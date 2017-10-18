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18.10.2017 12:24  Оформление LibreOffice будет оптимизировано для KDE Plasma 5

На завершившейся несколько дней назад конференции LibreOffice Conference 2017 был представлен отчёт о создании VCL-плагина на базе Qt 5 и KDE Frameworks 5, который позволит привести интерфейс LibreOffice к общему стилю рабочего стола KDE Plasma. Применяемый ныне плагин для KDE основан на Qt4 и kdelibs4, и плохо сочетается с KDE 5. Новый плагин даст возможность не только задействовать штатный диалог выбора файлов из Plasma 5 и обеспечит более плотную интеграцию с рабочим столом, но и предоставит корректную поддержку Wayland и Hi-DPI.

Подcистема VCL (Visual Components Library) позволяет абстрагировать оформление LibreOffice от различных тулкиотов, предоставляя возможность использования родных для каждого графического окружения диалогов, кнопок, обрамлений окна и виджетов. Новая VCL-прослойка для KDE Plasma 5 развивается при поддержке проекта LiMux, занимающегося внедрением Linux в госучреждениях Мюнхена.



  1. Главная ссылка к новости (https://eang.it/libreoffice-co...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.4
  3. OpenNews: Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса
  4. OpenNews: CODE 2.0 предоставил средства для совместной работы в LibreOffice Online
  5. OpenNews: Collabora и ownCloud представили CODE, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  6. OpenNews: В LibreOffice обеспечена поддержка Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde, openoffice
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  • 1.1, Аноним, 12:33, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Еще бы переписали скорее Amarok и можно возвращаться
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:36, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ну так перепиши.
     
     
  • 3.5, Мать драконов, 12:40, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А что с ним не так?
     
  • 2.7, Anon4ik, 12:57, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    amarok-9999.ebuild из kde overlay уже давно портирован на KF5
     
     
  • 3.12, Аноним, 13:24, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    И вовсю использует KDE4Support А ещё там плюсокод несовременный, даже не С 11 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, hello, 13:55, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как это влияет на "бизнес-задачи"? Плюсокод криво музыку играет?
     
  • 2.10, antoshka, 13:07, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=KDE-Amarok-Qt5-KF5-Porting
     
     
  • 3.16, iPony, 13:34, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну один человек там решил покопаться...
    Это всегда обычно так. Найдётся кто топором помахать, помахает немного и надоест.
    Это же весело. А вот зашкуривать, выделывать что-то до блеска и прочее - это скучно.
     
  • 2.20, Подозрительный тип, 14:33, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Амарок помер - проект заброшен. Сейчас Кантата.
     
  • 1.2, Аноним, 12:36, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так они всё ещё этим занимаются, или их прикрыли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:38, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тем временем браузеры впилили кастомные скроллбары вместо системных.
     
     
  • 2.13, Аноним, 13:25, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    С какой целью?
     
     
  • 3.18, KOT040188, 13:55, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы вврвиглазно было и работало не так…
     
  • 3.19, Аноним2, 14:29, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если он про QupZilla, то там авторы неадакваты(тут можно много писать) и вместо фикса плавного скроллинга и тормозов просто выпили нативный скролл. В КДЕ они теперь или нет, как были лодырями так и остались.
     
  • 1.6, Фуррь, 12:41, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отличная идея, наконец-то на Либру под KDE5 можно будет смотреть без рвотных позывов!
     
     
  • 2.8, Гномераст, 13:01, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Может у тебя просто токсикоз?
     
     
  • 3.23, Аноним, 14:43, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то он прав, если речь не просто о внешнем виде Актуально для ветки 5 3, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 13:02, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все равно OnlyOffice лучше вписывается в пятоплазму
     
     
  • 2.21, ыть, 14:34, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://i.imgur.com/DYxHWjm.png никуда эта поделка не вписывается
     
  • 1.11, Аноним, 13:09, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не понимаю тех, у кого бугурт от дизайна LO Да смотрится немного инородно, но р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 13:29, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    плазма крутая, но в манжаро практически не сменить редакцию между флаворсами к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, iPony, 13:29, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Всё, теперь окончательно можно хоронить И так лютый глюкодром, а теперь, когда ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, llolik, 14:42, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > а теперь, когда KDE обмажут ...

    Название "VCL-плагин" ни о чём не говорит?

     

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