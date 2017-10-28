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27.10.2017 23:57  Выпуск операционной системы Chrome OS 62

Компания Google опубликовала релиз операционной системы Chrome OS 62, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 62. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 62 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 62:

  • В управляемых через Active Directory устройствах Chrome OS обеспечена интеграция с системами единого входа (SSO) на базе Kerberos;
  • В режиме для планшетов с сенсорными экранами появилась возможность масштабирования окон старых приложений;
  • Добавлено определение проброса на web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal);
  • Переработан стиль и методы взаимодействия с системой вывода уведомлений;
  • В файловом менеджере улучшены средства управления с сенсорных экранов и добавлен раздел с перечнем недавно изменённых файлов, включая новые загрузки, мультимедийные файлы и содержимое Google Drive;
  • В режиме Enterprise Public Session обеспечена возможность запуска приложений в полноэкранном режиме;
  • Добавлена поддержка входящих сетевых соединений в ARC++ (Android Runtime for Chrome);
  • Устранены уязвимости KRACK, позволяющие вклиниться в беспроводное соединение на базе технологии WPA2;
  • Добавлена настройка для инвертирования направления прокрутки;
  • Добавлена возможность переименования внешних USB-накопителей по аналогии с переименованием файлов и каталогов через контекстное меню или горячую клавишу Crtl+Enter (включается через chrome://flags/#enable-external-drive-rename);


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 62
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 61
  4. OpenNews: Google представил Chrome Enterprise, вариант Chrome OS для предприятий
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 60 с устранением уязвимости в WiFi-чипах Broadcom
  6. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1, uchiya, 00:10, 28/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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    Пошёл покупать Хрумбук.
     
     
  • 2, Sabakwaka, 00:23, 28/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    >> Пошёл покупать Хрумбук

    На хрумбук я не готов, а вот Гугл Драйв реально выручает в смысле нормального доступа с кучи устройств. В текущей переписке я использую в основном Гугл Докс и Гугл Шитс. ЛибреОфис позабыт и позакинут.

     

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