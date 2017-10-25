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24.10.2017 23:42  Интернет-регистратор APNIC по ошибке опубликовал хэши паролей Whois-сервиса

Регистратор APNIC, отвечающий за распределение IP-адресов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, после модернизации инфраструктуры по недосмотру опубликовал хэши паролей в составе архива БД сервиса Whois, доступ к которому имели третьи лица в рамках специального соглашения. Утечка произошла в июне, но была обнаружена только 12 октября командой eBay Red Team, которая выявила наличие архива с хэшами в общедоступном виде на одном из публичных ресурсов.

В открытом доступе оказалось содержимое атрибута "auth", содержащего хэши паролей к объектам Maintainer и Incident Response Team (IRT). Объект Maintainer определяет лицо, ответственного за изменение группы запиcей, связанных через атрибут "mnt-by". Объект IRT содержит контактные данные администраторов, отвечающих на уведомления о проблемах.

Для хэширования использовались устаревшие алгоритмы MD5 и CRYPT-PW (8-символьные пароли c хэшами на базе функции UNIX crypt), позволяющие при наличии должных инструментов подобрать для хэша пароль. В случае восстановления паролей, атакующие имели возможность изменить содержимое полей с параметрами владельцев блоков IP-адресов в Whois.

После выявления инцидента инициирован сброс паролей для всех объектов в Whois. APNIC продолжает изучение логов на предмет компрометации отдельных записей в базе данных при помощи восстановленных из хэшей паролей, но признаков нелегитимных действий пока не обнаружено.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.apnic.net/2017/10...)
  2. OpenNews: Взлом 2013 года привёл к утечке учётных записей 3 миллиардов пользователей Yahoo
  3. OpenNews: Раскрыта информация об утечке учётных записей 98 млн пользователей Rambler
  4. OpenNews: В 2012 году взлом Last.fm привёл к утечке хэшей паролей 43 млн пользователей
  5. OpenNews: Утечка учётных записей 68 млн пользователей Dropbox
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры Opera привёл к утечке синхронизированных паролей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: password, whois
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  • 1, vantoo, 00:34, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    При таком шифровании пароли и так нужно было сбрасывать. RIPE это еще в 2011 году сделал.
     
  • 2, Аноним, 02:05, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    md5, судя по всему, ещё и не солёный… security in your face!
     
  • 3, Аноним, 02:49, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вряд ли это была ошибка.
     

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