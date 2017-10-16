16.10.2017 11:49  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.4

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|2.7, pripolz, 13:58, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Частенько гляжу в код и того и другого (и ещё ffmbc).
Как правило в libav компоненты старее на пару фич. Честно говоря, не совсем понимаю, чем они сейчас вообще в libav занимаются (на что упор делают). Так или иначе ffmpeg всё-мержит к себе.
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|3.21, pripolz, 17:14, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Насколько я понял libav умеет в многопоточность, тогда как создатель ffmpeg в нее не верил с самого начала...
Вообще-то ffmpeg умеет в многопоточность двумя разными способами. По кадру на поток, и по одному кадру на все потоки. См. флаги AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS и AV_CODEC_CAP_FRAME_THREADS.
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|4.24, анон, 17:33, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ffmpeg почему раньше вредный был? Потому что у него велосипеда(многопоточности) не было. Так и появился libav
А зачем же вы libav принесли?
— Потому, что так положено — если многопоточность пришла, её надо принесть. А если потоков нет — её не надо отдавать. Я теперь к вам цельную неделю ходить стану.
:-)
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|2.19, анон, 16:59, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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для вычесления межкадровой разницы. Чуть не понятное описание((time lut2) filter takes two consecutive frames from one single stream). Это упрощает,например, обнаружение смены кадра(плана, сцены).
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