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31.10.2017 10:11  В Firefox 58 появится защита от скрытой идентификации пользователей при помощи Canvas

В Firefox 58 планируют реализовать средства для противодействия скрытому отслеживанию пользователей при помощи API Canvas. Метод защиты уже ранее был реализован в браузере Tor Browser и сводится к выводу диалога с запросом подтверждения операции, при использовании на сайте кода для обработки изображений, получающего содержимое областей при помощи метода getImageData.

Техника идентификации пользователя при помощи Canvas заключается в скрытой отрисовке картинки на странице, которая затем анализируется на предмет особенностей вывода, специфичных для используемого графического стека, GPU и видеодрайвера. Метод уже достаточно активно применяется рекламными сетями для пассивной идентификации браузеров в случае невозможности сохранения идентификатора в cookie. В невидимом iframe отрисовывается изображение и текст, после чего сформированная картинка читается при помощи getImageData и генрируется хэш загруженных данных, который выступает идентификатором. Ранее в сочетании с Canvas для идентификации также применялись техники перебора установленных шрифтов и оценки параметров аккумулятора через Battery Status API, но данные возможности отслеживания были заблокированы в Firefox 52.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2017/10...)
  2. OpenNews: Идентификация пользователей Tor Browser через анализ особенностей работы с мышью
  3. OpenNews: Firefox будет блокировать установку внешних Cookie на сайтах
  4. OpenNews: Новый вид атак по определению ранее открытых в браузере сайтов и отслеживанию посетителей
  5. OpenNews: Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie
  6. OpenNews: В реализации WebGL из состава Firefox 4 найдена уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: canvas, firefox, cookie
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  • 1.1, mumu, 10:29, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Да когда же они оставят нормальных людей в покое. Почему из-за пары олигофренов, кликающих по баннерам все остальные должны страдать?
    Почему при инсталляции браузера нельзя сделать галочку "я не имбецил" и освободить человека навсегда от того, чем он принципиально не желает пользоваться?
    А в стандарт http принять стандартный post запрос, что человек на этом клиенте никогда и ни при каких обстоятельствах не купит всю вашу туфту, просто потому, что он умеет пользоваться поисковиками для своих нужд.
     
     
  • 2.2, 332244234, 10:36, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    реклама появляется не изза твоего подключения к интернету, а изза сайтов на которые ты заходишь. реклама есть в том числе и на этом сайте. убиде владельцев хотя бы этого сайта полностью от нее отказаться
     
     
  • 3.24, mumu, 14:48, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > убиде владельцев хотя бы этого сайта полностью от нее отказаться

    Ну раз тут показывают, значит видимо она даёт как-то профит. Кто-то кликает по баннеру на опеннете и заказывает себе блэйд сервера бимерские. Долго наверное мучался вопросом что же в свой доморощенный ДЦ заказать, а тут баннер фигак и человек сразу решился. Так что ли это работать должно? Звучит как бред.

    Джинса работает. Рекламные сети — нет. Те, кто этого ещё не понял — профнепригодные.

     
  • 2.3, A.Stahl, 10:38, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    Так не бывает. Любому человеку можно продать "туфту". Просто нужно найти подход.
     
  • 2.4, Аноним, 10:43, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    шта какие ещё клики по баннерам идентификация без всяких кликов происходит ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.5, Аноним, 11:07, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    В том-то и дело, что таких олигофренов всё меньше, а другие способы монетизации ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, kk, 11:11, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Какие способы монетизации? Майнер?
    ==
    Или вас устроит платная подписка на всё подряд?
     
  • 3.8, Аноним, 11:49, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уже давно как придумали донат Нормальные люди и просят донат а не вставляют ове... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, iPony, 12:26, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Сколько ты донатил разным сайтам?
    А если не донатил (ну не представляют такой возможности), то сколько бы дал единовременно или по подписке?
     
     
  • 5.12, Аноним, 12:54, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Никогда не донатил. И никогда не кликал по баннерам.

    И что из этого следует?

     
     
  • 6.13, iPony, 12:55, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Следует то, что донат — это чаевые. Доход от него мизерный.
     
  • 5.18, Аноним, 13:34, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня денег нет донатить А если сайт будет полон рекламы, я просто не буду на ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Онанимус, 12:40, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Реклама - двигатель прогресса Ваш КО ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, A.Stahl, 13:08, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Реклама - двигатель прогресса!

    Эта фраза по нелепости может соперничать лишь с "Не зная историю мы будем повторять те же ошибки" (ну или как-то так).

     
     
  • 4.19, Аноним, 13:36, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Несомненно глупая фраза А это так и есть И повторяем, потому что не знаем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, A.Stahl, 13:42, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А это так и есть. И повторяем, потому что не знаем.

    Ещё Энгельс 150 лет назад (а до него возможно ещё много кто) вполне ясно показал, что социальные и экономические отношения в обществе зависят в основном от средств производства. А их развитие не стоит на месте. Поэтому обстоятельства которые привели 100 лет назад к одному результату в современном мире приведут к совершенно другому. И история никак не может помочь спрогнозировать к какому именно.


     
  • 3.23, Аноним, 14:39, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Реклама 8212 двигатель торговли, вообще-то А двигатель прогресса 8212 лен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Ydro, 11:25, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    У обычных пользователей, далёких от ИТ, волосы на голове зашевелятся от подобных чихов браузера.
     
  • 1.11, Аноним, 12:54, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    getImageData Battery Status API Какие же укуренные занесли это в стандарты HTTP ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 13:16, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    там еще есть АПИ для доступа к вебке и микрофону по дефолту вроде отключено, но... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Ан, 13:23, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > HTTP

    ...

     
  • 1.14, Аноним, 13:05, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Полностью ли они заменят CanvasBlocker?
     
  • 1.21, Аноним, 14:00, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    links2, как я понимаю, не подвержен? :-)
     
  • 1.22, я, 14:30, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    придурки
     

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