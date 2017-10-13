13.10.2017 10:13  Выпуск CentOS 7.4 для 32-разрядных систем x86

Проект CentOS объявил о доступности редакции дистрибутива CentOS Linux 7.1708 на базе RHEL 7.4 для 32-разрядной архитектуры i386. Сборки сформированы на основе исходных текстов пакетной базы CentOS 7 для архитектуры x86_64 и включают все имеющиеся в основной ветке обновления. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 6.7 Гб (Everything), 4.1 Гб (DVD), Live KDE (1.7 Гб), Live GNOME (1.2 Гб), 760 Мб (Minimal) и 394 Мб (Netinstall), работоспособные на оборудовании, поддерживающем режим PAE, в том числе на IOT-платах, таких как Intel Edison. Из специфичных для 32-разрядных x86-систем изменений отмечается удаление поддержки UEFI Secure boot в пакетах efibootmgr, efivar и kexec-tools, модификация syslinux и ядра Linux для сборки на архитектуре i686. В поставку не включена серия пакетов, которые остаются доступны только для архитектуры x86_64. Напомним, что дистрибутив RHEL 7.4, используемый в качестве основы CentOS 7.1708, выпускается только для 64-разрядых систем. Адаптация пакетной базы для 32-разрядных систем выполнена благодаря деятельности группы CentOS Linux AltArch SIG (Special Interest Group), в которую вошли лица, заинтересованные в портировании CentOS на платформы и архитектуры, отличные от x86_64 и официально не поддерживаемые в базовой редакции. В настоящее время развиваются инициативы по созданию сборок CentOS 7 для i386, ARM64/AArch64, ARMv7, PPC little-endian и PPC big-endian (Power8).



