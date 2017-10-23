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23.10.2017 11:02  Выпуск игры Overgrowth 1.0

После 9 лет разработки доступен первый стабильный выпуск игры Overgrowth, продолжающей развитие проекта Lugaru, код которого в 2010 году был открыт под лицензией GPL. Жанр игры — рукопашные бои антропоморфных животных (кроликов, волков, крыс, кошек, собак) в 3D (с оружием и без). В режиме «кампании» имеется и сюжет с диалогами, о похождениях скитающегося воина-кролика.

Игра отличается проработанным физическим движком на базе Ragdoll, а также необычным контекстно-чувствительным управлением. По словам авторов кое-что позаимствовано из серии Assassin's Creed (хотя сама игра Lugaru вышла на 2 года раньше первого «Ассасина»).

Включена кампания, повторяющая в общих чертах сюжет Lugaru. Король кроликов продал своих подданных волкам, а чтобы нейтрализовать лучших воинов, устроил резню в деревне главного героя, стравив его с бандитами. Главный герой расправляется с бандитами, убивает большинство волков, включая вожака с семьёй, убивает короля, но отказывается становиться королём и отправляется странствовать по острову Лугару. Подробности дальнейшего сюжета не раскрываются, но автор ранее упоминал, что «overgrowth» намекает на чересчур быстрое размножение кроликов в отсутствии хищников.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.wolfire.com/2017/1...)
  2. OpenNews: Конфликт из-за попытки перепродажи свободной игры Lugaru HD
  3. OpenNews: Открыты исходные тексты игры Aquaria из комплекта Humble Indie Bundle
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты игры Penumbra из комплекта Humble Indie Bundle
  5. OpenNews: Компания Wolfire начала открытие кода четырех игр из пакета Humble Indie Bundle
Автор новости: question4
Тип: Программы
Ключевые слова: game
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  • 1.1, Аноним, 11:58, 23/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    PvP есть?
     
  • 1.2, Аноним, 12:08, 23/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Пошёл покупать новый ссд, чтобы туда всё поместилось
     
  • 1.3, Аноним, 12:14, 23/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Все хорошо, но почему опеннет?
     
  • 1.4, Владимир, 12:20, 23/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    По сравнению с Lugaru выглядит на голову выше.
     
     
  • 2.7, Serj, 12:42, 23/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Lugaru смотрится как поделка начинающего школьника по сравнению с этой игрой. На это и неудивительно, за 9 лет разработчик приобрел опыта, физика боев здесь просто огонь.
     
  • 1.5, Имя, 12:22, 23/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жесть какая. В Mortal Combat меньше жестокости. Или может она там слишком гипертрофирована, так что это смотрится нормально. Но здесь как-то неприятно даже...
     
  • 1.6, G, 12:40, 23/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В игре лучшая боевая система за всю историю компьютерных игр. Ни в одном консольном 2D/3D файтинге (а я покупал почти все консоли, начиная с 90х и играл во все файтинги) подобного реализма не видел. Купил себе и еще 3 копии друзьям.
     

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