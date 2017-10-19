18.10.2017 23:42  Объявлено о готовности Fleet Commander, системы для централизованной настройки Linux-десктопов

Разработчики GNOME объявили о готовности проекта Fleet Commander к широкому применению. Fleet Commander представляет собой набор компонентов для организации развёртывания и сопровождения настроек для большого числа рабочих станций на базе Linux и GNOME. Предоставляется единый централизованный интерфейс для управления настройками рабочего стола, прикладных программ и сетевых подключений. Проект можно рассматривать как аналог объектов групповых политик в Active Directory. Код Fleet Commander написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv2.1. Готовые пакеты добавлены в штатный репозиторий Fedora 26 и готовятся для включения в репозиторий EPEL для CentOS/RHEL.

Fleet Commander включает в себя три базовых компонента:

Плагин к FreeIPA для хранения профилей в контроллере доменов;

Плагин к Cockpit с реализацией управляющего web-интерфейса;

Сервис, запускаемый на каждой клиентской системе.

Настройка клиентских систем производится через запуск виртуальных сеансов рабочего стола, работа которых обеспечивается при помощи libvirt и KVM. Виртуальные рабочие столы позволяют на лету редактировать конфигурацию приложений на основе имеющихся шаблонов. Доступ к используемому для настройки виртуальному рабочему столу обеспечивается через web-интерфейс при помощи JavaScript-клиента SPICE. На выбор предлагается несколько базовых шаблонов на основе CentOS, RHEL и Fedora.

Создание конфигурации сводится к запуску через административный web-интерфейс виртуальной машины с окружением на базе типового шаблона и корректировки окружения с использованием методов, которые применяются обычными пользователями. Все изменения настроек приложений в виртуальной машине записываются и после окончания сеанса предлагаются для рецензирования в виде списка внесённых изменений.

После одобрения изменения прикрепляются к профилю конкретного пользователя, хоста, группы пользователей или группы хостов. Профили хранятся в контроллере домена на базе FreeIPA. В настоящее время поддерживается обработка настроек на основе dconf (GSettings), GNOME Online Accounts, LibreOffice и NetworkManager (поддержка настроек браузеров ожидается в ближайшее время). Процесс изменения конфигурации полностью автоматизирован и не требует ручной правки файлов конфигурации или запуска скриптов.



