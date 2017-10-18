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18.10.2017 12:06  Пятая уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux

Продолжают всплывать уязвимости в обработчике RAW-сокетов AF_PACKET из состава ядра Linux. Проблема вызвана обращением у уже освобождённому блоку памяти и может привести к повышению привилегий в системе через передачу специально оформленных параметров при манипуляции с RAW-сокетами AF_PACKET. Уязвимость устранена в обновлении ядра 4.14-rc2. Это пятая уязвимость в подсистеме AF_PACKET за последний год (1, 2, 3, 4).

Так как для обращения к AF_PACKET требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW, атака имеет смысл только из изолированных контейнеров с пользователем root, запущенных с применением пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces) и изолированного сетевого стека (net namespaces). В Debian и Red Hat Enterprise Linux поддержка user namespaces по умолчанию не активирована, но она включена в Ubuntu и Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/fulldisclo...)
  2. OpenNews: Четвёртая уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux
  3. OpenNews: Уязвимости в реализации сокетов AF_PACKET и UDP-стеке ядра Linux
  4. OpenNews: Локальная root-уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET в ядре Linux
  5. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kernel, linux
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  • 1.1, Фуррь, 12:42, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >атака имеет смысл только из изолированных контейнеров с пользователем root, запущенных с применением пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces) и изолированного сетевого стека (net namespaces)

    Боже, да проще смерть Кощееву найти.

     
     
  • 2.2, НяшМяш, 12:47, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Не так уж и сложно, как по мне ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, Аноноим, 13:27, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Боже, да проще смерть Кощееву найти.

    Рут в LXC-контейнере, например.

    > CAP_NET_RAW

    Или просто /usr/bin/ping затереть.

     
     
  • 3.39, Аноним, 14:50, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Или просто /usr/bin/ping затереть.

    Для этого нужен рут.

     
     
  • 4.41, Аноним, 14:55, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Запись в произвольный файл без наличия полномочий - довольно часто встречающаяся... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.43, Аноним, 14:57, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто сказал Docker ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 12:49, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –12 +/
    Не хочу разводить спор на счет С, но когда они начнут по-маленькому переписывать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Другой Аноним, 13:04, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поправил, не благодари с Если серьёзно, то просто в rustc, по вашим-же словам ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 13:58, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Эти "анализаторы" - это следствие нарушений правил языка ;-)
     
  • 3.24, Аноним, 14:18, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В rust мощный статический анализ возможен и производится компилятором благодаря ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Andrey Mitrofanov, 14:33, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > В rust мощный статический анализ возможен и производится компилятором благодаря изначально
    > заложенным жестким рамкам. В С/C++ подобное невозможно. Из-за чего данные языки
    > теряют не только в безопасности, но и незначительно в производительности.

    mp3 комперессор, gzip, xz на "типизованном" (хаскеле?) переписали  --  _сколько_ в граммах выиграли у Си-реализаций? //А по всей больнице -- на разных "уровнях" интелей?... Наука ж?

    Я даже не прошу автоматического распараллеливания. Оно надо, но, наверное ж, не про типизац-эрзацы. Или да?:?

    Научные данные, сестра, публикации? Прорыв уже прорван?? Уповаю и изнываю.

    //game-alioth-debian-org-где-оно-там _не_ предлагать. Ну, не серьёзно же.
    ---GNU epsilon https://www.gnu.org/software/epsilon/ : оптимизируй, твою VM[I]!

     
     
  • 5.31, Аноним, 14:39, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пожалуйста, излогай нормально свои мысли Не надо _всякие_ или , мы поняли что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.40, Andrey Mitrofanov, 14:53, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пожалуйста, излогай нормально свои мысли. Не надо _всякие_ или //, мы поняли
    > что у тебя стоит на С

    Нет, меня прэ с формулировочек типа "языки теряют не только в безопасности, но и незначительно в производительности".  "Излогай нормально" совсем не то, что стукнулось в голову по прочтении этого, таааачтааа не надо.

