31.10.2017 10:11  В Firefox 58 появится защита от скрытой идентификации пользователей при помощи Canvas

В Firefox 58 планируют реализовать средства для противодействия скрытому отслеживанию пользователей при помощи API Canvas. Метод защиты уже ранее был реализован в браузере Tor Browser и сводится к выводу диалога с запросом подтверждения операции, при использовании на сайте кода для обработки изображений, получающего содержимое областей при помощи метода getImageData.

Техника идентификации пользователя при помощи Canvas заключается в скрытой отрисовке картинки на странице, которая затем анализируется на предмет особенностей вывода, специфичных для используемого графического стека, GPU и видеодрайвера. Метод уже достаточно активно применяется рекламными сетями для пассивной идентификации браузеров в случае невозможности сохранения идентификатора в cookie. В невидимом iframe отрисовывается изображение и текст, после чего сформированная картинка читается при помощи getImageData и генрируется хэш загруженных данных, который выступает идентификатором. Ранее в сочетании с Canvas для идентификации также применялись техники перебора установленных шрифтов и оценки параметров аккумулятора через Battery Status API, но данные возможности отслеживания были заблокированы в Firefox 52.



