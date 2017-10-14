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14.10.2017 09:05  Релиз языка программирования Rust 1.21

Доступен релиз языка программирования Rust 1.21, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

В подготовке нового выпуска приняли участие 135 разработчиков. Основные новшества:

  • Обеспечена возможность использования статичных ссылок для литералов (для размещения значений в статичной памяти (куче), вместо слотов стека): 
    
    fn main() {
        let x: &'static u32 = &0;
    }
  • Перед блоком "‹...›" теперь допустимо указание опционального разделителя "::" в любом контексте: 
    
    my_macro!(Vec‹i32›::new); // Нужно было писать раньше
    my_macro!(Vec::‹i32›::new); // Теперь можно указать и так
  • Библиотека jemalloc обновлена до версии 4.5.0;
  • Обеспечен запуск LLVM параллельно со стадией трансляции при компиляции с несколькими юнитами генератора кода ("-Ccodegen-units=N"). Изменение позволило снизить пиковые скачки в потреблении памяти в процессе сборки;
  • Стабилизированы API std::mem::discriminant, needs_drop и итератор Iterator::for_each;
  • Расширена документация: На сайт doc.rust-lang.org добавлены руководства по rustdoc и std::os. Документация по пакетному менеджеру перенесена в раздел doc.rust-lang.org/cargo;
  • Добавлена возможность установки RLS (Rust Language Server, серверный модуль для интегрированных сред разработки с поддержкой протокола LSP) при помощи команды rustup ("rustup component add rls-preview");
  • В пакетном менеджере Cargo появилась возможность указания нескольких имён пакетов в команде "cargo install". В файл Cargo.toml добавлена секция "[patch]" (позиционируется как замена "[replace]") для переопределения определённых частей в графе зависимостей и обеспечена возможность использования масок в стиле gitignore в полях include и exclude. Добавлена новая опция "--all-targets" для выбора сразу всех целевых платформ.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.20
  3. OpenNews: Третий выпуск операционной системы Redox OS, написанной на языке Rust
  4. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
  6. OpenNews: Доступна операционная система Redox 0.2, написанная на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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  • 1.1, Аноним, 09:35, 14/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    > let x: &'static u32 = &0;

    уродство

     
  • 1.2, Аноним, 09:40, 14/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Когда уже появится язык, позволяющий получить нужные программы в один клик?
     
     
  • 2.3, Аноним, 09:45, 14/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    https ru wikipedia org wiki D0 98 D0 BD D1 84 D0 B0 D0 BD D1 82 D0 B8 D0 BB D... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 09:54, 14/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    https ru wiktionary org wiki D0 B4 D0 BE D0 BB D0 B1 D0 BE D0 B5 D0 B1 D0 B8 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, A.Stahl, 09:56, 14/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80
     
  • 2.8, nc, 10:15, 14/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда появится Искусственный Интеллект, программы будут писаться в 0 кликов :)
     
     
  • 3.11, A.Stahl, 10:24, 14/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сейча набегут vim'еры и начнуть визжать что они уже пишут программы в 0 кликов.
     
  • 1.6, Аноним, 10:06, 14/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смесь Pascal, Perl, Java И эти люди рассказывают ужасы про Perl ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 10:14, 14/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нужно больше разделителей Даёшь , а лучше ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, A.Stahl, 10:16, 14/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И обязательные питоноотступы!
     
  • 1.10, Аноним, 10:16, 14/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Rust напоминает C++

    Больше C

     
  • 1.12, Аноним, 10:37, 14/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В худшую сторону ахах... весь текст скрыт [показать]
     

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