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13.10.2017 10:13  Выпуск CentOS 7.4 для 32-разрядных систем x86

Проект CentOS объявил о доступности редакции дистрибутива CentOS Linux 7.1708 на базе RHEL 7.4 для 32-разрядной архитектуры i386. Сборки сформированы на основе исходных текстов пакетной базы CentOS 7 для архитектуры x86_64 и включают все имеющиеся в основной ветке обновления. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 6.7 Гб (Everything), 4.1 Гб (DVD), Live KDE (1.7 Гб), Live GNOME (1.2 Гб), 760 Мб (Minimal) и 394 Мб (Netinstall), работоспособные на оборудовании, поддерживающем режим PAE, в том числе на IOT-платах, таких как Intel Edison.

Из специфичных для 32-разрядных x86-систем изменений отмечается удаление поддержки UEFI Secure boot в пакетах efibootmgr, efivar и kexec-tools, модификация syslinux и ядра Linux для сборки на архитектуре i686. В поставку не включена серия пакетов, которые остаются доступны только для архитектуры x86_64.

Напомним, что дистрибутив RHEL 7.4, используемый в качестве основы CentOS 7.1708, выпускается только для 64-разрядых систем. Адаптация пакетной базы для 32-разрядных систем выполнена благодаря деятельности группы CentOS Linux AltArch SIG (Special Interest Group), в которую вошли лица, заинтересованные в портировании CentOS на платформы и архитектуры, отличные от x86_64 и официально не поддерживаемые в базовой редакции. В настоящее время развиваются инициативы по созданию сборок CentOS 7 для i386, ARM64/AArch64, ARMv7, PPC little-endian и PPC big-endian (Power8).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/c...)
  2. OpenNews: Новый выпуск CentOS Atomic Host, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив CentOS 7.1708, основанный на RHEL 7.4
  4. OpenNews: Доступны сборки CentOS 7.3.1611 для архитектуры ARM64/AArch64
  5. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: centos
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  • 1, YetAnotherOnanym, 10:32, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Своими действиями CentOS огорчает модных мальчиков.
     
     
  • 2, Аноним, 10:37, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    их купили.. а они.. они.. отбирают хлеб у покупателя. Не хорошо..
     

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