18.10.2017 12:24  Оформление LibreOffice будет оптимизировано для KDE Plasma 5

На завершившейся несколько дней назад конференции LibreOffice Conference 2017 был представлен отчёт о создании VCL-плагина на базе Qt 5 и KDE Frameworks 5, который позволит привести интерфейс LibreOffice к общему стилю рабочего стола KDE Plasma. Применяемый ныне плагин для KDE основан на Qt4 и kdelibs4, и плохо сочетается с KDE 5. Новый плагин даст возможность не только задействовать штатный диалог выбора файлов из Plasma 5 и обеспечит более плотную интеграцию с рабочим столом, но и предоставит корректную поддержку Wayland и Hi-DPI.

Подcистема VCL (Visual Components Library) позволяет абстрагировать оформление LibreOffice от различных тулкиотов, предоставляя возможность использования родных для каждого графического окружения диалогов, кнопок, обрамлений окна и виджетов. Новая VCL-прослойка для KDE Plasma 5 развивается при поддержке проекта LiMux, занимающегося внедрением Linux в госучреждениях Мюнхена.