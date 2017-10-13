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13.10.2017 08:17  Серия уязвимостей в системе непрерывной интеграции Jenkins

Разработчики инструментария непрерывной интеграции Jenkins представили корректирующие выпуски 2.84 и 2.73.2, в который устранено 7 уязвимостей. Кроме того, выпущены новые версии плагинов для интеграции с Swarm и Maven, в которых также устранены уязвимости. Уязвимость выявлена и в плагине Speaks, но из-за отсутствия исправления данный плагин рекомендован к удалению.

Наиболее опасная проблема в Jenkins позволяет злоумышленнику с правами агента выполнить произвольные shell-команды на master-сервере. Уязвимость в плагине Speaks позволяет выполнить код в Jenkins JVM, при наличии полномочий создание или настройки заданий, независимо от наличия прав на их запуск. Остальные проблемы связаны с утечкой информации или инициированием отказа в обслуживании.

  1. Главная ссылка к новости (https://jenkins.io/blog/2017/1...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в системе непрерывной интеграции Jenkins
  3. OpenNews: Инфраструктура проекта Jenkins, возможно, подверглась взлому
  4. OpenNews: Первый релиз Jenkins после форка. Oracle и Sonatype форсируют развитие Hudson
  5. OpenNews: Разработчики Hudson проголосовали за переименование проекта в Jenkins
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: jenkins
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  • 1, Аноним, 11:35, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Сколько помню, агент-мастер соединение всегда было дырявым Не могут WINдузятные... весь текст скрыт [показать]
     

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