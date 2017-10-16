16.10.2017 11:49  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.4

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 3.4, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Кроме изменений, созданных внутри проекта, в новую версию также включены все последние наработки, развиваемые в ветках ffmpeg-mt (многопоточное декодирование) и libav (форк FFmpeg). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Из изменений, добавленных в FFmpeg 3.4, можно выделить: Новые фильтры: afir - наложение произвольных импульсных переходных функций для изменения частоты звука (Frequency Impulse Response); crossfeed - смешивает левый и правый каналы стерео для наушников (Crossfeed); surround - позволяет сформировать многоканальный объёмный звук из имеющегося звукового потока; headphone - симулирует объёмное звучание для наушников; superequalizer - 18-полосный эквалайзер; haas - применение эффекта Хааса для звука;





roberts - применение перекрёстного оператора Робертса для выделения границ объектов на видео; limiter - ограничение пиксельных областей на видео указанным диапазоном; libvmaf - определение разницы в качестве между двумя видео с использованием метрики VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion); unpremultiply - применение эффекта Unpremultiply к видео, используя первый план второго видео в качестве маски прозрачности; tlut2 - извлекает два последовательных кадра из видео; floodfill - заполняет области цветом на видео; pseudocolor - заменяет цвета на видео; despill - удаляет нежелательные искажения основных цветов на видео, вызванные отсветами от зеленого или голубого экрана; convolve - выполняет частотную 2D-свертку видеопотока, используя второй поток в качестве импульса; vmafmotion - определяет коэффициент присутствия движения на видео; scale_cuda - масштабирование видео с использованием CUDA; Добавлен вариант фильтра thumbnail на базе CUDA; deflicker - устраняет периодически возникающие изменения яркости кадра на видео; doubleweave - объединяет полукадры входного видео в один кадр, позволяя удвоить высоту клипа; lumakey - преобразует заданные уровни яркости на видео в прозрачность; pixscope - отображает значения цветовых каналов для указанной области; oscilloscope - двухмерный осциллограф для инспектирования изменения параметров видео; Фильтр sofalizer переведён на использование libmysofa; Унифицирован набор опций для некоторых фильтров, оперирующих несколькими входными потоками: blend, libvmaf, lut3d, overlay, psnr, ssim;

Новые распаковщики и упаковщики медиа-контейнеров (demuxer/muxer): упаковщик для MP4, соответствующий спецификации VP9; распаковщик Gremlin Digital Video; распаковщик SMPTE 337M; упаковщик и распаковщик raw G.726; упаковщик и распаковщик FITS; упаковщик субтитров SUP/PGS.

Добавлен кодировщик FITS (Flexible Image Transport System);

Добавлены декодировщики: Gremlin Digital Video, FITS, Dolby E и поддержка аппаратного декодировщика Rockchip MPP;

Поддержка декодирования через API D3D11VA (Direct3D 11 Video Acceleration);

Конфигурационные файлы для сборки и config.log перемещены в каталог ffbuild/;

Из Video Codec SDK 8.0.14 импортированы новые заголовочные файлы для cuvid/nvenc;

Добавлена возможность использования библиотеки librsvg для растеризации SVG;

Удалены обвязки для упаковки и распаковки медиа-контейнеров на базе libnut;

Удалены обвязки для кодирования и декодирования на базе libschroedinger;

В качестве реализации языка ассемблера по умолчанию задействован nasm, вместо ранее используемого yasm (для возвращения старого поведения следует указать "--x86asmexe=yasm" при вызове скрипта configure);

Поддержка дополнительных форматов кадров для фильмов Interplay MVE;

Поддержка устройств ввода/вывода NewTek NDI;

Прекращена поддержка устаревшего устройства ввода qtkit, вместо которого следует использовать устройство avfoundation;

Поддержка многопоточной обработки VP9;

Добавлен компонент захвата экрана на базе KMS;

Представлены использующие аппаратное ускорение кодеки V4L2 mem2mem;

Обеспечено применение MIME-типа "G726" для little-endian G.726 и "AAL2-G726" для big-endian G.726.



