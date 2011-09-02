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11.10.2017 23:23  Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.11.0

Компания Cisco опубликовала релиз Snort 2.9.11.0, свободной системы обнаружения и предотвращения атак, комбинирующей в себе методы сопоставления по сигнатурам, средства для инспекции протоколов и механизмы для выявления аномалий.

Основные новшества:

  • Реализована гибкая система распределения памяти для препроцессоров, освобождающая неиспользуемую или недавно использованную память при необходимости и позволяющая обойтись без перезапуска Snort при изменении распределения памяти;
  • Добавлена поддержка хранения имён файлов в Unicode для протокола SMB;
  • Для определения и блокирования BitTorrent представлена система версионирования hostPortCache для неизвестных типов потоков в AppID;
  • Улучшен разбор метаданых RTSP для определения RTSP-трафика через Windows Media;
  • Увеличена производительность в ситуациях достижения лимита на интенсивность SYN-пакетов и начала блокировки превышающего лимит трафика;
  • Для платформы FreeBSD реализована возможность использования unix-сокетов для передачи команд рабочим процессам и включения режима use_side_channel;
  • Улучшена обработка потоков SIP/RTP и увеличена производительность их обработки;
  • Добавлен лимит на размер распаковываемых данных в форматах PDF и SWF;
  • Расширены возможности по определению клиента SMTP.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.snort.org/2017/10/...)
  2. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 4.0
  3. OpenNews: Компания Cisco завершила сделку по покупке Sourcefire, развивающей Snort и ClamAV
  4. OpenNews: Компания Cisco представила Snort 3.0, систему предотвращения атак нового поколения
  5. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.9.0
  6. OpenNews: Релиз Sagan 0.2, системы мониторинга событий информационной безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: snort, ids, ips
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  • 1, Аноним, 23:32, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Простите за холивар, но что лучше выбрать snort или suricata ?
     
     
  • 2, AntonAlekseevich, 23:35, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Все в зависимости от ваших задач.
    Но рекомендую Snort.
     
     
  • 3, Аноним, 00:10, 12/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Задачи - сканить трафик, знать не завелось ли в сети чего нехорошего Блокироват... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, pavard, 03:25, 12/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    суриката больше заточена на производительность: имеет возможность распараллеливаться на несколько потоков ( 3 стратегии ), работать на гпу. ну и сама по себе лучше развивается. и как бы уже сильно потеснила снорт.
     

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