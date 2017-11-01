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01.11.2017 12:01  Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем

Компания Open Whisper Systems, развивающая систему защищённых коммуникаций Signal, представила реализацию клиентского ПО для настольных систем, которая выпущена вместо ранее поставляемого web-приложения для Chrome. Программа позволяет с ПК или ноутбука отправлять и принимать сообщения через сервис Signal, с поддержанием архива сообщений в виде, синхронизированном с мобильными устройствами. Приложение устанавливается обособленно и в отличие от ранее поставляемого приложения не требует наличия Chrome. Код написан на JavaScript и распространяется под лицензией GPLv3. Программа написана с использованием платформы Electron (надстройка над Chromium и Node.js) и поставляется в сборках для Linux, Windows и macOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://signal.org/blog/standa...)
  2. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  3. OpenNews: Представлен (n+1)sec, протокол для создания защищённых децентрализованных чатов
  4. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  5. OpenNews: CyanogenMod сворачивает систему защищённых сообщений WhisperPush
  6. OpenNews: Релиз Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: signal, im
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  • 1.1, Аноним, 12:04, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +17 +/
    >которая выпущена вместо ранее поставляемого web-приложения для Chrome
    >...
    >Программа написана с использованием платформы Electron

    Шило на Мыло.

     
     
  • 2.10, Аноним, 12:28, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +12 +/
    Электрон - это печалька.
     
  • 2.70, Аноним, 16:45, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Даже хуже, протукший хромиум хуже обычного Один браузер лучше чем каждому прило... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.79, Dmitry, 17:25, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Electron - последствие убожества существующих
    програмных платформ
    которые умудрились за 27 лет не прийти
    к единому стандарту
    bash
    package manager
    desktop environment
    хотя бы на срок 5 лет (больше - лучше)

    Вместо того чтобы стандартизировать это за 27 лет
    хоть как нибудь
    Все на что вас хватает - это писать эти комментарии

     
  • 3.81, Dmitry, 17:31, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Electron - последствие убожества существующих
    програмных платформ
    которые умудрились за 27 лет не прийти
    к единому стандарту
    bash
    package manager
    desktop environment
    хотя бы на срок 5 лет (больше - лучше)

    Как по мне
    это свидетельствует об слабости человека и сообщества open source
    которые нуждаются в сильном лидерстве
    Который хотя бы тупо заставит вас
    действовать хоь по какому нибудь стандарту

    И не говорите что это вам не нужно
    27 лет  - достаточный срок для результатов.
    А результат таков
    Linux  - не имеет хорошо поддерживаемого софта

     
     
  • 4.84, Аноним, 17:38, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален И Переходим на Win ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.85, Andrey Mitrofanov, 17:49, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Как по мне
    >это свидетельствует об слабости человека

    Ога, ты слабак, мы поняли.

    > И не говорите что это вам не нужно
    > 27 лет  - достаточный срок для результатов.
    > А результат таков
    > Linux  - не имеет хорошо поддерживаемого софта

    Ну, так _тебе_ ж не нужно. Ты за 27 лет не сделал. Казалось бы при чём тут Лужков ^W "сообщество".

     
  • 1.2, Аноним, 12:06, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Разработчики Signal те ещё приколисты, что только стоит использование имён извес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 12:29, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Вероятно сделано с расчетом на то что у кого-то полыхнет. :)
     
  • 2.22, freehck, 13:09, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Анархистов и революционеров Из списка на скриншоте террористкой называют только... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.73, Аноним, 17:04, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Засулич - убийца-неудачник, Бонно - убийца и грабитель, а так да, они все белые ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 12:07, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Выглядит как телеграм
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:27, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это хорошо или плохо?
     
  • 2.12, Аноним, 12:31, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это телеграмм выглядит как Сигнал.
    Почитайте про разработчиков
     
  • 1.4, Аноним, 12:11, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Враньё что для линукса есть, сборка только для дебиана. Даром такое не надо.
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:31, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ну так переходите на дебиан. В чем проблема?
     
     
  • 3.17, Аноним, 12:35, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Фанат федорки наверно!
     
  • 3.36, Аноним, 14:46, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Серьезно, менять дистрибутив ради программки Напомнило старые добрые времена ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Аноним, 15:44, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тогда нечего заморачиваться, есть вариант Хром
     
  • 2.24, Аноним, 13:34, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    Deb пакеты - де-факто стандарт в мире Линкус Так что если пользуетесь маргиналь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Я. Р. Ош, 14:08, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    написал пользователь маргинальщины ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.33, Аноним, 14:36, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    воображаемый мирок фанатиков поделия, разрабы которого нишмагли в LSB, мало волн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Аноним, 14:38, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Проснись, на LSB даже шапка давно забила.
     
