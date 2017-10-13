13.10.2017 08:17  Серия уязвимостей в системе непрерывной интеграции Jenkins

Разработчики инструментария непрерывной интеграции Jenkins представили корректирующие выпуски 2.84 и 2.73.2, в который устранено 7 уязвимостей. Кроме того, выпущены новые версии плагинов для интеграции с Swarm и Maven, в которых также устранены уязвимости. Уязвимость выявлена и в плагине Speaks, но из-за отсутствия исправления данный плагин рекомендован к удалению.

Наиболее опасная проблема в Jenkins позволяет злоумышленнику с правами агента выполнить произвольные shell-команды на master-сервере. Уязвимость в плагине Speaks позволяет выполнить код в Jenkins JVM, при наличии полномочий создание или настройки заданий, независимо от наличия прав на их запуск. Остальные проблемы связаны с утечкой информации или инициированием отказа в обслуживании.



