старая база ошибок не будет перенесена и остаётся на Launchpad). Для тестирования кода задействована система непрерывной интеграции Travis. В строй также введён новый сайт проекта mir-server.io.

Одновременно выпущен релиз Mir 0.28.1, в котором не внесено изменений в API и ABI, но проведена работа по решению проблем со сборкой Mir в Fedora и Debian, а также улучшены средства для запуска Wayland-приложений в окружении Mir (добавлена поддержка keymap и по умолчанию задействован код поддержки Wayland из SDL).

  1. Главная ссылка к новости (https://community.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland
  3. OpenNews: Проект Inkscape перевёл разработку c Bzr и Launchpad на Git и GitLab
  4. OpenNews: Разработка проекта Elementary OS переведена на Git и GitHub
  5. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  6. OpenNews: ReactOS перешел с Subversion на Git и GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mir, git
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  • 1.1, Аноним, 21:30, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Начало конца
     
     
  • 2.5, Николай, 22:42, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Твоего?
     
  • 2.8, Sabakwaka, 23:30, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >> Начало конца

    Я долго сопротивлялся и перешел на git, в итоге.
    Здравая идеология, диктующая правила коммитов.
    Дисциплинирует и, таки, предоставляет контроль над версиями.
    Больно, но нужно. Нужно меняться под git.
    Git требует и другой организации проекта
    (начиная от локального устройства дерева сырцов),
    и другой организации командной работы. И приносит огромные плюсы.

     
  • 1.2, Аноним, 21:33, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так его же закрыли с концами. Какой гит?
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:52, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Свернули Unity, а Mir как пилили, так и пилят, но теперь только для IoT.
     
  • 2.4, Николай, 22:41, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебя закрыли. А это OpenSource, здесь делают те кому надо.
     
  • 1.6, Аноним, 22:50, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то! А то заждался!
     
  • 1.7, Anonymo, 23:04, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так и Unity не сворачивали, уже другие подхватили пилить...
     

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