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16.10.2017 11:49  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.4

После шести месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 3.4, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Кроме изменений, созданных внутри проекта, в новую версию также включены все последние наработки, развиваемые в ветках ffmpeg-mt (многопоточное декодирование) и libav (форк FFmpeg). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 3.4, можно выделить:

  • Новые фильтры:
    • afir - наложение произвольных импульсных переходных функций для изменения частоты звука (Frequency Impulse Response);
    • crossfeed - смешивает левый и правый каналы стерео для наушников (Crossfeed);
    • surround - позволяет сформировать многоканальный объёмный звук из имеющегося звукового потока;
    • headphone - симулирует объёмное звучание для наушников;
    • superequalizer - 18-полосный эквалайзер;
    • haas - применение эффекта Хааса для звука;


    • roberts - применение перекрёстного оператора Робертса для выделения границ объектов на видео;
    • limiter - ограничение пиксельных областей на видео указанным диапазоном;
    • libvmaf - определение разницы в качестве между двумя видео с использованием метрики VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion);
    • unpremultiply - применение эффекта Unpremultiply к видео, используя первый план второго видео в качестве маски прозрачности;
    • tlut2 - извлекает два последовательных кадра из видео;
    • floodfill - заполняет области цветом на видео;
    • pseudocolor - заменяет цвета на видео;
    • despill - удаляет нежелательные искажения основных цветов на видео, вызванные отсветами от зеленого или голубого экрана;
    • convolve - выполняет частотную 2D-свертку видеопотока, используя второй поток в качестве импульса;
    • vmafmotion - определяет коэффициент присутствия движения на видео;
    • scale_cuda - масштабирование видео с использованием CUDA;
    • Добавлен вариант фильтра thumbnail на базе CUDA;
    • deflicker - устраняет периодически возникающие изменения яркости кадра на видео;
    • doubleweave - объединяет полукадры входного видео в один кадр, позволяя удвоить высоту клипа;
    • lumakey - преобразует заданные уровни яркости на видео в прозрачность;
    • pixscope - отображает значения цветовых каналов для указанной области;
    • oscilloscope - двухмерный осциллограф для инспектирования изменения параметров видео;
    • Фильтр sofalizer переведён на использование libmysofa;
    • Унифицирован набор опций для некоторых фильтров, оперирующих несколькими входными потоками: blend, libvmaf, lut3d, overlay, psnr, ssim;
  • Новые распаковщики и упаковщики медиа-контейнеров (demuxer/muxer):
    • упаковщик для MP4, соответствующий спецификации VP9;
    • распаковщик Gremlin Digital Video;
    • распаковщик SMPTE 337M;
    • упаковщик и распаковщик raw G.726;
    • упаковщик и распаковщик FITS;
    • упаковщик субтитров SUP/PGS.
  • Добавлен кодировщик FITS (Flexible Image Transport System);
  • Добавлены декодировщики: Gremlin Digital Video, FITS, Dolby E и поддержка аппаратного декодировщика Rockchip MPP;
  • Поддержка декодирования через API D3D11VA (Direct3D 11 Video Acceleration);
  • Конфигурационные файлы для сборки и config.log перемещены в каталог ffbuild/;
  • Из Video Codec SDK 8.0.14 импортированы новые заголовочные файлы для cuvid/nvenc;
  • Добавлена возможность использования библиотеки librsvg для растеризации SVG;
  • Удалены обвязки для упаковки и распаковки медиа-контейнеров на базе libnut;
  • Удалены обвязки для кодирования и декодирования на базе libschroedinger;
  • В качестве реализации языка ассемблера по умолчанию задействован nasm, вместо ранее используемого yasm (для возвращения старого поведения следует указать "--x86asmexe=yasm" при вызове скрипта configure);
  • Поддержка дополнительных форматов кадров для фильмов Interplay MVE;
  • Поддержка устройств ввода/вывода NewTek NDI;
  • Прекращена поддержка устаревшего устройства ввода qtkit, вместо которого следует использовать устройство avfoundation;
  • Поддержка многопоточной обработки VP9;
  • Добавлен компонент захвата экрана на базе KMS;
  • Представлены использующие аппаратное ускорение кодеки V4L2 mem2mem;
  • Обеспечено применение MIME-типа "G726" для little-endian G.726 и "AAL2-G726" для big-endian G.726.


  1. Главная ссылка к новости (http://ffmpeg.org/download.htm...)
  2. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg развивает систему синхронизации файлов VFsync
  3. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.3
  4. OpenNews: В FFmpeg устранена уязвимость, которая может привести к утечке локальных файлов
  5. OpenNews: Лидер проекта FFmpeg сложил с себя полномочия
  6. OpenNews: Утверждён переход Debian на FFmpeg
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ffmpeg
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  • 1.1, Фуррь, 12:43, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Очень большое обновление, прямо гордость берёт. Surround прямо очень хочется поковырять.
     
