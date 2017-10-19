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18.10.2017 23:42  Объявлено о готовности Fleet Commander, системы для централизованной настройки Linux-десктопов

Разработчики GNOME объявили о готовности проекта Fleet Commander к широкому применению. Fleet Commander представляет собой набор компонентов для организации развёртывания и сопровождения настроек для большого числа рабочих станций на базе Linux и GNOME. Предоставляется единый централизованный интерфейс для управления настройками рабочего стола, прикладных программ и сетевых подключений. Проект можно рассматривать как аналог объектов групповых политик в Active Directory. Код Fleet Commander написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv2.1. Готовые пакеты добавлены в штатный репозиторий Fedora 26 и готовятся для включения в репозиторий EPEL для CentOS/RHEL.

Fleet Commander включает в себя три базовых компонента:

  • Плагин к FreeIPA для хранения профилей в контроллере доменов;
  • Плагин к Cockpit с реализацией управляющего web-интерфейса;
  • Сервис, запускаемый на каждой клиентской системе.

Настройка клиентских систем производится через запуск виртуальных сеансов рабочего стола, работа которых обеспечивается при помощи libvirt и KVM. Виртуальные рабочие столы позволяют на лету редактировать конфигурацию приложений на основе имеющихся шаблонов. Доступ к используемому для настройки виртуальному рабочему столу обеспечивается через web-интерфейс при помощи JavaScript-клиента SPICE. На выбор предлагается несколько базовых шаблонов на основе CentOS, RHEL и Fedora.

Создание конфигурации сводится к запуску через административный web-интерфейс виртуальной машины с окружением на базе типового шаблона и корректировки окружения с использованием методов, которые применяются обычными пользователями. Все изменения настроек приложений в виртуальной машине записываются и после окончания сеанса предлагаются для рецензирования в виде списка внесённых изменений.

После одобрения изменения прикрепляются к профилю конкретного пользователя, хоста, группы пользователей или группы хостов. Профили хранятся в контроллере домена на базе FreeIPA. В настоящее время поддерживается обработка настроек на основе dconf (GSettings), GNOME Online Accounts, LibreOffice и NetworkManager (поддержка настроек браузеров ожидается в ближайшее время). Процесс изменения конфигурации полностью автоматизирован и не требует ручной правки файлов конфигурации или запуска скриптов.

  1. Главная ссылка к новости (https://siliconislandblog.word...)
  2. OpenNews: Релиз протокола для взаимодействия с удаленным рабочим столом SPICE 0.12.0
  3. OpenNews: Релиз платформы Ulteo Open Virtual Desktop 3.0
  4. OpenNews: Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron
  5. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.4
  6. OpenNews: Вышел релиз FreeIPA 1.2.2, системы для идентификации пользователей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fleetcommander
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  • 1, Admino, 00:25, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А… кроме профилей надо бы как-то и софт тоже по десктопам раздавать.

    Но вообще суперштука, да.

     
  • 2, Аноним, 00:47, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    джаваскрипт через виртуалку, а там, пш-пш и же системдец короче, в очередной ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, RustNail, 01:33, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аноним, спаси линукс!
     
  • 4, Александр Курсаков из Астаны, 02:06, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я и KDE использую...
     

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