     
  • 5.34, Аноним, 14:44, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие реализации? И кто их делал?
     
     
  • 6.42, Andrey Mitrofanov, 14:56, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Какие реализации? И кто их делал?

    P/ Вот и я вопрошал, где тот напалм во языцах, которым жгут безопасно-контролироуемо-типизовано те языки.  И таки ЧТО??  Кроме горящих ушей ейных фанбоев.

     
     
  • 7.51, Аноним, 15:09, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    mp3 комперессор, gzip, xz на типизованном хаскеле переписали -- _сколько... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.50, Аноним, 15:04, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    WTF Про это даже педивикия не знает Project Memberlist 2 members code Age C... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.32, Аноним, 14:40, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    В Rust по сути нет статического анализатора, он ему не нужен В Rust есть четкие... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 13:04, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Никакой язык программирования не даст 100 безопасности Для написания на C прос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 14:24, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Rust дает 100 безопасность в плане записи за пределы выделенной памяти, которая... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним, 14:30, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    BDSM языки в системном программировании не взлетают И это не случайность, и не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.36, Аноним, 14:47, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если под BDSM понимается Rust - это пофигизм, эгоизм и разгильдяйство Как раз в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.44, Andrey Mitrofanov, 14:59, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если под BDSM понимается Rust - это пофигизм, эгоизм и разгильдяйство. Как
    > раз в системном программировании требования к безопасности очень высоки и определенно
    > точно перевешивают сложности языка.

    Докажи.

     
  • 6.45, Аноним, 14:59, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чушь собачья Они не настолько высоки чтобы заниматься садомазохизмом с компилят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, Аноним, 14:24, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тоесть ты хочешь сказать, что те кто пишут контрибутят в линукс ни имеют большог... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.37, Аноним, 14:48, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > просто нужно больше опыта

    Больше, чем у любого существующего человека.

     
  • 2.6, Аноним, 13:05, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Раз он такой крутой, что ж он сам и не решит проблему А А Вот то-то и оно ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 14:03, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты чё серьезно?! Включи голову, прежде чем задавать такие вопросы
     
  • 3.22, Аноним, 14:09, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если будешь делать программу, где ошибка на ошибке и оно каким-то образом работа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, z, 13:11, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Не надо путать ненависть с брезгливостью: вот когда кто-то напишет на Rust что-то хоть отдалённо напоминающее ядро linux - тогда и поговорим про его перспективы, может быть.
    А ненависть, точнее - раздражение вызывает не язык, а его фанбои, которые ничего толкового на нём не написали, но с пеной у рта "перейдите на Rusт и будет вам счастье" - мало чем отличаются от сектантов в ближайшем переходе
     
     
  • 3.8, Вася, 13:16, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://www.redox-os.org/ же
     
     
  • 4.9, Другой Аноним, 13:20, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И оно уже где-то, хоть где нибудь работает на нём запущены сайты, оно управляет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.10, Аноним, 13:21, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот когда посадят первую ступе а не, не про это Вот когда Redox реализует хо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, nii, 13:27, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Первую ступень вообще на Golang'е посадили
     
  • 5.14, Аноноим, 13:30, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот когда посадят первую ступе...

    Посадить - много ума не надо. Была бы ступень, а статья найдется.

     
  • 4.19, Andrey Mitrofanov, 14:02, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    #>>хоть отдалённо напоминающее ядро linux
    > https://www.redox-os.org/ же

    Даже близко не похоже. ЗапУститесь на mips32 роутерах-мыльницых, больших ibm-ах, нескольких сотнях моделей смартфонов, паре-другой [десятков?] веб-хостинг-провайдеров  --  будет "отдалённо".

    ---
    "* MIT Licensed" -- тоже не похоже. Скорее -- скорее переходите на GPLv2=-и-не-энфорсить!

