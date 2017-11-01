01.11.2017 12:01  Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем

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|1.1, Аноним, 12:04, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+17 +/–
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>которая выпущена вместо ранее поставляемого web-приложения для Chrome
>...
>Программа написана с использованием платформы Electron
Шило на Мыло.
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|3.79, Dmitry, 17:25, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Electron - последствие убожества существующих
програмных платформ
которые умудрились за 27 лет не прийти
к единому стандарту
bash
package manager
desktop environment
хотя бы на срок 5 лет (больше - лучше)
Вместо того чтобы стандартизировать это за 27 лет
хоть как нибудь
Все на что вас хватает - это писать эти комментарии
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|3.81, Dmitry, 17:31, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Electron - последствие убожества существующих
програмных платформ
которые умудрились за 27 лет не прийти
к единому стандарту
bash
package manager
desktop environment
хотя бы на срок 5 лет (больше - лучше)
Как по мне
это свидетельствует об слабости человека и сообщества open source
которые нуждаются в сильном лидерстве
Который хотя бы тупо заставит вас
действовать хоь по какому нибудь стандарту
И не говорите что это вам не нужно
27 лет - достаточный срок для результатов.
А результат таков
Linux - не имеет хорошо поддерживаемого софта
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|4.85, Andrey Mitrofanov, 17:49, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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>Как по мне
>это свидетельствует об слабости человека
Ога, ты слабак, мы поняли.
> И не говорите что это вам не нужно
> 27 лет - достаточный срок для результатов.
> А результат таков
> Linux - не имеет хорошо поддерживаемого софта
Ну, так _тебе_ ж не нужно. Ты за 27 лет не сделал. Казалось бы при чём тут Лужков ^W "сообщество".
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|4.64, _, 16:28, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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>людского линукса с rpm
Ты либо трусы надень, либо крестик сними! :)
Либо людской - либо с rpm :)
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|3.18, Аноним, 12:44, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
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Обратное будет справедливо, когда сигнал научится работать без сервера, и когда для него напишут нормальный нативный клиент без электронов.
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|5.62, кверти, 16:26, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Так он и работает без сервера
Как, б**ть, как браузерная поделка может работать без сервера?! Это капец...
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|4.56, Федор, 16:16, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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"Паслушай, ведущий!"
Что мешает приложение проксировать/торифицировать (tor)?
Или так и будем искать ништяки, где все супер-пупер секурно?
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|4.55, Федор, 16:13, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ниxpeна себе. Это уже получается какой-то жесточайший spyware. Кто вложил столько бабла
> в пиар этого опенсорсного шпиона?
Да! Все пропало! Будем бездумно кричать!
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|1.52, th3m3, 15:56, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Я сначала обрадовался. Но потом:
>Программа написана с использованием платформы Electron
До коле?!
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