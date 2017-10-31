31.10.2017 10:11  В Firefox 58 появится защита от скрытой идентификации пользователей при помощи Canvas

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|1.1, mumu, 10:29, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Да когда же они оставят нормальных людей в покое. Почему из-за пары олигофренов, кликающих по баннерам все остальные должны страдать?
Почему при инсталляции браузера нельзя сделать галочку "я не имбецил" и освободить человека навсегда от того, чем он принципиально не желает пользоваться?
А в стандарт http принять стандартный post запрос, что человек на этом клиенте никогда и ни при каких обстоятельствах не купит всю вашу туфту, просто потому, что он умеет пользоваться поисковиками для своих нужд.
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|2.2, 332244234, 10:36, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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реклама появляется не изза твоего подключения к интернету, а изза сайтов на которые ты заходишь. реклама есть в том числе и на этом сайте. убиде владельцев хотя бы этого сайта полностью от нее отказаться
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|3.24, mumu, 14:48, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> убиде владельцев хотя бы этого сайта полностью от нее отказаться
Ну раз тут показывают, значит видимо она даёт как-то профит. Кто-то кликает по баннеру на опеннете и заказывает себе блэйд сервера бимерские. Долго наверное мучался вопросом что же в свой доморощенный ДЦ заказать, а тут баннер фигак и человек сразу решился. Так что ли это работать должно? Звучит как бред.
Джинса работает. Рекламные сети — нет. Те, кто этого ещё не понял — профнепригодные.
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|3.6, kk, 11:11, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Какие способы монетизации? Майнер?
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Или вас устроит платная подписка на всё подряд?
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|4.9, iPony, 12:26, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Сколько ты донатил разным сайтам?
А если не донатил (ну не представляют такой возможности), то сколько бы дал единовременно или по подписке?
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|3.15, A.Stahl, 13:08, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Реклама - двигатель прогресса!
Эта фраза по нелепости может соперничать лишь с "Не зная историю мы будем повторять те же ошибки" (ну или как-то так).
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|5.20, A.Stahl, 13:42, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А это так и есть. И повторяем, потому что не знаем.
Ещё Энгельс 150 лет назад (а до него возможно ещё много кто) вполне ясно показал, что социальные и экономические отношения в обществе зависят в основном от средств производства. А их развитие не стоит на месте. Поэтому обстоятельства которые привели 100 лет назад к одному результату в современном мире приведут к совершенно другому. И история никак не может помочь спрогнозировать к какому именно.
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|1.7, Ydro, 11:25, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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У обычных пользователей, далёких от ИТ, волосы на голове зашевелятся от подобных чихов браузера.
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