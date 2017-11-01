01.11.2017 12:01  Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем

Как по мне

это свидетельствует об слабости человека и сообщества open source

которые нуждаются в сильном лидерстве

Который хотя бы тупо заставит вас

действовать хоь по какому нибудь стандарту

И не говорите что это вам не нужно

27 лет - достаточный срок для результатов.

А результат таков

Linux - не имеет хорошо поддерживаемого софта