     
  • 5.78, Аноним, 17:24, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и тут ты такой р-р-раз, и свои толстые, мясистые пруфы выложил на стол
     
  • 4.64, _, 16:28, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >людского линукса с rpm

    Ты либо трусы надень, либо крестик сними! :)
    Либо людской - либо с rpm :)

     
     
  • 5.72, Michael Shigorin, 16:57, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Либо людской - либо с rpm :)

    Да ладно ;)

    PS: это вот заглянул со своим "-1" насчёт такого "толкового" шиломыльства, ага.

     
  • 3.39, Аноним, 14:57, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это есть в LSB ?
     
  • 2.57, Admino, 16:18, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А дебиан не линукс? А что тогда линукс?
     
     
  • 3.77, Знающий, 17:09, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Линукс - это ядро!
     
     
  • 4.80, Аноним, 17:26, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    дебиан это иллюстрация современного линукса Жирный, глючный, после него хочется... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.83, Аноним, 17:35, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ка.. а что такое Убунта?
    Сенсей, просвети!
     
  • 1.6, Аноним, 12:13, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В начале привязали свой продукт к хрому, теперь захреналичи к дебиану, инвалиды ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 12:32, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И? К Хрому было лучше? Где торчит WebRTC!!
     
  • 1.7, Аноним, 12:19, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и чем оно лучше скайпа? еще одно ненужно на электроне
     
     
  • 2.15, Аноним, 12:33, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    %) Скайп поделка и несравнима с Сигналом
     
  • 1.8, Wizard, 12:26, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    В целом непонятно, зачем оно - если есть Ring?

    https://ring.cx/

     
     
  • 2.16, Аноним, 12:34, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –11 +/
    Как справедливо и обратное.
     
     
  • 3.18, Аноним, 12:44, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    Обратное будет справедливо, когда сигнал научится работать без сервера, и когда для него напишут нормальный нативный клиент без электронов.
     
     
  • 4.48, Аноним, 15:46, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Так он и работает без сервера Зайдите в меню настройки и посмотрите Там есть н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.62, кверти, 16:26, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Так он и работает без сервера

    Как, б**ть, как браузерная поделка может работать без сервера?! Это капец...

     
     
  • 6.66, Аноним, 16:35, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чо орем то Вот так Основной клиент в Андроиде не работает, но может работать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.56, Федор, 16:16, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Паслушай, ведущий!"
    Что мешает приложение проксировать/торифицировать (tor)?
    Или так и будем искать ништяки, где все супер-пупер секурно?
     
  • 2.19, music, 12:52, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    хотел поставить ring - он столько с сабой тянет, что лучше уж один электрон в од... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.38, Андрей, 14:50, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вообще-то есть Matrix Riot, использующий тот же алгоритм шифрования, что и есть ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.67, Аноним, 16:36, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И его разрабы поступили разумно, сделали родные варианты клиента под обе основны... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 13:06, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Андроид-приложение требует 2 страницы разрешений, в том числе вай-фай сети, мес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 13:07, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Непонятно чего Сноуден его так яро пиарил.
     
     
  • 3.27, Анотоним, 13:59, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    С учетом того, что Сноуден продолжает работать на спецслужбы, которые хотят чита... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Виталий, 14:09, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так Сноуден засланный казачок и притворяется? Ох и хитер гад...
     
  • 3.50, Аноним, 15:53, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так он не хныкал безпочвенно, а реально настроил и пользовался.
     
  • 2.23, leon, 13:34, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Оно ещё и без GMS GCM FCM не работает ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Виталий, 13:41, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Ниxpeна себе Это уже получается какой-то жесточайший spyware Кто вложил стольк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.55, Федор, 16:13, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ниxpeна себе. Это уже получается какой-то жесточайший spyware. Кто вложил столько бабла
    > в пиар этого опенсорсного шпиона?

    Да! Все пропало! Будем бездумно кричать!


     
  • 3.37, Андрей, 14:48, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Был форк с websockets Не взлетел, так как ему запретили использовать официальны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.51, Аноним, 15:55, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так он еще и без электричества не работает!!!
     
  • 2.49, Аноним, 15:50, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что за бред А вообще купите китайца с Андроидом 6 и настройте уже нормально ра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.68, Аноним, 16:37, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    8230 и забудьте про разрешения, всё равно невыпиливаемые трояны с рутовыми пол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.82, Аноним, 17:32, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну тогда нечего пользоваться, раз все известно заранее И ПК залдно, и инетом до... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.40, Аноним, 15:17, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Это на скриншоте интерфейса горизонт завалился, или он Signal и есть такой пер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.76, Аноним, 17:08, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Он перекошенный. Сам пользовался какое-то время.
     
  • 1.52, th3m3, 15:56, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Я сначала обрадовался. Но потом:

    >Программа написана с использованием платформы Electron

    До коле?!

     
  • 1.69, Аноним, 16:41, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Лучше уж Wire юзать, он хоть свободный и работает искаропки, в отличие от Ring.
     

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