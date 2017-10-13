13.10.2017 08:56  Выпуск пакетного менеджера RPM 4.14.0

После почти года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.14.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Параллельно независимой командой разработчиков развивается проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4. Наиболее заметные улучшения в RPM 4.14: Значительно переработан код для работы с пакетами debuginfo: обеспечена возможность параллельной установки пакетов debuginfo, добавлена поддержка разбиения на субпакеты и сборки из раздельных src-пакетов, в debugedit появилась поддержка таблицы замены строк;

Внесены существенные изменения в движок обработки макросов и расширен язык макросов. Аргументы в параметрическом макросе теперь могут заключаться в кавычки (например, для передачи пустых аргументов). Для макросов автоматического выполнения действий теперь принудительно ограничивается область использования. Убрано не работающее ограничение области видимости на уровне блока - локальными теперь рассматриваются только параметрические макросы, определённые внутри блока.

Переписан код чтения пакета/заголовка и проверки цифровой подписи, данные операции теперь выполняются единым обработчиком;

Добавлена возможность использования блоков with/without для определения максимальных (rich) зависимостей;

В макром %setup добавлена поддержка Ruby Gems;

Добавлены генераторы зависимостей на основе Python distutils и AppStream metainfo;

Используемый в заголовке алгоритм хэширования обновлён до SHA256. Добавлены хэши для проверки целостности сжатых данных;

Добавлен настраиваемый режим минимизации операций записи, нацеленный на продление времени жизни SSD-накопителей;

Добавлен настраиваемый режим сброса буферов ввода/вывода в процессе выполнения транзакций, полезный для некоторых серверных систем;

Добавлен экспериментальный бэкенд для БД LMDB;

Добавлена поддержка архитектуры RISCV-64;

Добавлена опция "--changes" для отображения списка изменений с полной хронологией записей;

Устранены две уязвимости (CVE-2017-7500, CVE-2017-7501), позволяющие повысить свои привилегии при установке специально оформленного пакета. Уязвимости дают возможность перезаписать содержимое ФС через манипуляции с символическими ссылками в пакете.



