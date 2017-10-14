14.10.2017 09:05  Релиз языка программирования Rust 1.21

Доступен релиз языка программирования Rust 1.21, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime. По структуре язык Rust напоминает C++, но существенно отличается в некоторых деталях реализации синтаксиса и семантики. Автоматическое управление памятью избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io. В подготовке нового выпуска приняли участие 135 разработчиков. Основные новшества: Обеспечена возможность использования статичных ссылок для литералов (для размещения значений в статичной памяти (куче), вместо слотов стека): fn main() { let x: &'static u32 = &0; }

Перед блоком "‹...›" теперь допустимо указание опционального разделителя "::" в любом контексте: my_macro!(Vec‹i32›::new); // Нужно было писать раньше my_macro!(Vec::‹i32›::new); // Теперь можно указать и так

Библиотека jemalloc обновлена до версии 4.5.0;

Обеспечен запуск LLVM параллельно со стадией трансляции при компиляции с несколькими юнитами генератора кода ("-Ccodegen-units=N"). Изменение позволило снизить пиковые скачки в потреблении памяти в процессе сборки;

Стабилизированы API std::mem::discriminant, needs_drop и итератор Iterator::for_each;

Расширена документация: На сайт doc.rust-lang.org добавлены руководства по rustdoc и std::os. Документация по пакетному менеджеру перенесена в раздел doc.rust-lang.org/cargo;

Добавлена возможность установки RLS (Rust Language Server, серверный модуль для интегрированных сред разработки с поддержкой протокола LSP) при помощи команды rustup ("rustup component add rls-preview");

В пакетном менеджере Cargo появилась возможность указания нескольких имён пакетов в команде "cargo install". В файл Cargo.toml добавлена секция "[patch]" (позиционируется как замена "[replace]") для переопределения определённых частей в графе зависимостей и обеспечена возможность использования масок в стиле gitignore в полях include и exclude. Добавлена новая опция "--all-targets" для выбора сразу всех целевых платформ.