  • 1.2, Аноним, 12:56, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Этот релиз под LinuxMint 18.2 возможно установить/скомпилить?
     
     
  • 2.3, Аноним, 13:01, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +4 +/
    всё в твоих /dev/hands
     
     
  • 3.5, trolleybus, 13:14, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    И да, без /dev/head (точнее /dev/brain)  лучше тоже не пытаться
     
     
  • 4.16, Аноним, 15:42, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Какой-то инопланетянин у тебя получился с оголенными мозгами, как марсиане в фил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аномистикус, 16:56, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Можно, но зачем пользоваться этим дистрибутивом? Он же govno!
     
  • 1.4, ryoken, 13:01, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > -  Поддержка дополнительных форматов кадров для фильмов Interplay MVE;

    Гм... Это которые в Descent II ?

     
  • 1.6, номия, 13:42, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    так кто теперь круче? libav или ffmpeg? Mplayer или MPV?
     
     
  • 2.7, pripolz, 13:58, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Частенько гляжу в код и того и другого (и ещё ffmbc).
    Как правило в libav компоненты старее на пару фич. Честно говоря, не совсем понимаю, чем они сейчас вообще в libav занимаются (на что упор делают). Так или иначе ffmpeg всё-мержит к себе.
     
  • 2.8, кек, 14:11, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    >Mplayer или MPV?

    VLC

     
     
  • 3.10, pi, 14:31, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    >>Mplayer или MPV?
    > VLC

    Ну только если он любитель квадратов

     
  • 2.9, pi, 14:31, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще разные вещи. ffmpeg - пакет для работы с мультимедиа, mpv и mplayer - проигрыватели. libav - форк ffmpeg'a. Из плееров рулит mpv
     
     
  • 3.15, Анонимс, 15:38, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пожалуй именно поэтому автор задал два разных вопроса, в которых отдельно спрашивал о фреймворках и плеерах.
     
  • 2.13, AntonAlekseevich, 15:33, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > так кто теперь круче?

    Смотря для чего.

    > libav или ffmpeg?

    upstream is ffmpeg

    > Mplayer или MPV?

    mpv хорошее решение, mplayer тоже.

     
  • 2.17, анон, 16:11, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Насколько я понял libav умеет в многопоточность, тогда как создатель ffmpeg в нее не верил с самого начала... Но сейчас уже не понятно зачем нужен libav
     
     
  • 3.21, pripolz, 17:14, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Насколько я понял libav умеет в многопоточность, тогда как создатель ffmpeg в нее не верил с самого начала...

    Вообще-то ffmpeg умеет в многопоточность двумя разными способами. По кадру на поток, и по одному кадру на все потоки. См. флаги AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS и AV_CODEC_CAP_FRAME_THREADS.

     
     
  • 4.24, анон, 17:33, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ffmpeg почему раньше вредный был? Потому что у него велосипеда(многопоточности) не было. Так и появился libav
    А зачем же вы libav принесли?
    — Потому, что так положено — если многопоточность пришла, её надо принесть. А если потоков нет — её не надо отдавать. Я теперь к вам цельную неделю ходить стану.
    :-)
     
  • 1.11, Аноним, 14:56, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    superequalizer - 18-полосный эквалайзер;

    А гуй есть для эквалайзера?

     
     
  • 2.14, Аноним, 15:34, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Bэйндузятнег обнаружен.
     
  • 1.12, Аноним, 15:21, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем бы это могло понадобиться ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, анон, 16:59, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    для вычесления межкадровой разницы. Чуть не понятное описание((time lut2) filter takes two consecutive frames from one single stream). Это упрощает,например, обнаружение смены кадра(плана, сцены).
     
  • 2.22, Аноним, 17:17, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Для разрисовывания текущего кадра формулой на основе его самого и следующего кад... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 17:10, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ffmpeg уже научился резать видео ровно по заданному отрезку, или все также тольк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 17:20, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Он всегда это умел Проблема в dev hands если участок отрезается для перекодир... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Аноним, 18:06, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    значит не научился, на да ладно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Аноним, 18:35, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как ты предлагаешь это делать?
     
  • 1.26, Аноним, 18:14, 16/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    description ffmpeg-mt last change Mon, 13 Jun 2011 01 07 20 0300 15 07 -0700 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 18:37, 16/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Дебианщикам libav тоже не нужен уже релиза два как.
     

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