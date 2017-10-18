18.10.2017 12:06  Пятая уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux

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|1.1, Фуррь, 12:42, 18/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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>атака имеет смысл только из изолированных контейнеров с пользователем root, запущенных с применением пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces) и изолированного сетевого стека (net namespaces)
Боже, да проще смерть Кощееву найти.
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|4.29, Andrey Mitrofanov, 14:33, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В rust мощный статический анализ возможен и производится компилятором благодаря изначально
> заложенным жестким рамкам. В С/C++ подобное невозможно. Из-за чего данные языки
> теряют не только в безопасности, но и незначительно в производительности.
mp3 комперессор, gzip, xz на "типизованном" (хаскеле?) переписали -- _сколько_ в граммах выиграли у Си-реализаций? //А по всей больнице -- на разных "уровнях" интелей?... Наука ж?
Я даже не прошу автоматического распараллеливания. Оно надо, но, наверное ж, не про типизац-эрзацы. Или да?:?
Научные данные, сестра, публикации? Прорыв уже прорван?? Уповаю и изнываю.
//game-alioth-debian-org-где-оно-там _не_ предлагать. Ну, не серьёзно же.
---GNU epsilon https://www.gnu.org/software/epsilon/ : оптимизируй, твою VM[I]!
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|6.40, Andrey Mitrofanov, 14:53, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Пожалуйста, излогай нормально свои мысли. Не надо _всякие_ или //, мы поняли
> что у тебя стоит на С
Нет, меня прэ с формулировочек типа "языки теряют не только в безопасности, но и незначительно в производительности". "Излогай нормально" совсем не то, что стукнулось в голову по прочтении этого, таааачтааа не надо.
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|6.42, Andrey Mitrofanov, 14:56, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Какие реализации? И кто их делал?
P/ Вот и я вопрошал, где тот напалм во языцах, которым жгут безопасно-контролироуемо-типизовано те языки. И таки ЧТО?? Кроме горящих ушей ейных фанбоев.
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|6.44, Andrey Mitrofanov, 14:59, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если под BDSM понимается Rust - это пофигизм, эгоизм и разгильдяйство. Как
> раз в системном программировании требования к безопасности очень высоки и определенно
> точно перевешивают сложности языка.
Докажи.
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|2.7, z, 13:11, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+7 +/–
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Не надо путать ненависть с брезгливостью: вот когда кто-то напишет на Rust что-то хоть отдалённо напоминающее ядро linux - тогда и поговорим про его перспективы, может быть.
А ненависть, точнее - раздражение вызывает не язык, а его фанбои, которые ничего толкового на нём не написали, но с пеной у рта "перейдите на Rusт и будет вам счастье" - мало чем отличаются от сектантов в ближайшем переходе
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|4.19, Andrey Mitrofanov, 14:02, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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#>>хоть отдалённо напоминающее ядро linux
> https://www.redox-os.org/ же
Даже близко не похоже. ЗапУститесь на mips32 роутерах-мыльницых, больших ibm-ах, нескольких сотнях моделей смартфонов, паре-другой [десятков?] веб-хостинг-провайдеров -- будет "отдалённо".
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"* MIT Licensed" -- тоже не похоже. Скорее -- скорее переходите на GPLv2=-и-не-энфорсить!
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|4.33, adolfus, 14:43, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Картинка -- это еще не операционная система. Операционная система начинается с ядра и заканчивается на уровне системного интерфейса. Все остальное, включая десктопы и другие картинки -- приложения. Он везде одинаковые.
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|4.23, Andrey Mitrofanov, 14:16, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да, он выстрела в ногу не спасет, НО, ты ведь сам этого
> захотел, а не потому что обратился по ошибке к блоку освобожденной
> памяти
"Не разводить спор на счет С", разговоры с вооброжаемым мной...
Да, тебе язык Rust -- можно, нужно, самое то. Без вопросов. Доктор, подтверди!
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|3.25, Andrey Mitrofanov, 14:23, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Напишите Торвальдсу или де Радту патчик -- попадёте в Главные
> новости на опенете. Когда они ответят...
Уже! Уже ж можно не писать http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46652
-- просто отошли! Обязательно перескажи Л.Т. Самое Важное:
... [I]"прототип реализации интегрируемого в ядро системного вызова, код которого написан на языке Rust с [U]ассемблерными вставками[/U], оформленными в виде [U]unsafe-блоков[/U]. [/I][...][I]
Интерес к Rust прежде всего вызван предоставляемыми [U]языком возможностями по безопасному программированию[/U], избавляющими от проблем, возникающих в Си"[/I] ...
Теперь _можно_ делить на ноль[I]!111[/I]
>> как следствие случаются ошибки наподобие как выше.. Можно конечно проганять через
>> стат. анализаторы чтобы найти ошибки, но зачем когда rustc сам может
>> найти ошибки и даже подсказать как решить проблему?
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|2.35, Вареник, 14:46, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ржавчина не спасает от логических ошибок. Это просто аналог хорошего стат. анализатора, только замедляющего.
Даже "изолированные среды", типа .NET, Java, контейнеров, виртуалок - только частично спасают, оставляя лазейки.
И уж тем более бесполезно переписывать моноядро на якобы "убийце С".
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|3.48, Andrey Mitrofanov, 15:01, 18/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ржавчина не спасает от логических ошибок. Это просто аналог хорошего стат. анализатора,
> только замедляющего.
> Даже "изолированные среды", типа .NET, Java, контейнеров, виртуалок - только частично спасают,
> оставляя лазейки.
> И уж тем более бесполезно переписывать моноядро на якобы "убийце С".
Все в LISP-машину[I]!
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