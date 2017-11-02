02.11.2017 21:23  Разработка дисплейного сервера Mir перенесена на Git и GitHub

Компания Canonical перенесла разработку дисплейного сервера Mir, который продолжает применяться для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT), с системы управления исходными текстами Bazaar (bzr) на Git с задействованием в качестве платформы для совместной работы GitHub вместо ранее применяемой платформы Launchpad. Основными мотивами перехода на GitHub является снижение порога вхождения в проект новых разработчиков и упрощение процесса передачи исправлений.

В качестве системы отслеживания ошибок также будет применяться GitHub, на котором рекомендуется заводить новые уведомления (старая база ошибок не будет перенесена и остаётся на Launchpad). Для тестирования кода задействована система непрерывной интеграции Travis. В строй также введён новый сайт проекта mir-server.io.

Одновременно выпущен релиз Mir 0.28.1, в котором не внесено изменений в API и ABI, но проведена работа по решению проблем со сборкой Mir в Fedora и Debian, а также улучшены средства для запуска Wayland-приложений в окружении Mir (добавлена поддержка keymap и по умолчанию задействован код поддержки Wayland из SDL).



