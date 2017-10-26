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25.10.2017 23:14  Предварительный выпуск платформы Android 8.1 и релиз среды разработки Android Studio 3.0

Компания Google опубликовала предварительный выпуск следующей версии открытой мобильной платформы Android - Android 8.1 Developer Preview. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа бета-тестирования, в рамках которой экспериментальную ветку можно установить и поддерживать в актуальном виде через штатный интерфейс установки обновлений (OTA, over-the-air), без необходимости ручной замены прошивки. Обновления доступны для пользователей устройств Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X и Nexus 6P. Релиз Android 8.1 ожидается в декабре.

Ключевые особенности Android 8.1 Developer Preview:

  • Внесены оптимизации для Android Go, реадакции платформы Android для младших моделей смартфонов, имеющих 1 Гб ОЗУ или меньше. Android Go сочетает в себе оптимизированные системные компоненты Android и урезанный набор приложений Google Apps, адаптированный для снижения потребления памяти, места в постоянном хранилище и трафика. В том числе подготовлены специальные сокращённые варианты просмотрщика видео YouTube Go, браузера Chrome и экранной клавиатуры Gboard. В Android 8.1 внесена новая порция оптимизаций для сокращения потребления памяти и представлены средства для поставки в рамках одного APK-пакета разных вариантов приложения для обычных устройств и устройств с ограниченным объёмом ОЗУ;
  • Представлен Neural Networks API для задействования средств аппаратного ускорения для систем машинного обучения. API позиционируется как базовая прослойка для функционирования в Android фреймворков машинного обучения, таких как TensorFlow Lite и Caffe2.
  • Улучшены средства автозаполнения полей, которые теперь проще интегрируется с менеджерами паролей и другими сервисами. Расширены возможности по кастомизации оформления интерфейса автозаполнения в диалоге сохранения файлов. Добавлена функция setAutofillOptions(), через которую можно установить дату истечения срока действия кредитных карт;
  • Добавлен класс SharedMemory, позволяющий приложениям запрашивать блоки разделяемой памяти для ускорения обращения к совместной используемым данным, управлять блокировками и выставлять параметры доступа (например, можно установить запрет на запись);
  • Добавлен API WallpaperColors для управления цветом фоновых изображений.

Одновременно подготовлен релиз интегрированной среды разработки Android Studio 3.0, в состав которой включён плагин для написания Android-приложений на языке Kotlin. Кроме средств для сопровождения разработки плагин предоставляет возможность преобразования имеющихся Java-проектов в представление для дальнейшей разработки на языке Kotlin.

Из других заметных улучшений в Android Studio 3.0 можно отметить новый набор инструментов для профилирования и диагностики проблем с производительностью, а также существенное ускорение процесса сборки больших проектов с использованием Gradle, включение Google Play Store и поддержки OpenGL ES 3.0 в эмулятор Android, поддержка разработки для Android Things, средства разработки Instant App (приложения, которые можно напрямую запускать из Google Play без выполнения процесса установки), поддержка новых возможностей языка Java 8 и платформы Android 8, режим отладки уже собранных APK-файлов.



  1. Главная ссылка к новости (http://android-developers.goog...)
  2. OpenNews: Релиз среды разработки Android Studio 2.2
  3. OpenNews: В Android обеспечена официальная поддержка разработки на языке Kotlin
  4. OpenNews: Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux
  5. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 8.0 "Oreo"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android
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  • 1, Аноним, 01:30, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Андроид ГО -- для изГОев Теперь 1ГБ это младшие А ведь еще недавно от версии... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 01:37, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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