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13.10.2017 08:56  Выпуск пакетного менеджера RPM 4.14.0

После почти года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.14.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Параллельно независимой командой разработчиков развивается проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4.

Наиболее заметные улучшения в RPM 4.14:

  • Значительно переработан код для работы с пакетами debuginfo: обеспечена возможность параллельной установки пакетов debuginfo, добавлена поддержка разбиения на субпакеты и сборки из раздельных src-пакетов, в debugedit появилась поддержка таблицы замены строк;
  • Внесены существенные изменения в движок обработки макросов и расширен язык макросов. Аргументы в параметрическом макросе теперь могут заключаться в кавычки (например, для передачи пустых аргументов). Для макросов автоматического выполнения действий теперь принудительно ограничивается область использования. Убрано не работающее ограничение области видимости на уровне блока - локальными теперь рассматриваются только параметрические макросы, определённые внутри блока.
  • Переписан код чтения пакета/заголовка и проверки цифровой подписи, данные операции теперь выполняются единым обработчиком;
  • Добавлена возможность использования блоков with/without для определения максимальных (rich) зависимостей;
  • В макром %setup добавлена поддержка Ruby Gems;
  • Добавлены генераторы зависимостей на основе Python distutils и AppStream metainfo;
  • Используемый в заголовке алгоритм хэширования обновлён до SHA256. Добавлены хэши для проверки целостности сжатых данных;
  • Добавлен настраиваемый режим минимизации операций записи, нацеленный на продление времени жизни SSD-накопителей;
  • Добавлен настраиваемый режим сброса буферов ввода/вывода в процессе выполнения транзакций, полезный для некоторых серверных систем;
  • Добавлен экспериментальный бэкенд для БД LMDB;
  • Добавлена поддержка архитектуры RISCV-64;
  • Добавлена опция "--changes" для отображения списка изменений с полной хронологией записей;
  • Устранены две уязвимости (CVE-2017-7500, CVE-2017-7501), позволяющие повысить свои привилегии при установке специально оформленного пакета. Уязвимости дают возможность перезаписать содержимое ФС через манипуляции с символическими ссылками в пакете.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.rpm.org/pipermail...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер RPM 4.13.0
  3. OpenNews: В пакетном менеджере RPM устранена опасная уязвимость
  4. OpenNews: Увидел свет пакетный менеджер RPM 4.12.0
  5. OpenNews: Подмена страниц на сайте репозитория RPM Fusion
  6. OpenNews: Неизвестные перекупили старый домен RPM-репозитория PostgreSQL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rpm, packet
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  • 1, Аноним, 10:31, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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