     
  • 4.33, adolfus, 14:43, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Картинка -- это еще не операционная система. Операционная система начинается с ядра и заканчивается на уровне системного интерфейса. Все остальное, включая десктопы и другие картинки -- приложения. Он везде одинаковые.
     
  • 2.15, pripolz, 13:35, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > когда они начнут по-маленькому переписывать ядро на более "безопасном" языке(Rust, I guess)?
    > redox же

    ну вот, "они" уже начали, пользуйся на здоровье

     
  • 2.16, Очередной аноним, 13:37, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Не хочу разводить спор на счет С, но ...

    Забавно, забавно... Наверное совсем не хотите...

    И ещё (маловажное, но глаз режет без анестезии):

    >...проганять через...

    проверочное слово "гон". Так что Вы прогнали, сэр! :)


     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov, 13:53, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так, не существует же языка, на котором человеки не сделают ошибок, нет да-д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 14:06, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, он выстрела в ногу не спасет, НО, ты ведь сам этого захотел, а не потому что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Andrey Mitrofanov, 14:16, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да, он выстрела в ногу не спасет, НО, ты ведь сам этого
    > захотел, а не потому что обратился по ошибке к блоку освобожденной
    > памяти

    "Не разводить спор на счет С", разговоры с вооброжаемым мной...

    Да, тебе язык Rust -- можно, нужно, самое то. Без вопросов. Доктор, подтверди!

     
     
  • 5.30, Аноним, 14:33, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подтверждаю.
     
  • 3.25, Andrey Mitrofanov, 14:23, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Напишите Торвальдсу или де Радту патчик -- попадёте в Главные
    > новости на опенете.  Когда они ответят...

    Уже! Уже ж можно не писать http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46652
    -- просто отошли!  Обязательно перескажи Л.Т. Самое Важное:

    ... [I]"прототип реализации интегрируемого в ядро системного вызова, код которого написан на языке Rust с [U]ассемблерными вставками[/U], оформленными в виде [U]unsafe-блоков[/U]. [/I][...][I]

    Интерес к Rust прежде всего вызван предоставляемыми [U]языком возможностями по безопасному программированию[/U], избавляющими от проблем, возникающих в Си"[/I] ...


    Теперь _можно_ делить на ноль[I]!111[/I]

    >> как следствие случаются ошибки наподобие как выше.. Можно конечно проганять через
    >> стат. анализаторы чтобы найти ошибки, но зачем когда rustc сам может
    >> найти ошибки и даже подсказать как решить проблему?

     
  • 2.35, Вареник, 14:46, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ржавчина не спасает от логических ошибок. Это просто аналог хорошего стат. анализатора, только замедляющего.

    Даже "изолированные среды", типа .NET, Java, контейнеров, виртуалок - только частично спасают, оставляя лазейки.

    И уж тем более бесполезно переписывать моноядро на якобы "убийце С".

     
     
  • 3.48, Andrey Mitrofanov, 15:01, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ржавчина не спасает от логических ошибок. Это просто аналог хорошего стат. анализатора,
    > только замедляющего.
    > Даже "изолированные среды", типа .NET, Java, контейнеров, виртуалок - только частично спасают,
    > оставляя лазейки.
    > И уж тем более бесполезно переписывать моноядро на якобы "убийце С".

    Все в LISP-машину[I]!

     
  • 1.13, Аноноим, 13:29, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это пятая уязвимость в подсистеме AF_PACKET  за последний год

    ... и рыжий немчин опять спешит на помощь!
    http://0pointer.net/blog/avoiding-cve-2016-8655-with-systemd.html

     
  • 1.38, Вареник, 14:49, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С плоским моноядром это будет продолжаться бесконечно.
     
     
  • 2.46, Аноним, 15:00, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Иди, напиши пару мироядер.
     
  • 2.47, Аноним, 15:01, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего, потерпите, скоро будет стереоядро с pulseaudio inside
     
  • 2.49, Andrey Mitrofanov, 15:02, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > С плоским моноядром это будет продолжаться бесконечно.

    Индустрия[I]!!11

     

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