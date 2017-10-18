18.10.2017 12:24  Оформление LibreOffice будет оптимизировано для KDE Plasma 5

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|3.16, iPony, 13:34, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну один человек там решил покопаться...
Это всегда обычно так. Найдётся кто топором помахать, помахает немного и надоест.
Это же весело. А вот зашкуривать, выделывать что-то до блеска и прочее - это скучно.
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|3.19, Аноним2, 14:29, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если он про QupZilla, то там авторы неадакваты(тут можно много писать) и вместо фикса плавного скроллинга и тормозов просто выпили нативный скролл. В КДЕ они теперь или нет, как были лодырями так и остались.
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