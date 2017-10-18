18.10.2017 12:06  Пятая уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux

Продолжают всплывать уязвимости в обработчике RAW-сокетов AF_PACKET из состава ядра Linux. Проблема вызвана обращением у уже освобождённому блоку памяти и может привести к повышению привилегий в системе через передачу специально оформленных параметров при манипуляции с RAW-сокетами AF_PACKET. Уязвимость устранена в обновлении ядра 4.14-rc2. Это пятая уязвимость в подсистеме AF_PACKET за последний год (1, 2, 3, 4).

Так как для обращения к AF_PACKET требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW, атака имеет смысл только из изолированных контейнеров с пользователем root, запущенных с применением пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces) и изолированного сетевого стека (net namespaces). В Debian и Red Hat Enterprise Linux поддержка user namespaces по умолчанию не активирована, но она включена в Ubuntu и Fedora.



