03.10.2017 09:17  Доступен дистрибутив NixOS 17.09, использующий пакетный менеджер Nix

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|3.3, A.Stahl, 09:57, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Твой ответ нелеп и не в тему.
Ты на вопрос "Почему никто не..." отвечаешь "А никто не должен". Колесо тоже никто не должен был изобретать, однако оно всё же было изобретено.
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|3.9, via, 10:38, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Это open-source сообщество. Тут все как на базаре - кто что хочет
> - тот то и делает.
Нет. Баба-Яга против. В гном2 вбивались деньги RH и SUN, и у гномеров кое-что получилось. За КДЕ стояла куча дистрибутивов, платных, бесплатных.
Нет ни одного _успешного_ 'open-source' проекта, за которым бы так или иначе не стояли финансовые интересы разных контор. Откройте глаза. Бабки двигают прогресс.
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|3.31, Ф, 13:04, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как на базаре, пока не придет инспекция - делают такую хрень (кроме отдельных типов ПО). Возьми GUI что гнома. что КДЕ - дизайнерам там трудиться и трудиться!
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|4.38, Anonymoustus, 14:08, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Как на базаре, пока не придет инспекция - делают такую хрень (кроме
> отдельных типов ПО). Возьми GUI что гнома. что КДЕ - дизайнерам
> там трудиться и трудиться!
Там нет дизайнеров, только хипсторы и школота. Гномосекам, к примеру, ничем не помогли даже потуги использовать почти без переделок канонический Apple HIG. Не те люди, словом, не те.
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|1.5, Celcion, 10:09, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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Блин, 14 лет дистрибутиву, а до сих пор выглядит как наколенная поделка обкуренных студентов... Вроде бы, и идеи интересные, ради которых хочется попробовать, но - неюзабельно же. Без мануала не поставить, не обновиться. Интуитивность - нулевая. Но ладно бы только это. Ставишь, пытаешься обновиться - и хрен там, сразу же выхватываешь ошибку про "сломанные пакеты" и должен разбираться что с этим делать.
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|3.23, Andrey Mitrofanov, 12:14, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ты бы ещё на установку Gentoo без хэндбука пожаловался, или Арча без
> ArcWiki.
> NixOS - не самый обычный дистр и требует чтения инструкций.
Даёшь LFS без бука [I]!!![/I] Аудитория назрела и распухает11
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|3.27, Celcion, 12:27, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Без мануала не поставить, не обновиться.
> Ничего себе у вас претензии.
Есть большая разница между тем, чтобы просто найти команду, с помощью которой можно обновить систему (а во многих дистрах даже этого не требуется - само обновиться предлагает), и тем, что надо именно читать и вникать как ее обновлять, ибо там не просто команду запустить надо.
Есть мнение, что уровень вхождения "поставить систему"/обновиться/"поставить нужные приложения" - не должен требовать мануала в принципе. Мануал нужен для продвинутой работы и настройки системы. Выполнение простейших действий не должно сопровождаться постоянным чтением мануала.
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|2.18, Andrey Mitrofanov, 11:45, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Чем это лучше GuixSD?
Guix - emacs дистрибутивов, а Nix - хаскель.
Оба заставляют винDузятников биться в паркинсоне. У них и пакедж менеджера-то нет, а тут *ТАКОЕ*. См. "без мануала" в #5 (Celcion, 10:09 , 03-Окт-17) выше.
Guix основан на Nix (демон оттуда используют) и его идеях. Nix и NixOS старше Guix и GuixSD, пакетов, решённых проблем больше.
Ну и главное "не лучше" -- Nix не GNU.
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|4.24, Andrey Mitrofanov, 12:18, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>они же божились, что там всё в одном пакете,
> какого хрена?
В каком мануале ты это прочитал? Наинтуичил чт0ле.
>Ладно, думаю, нашёл пакет, где эта либа есть -
> пакет вешал ещё 500 мб. Чисто вендузовый подход - вендузятникам должно
> понравится.
Анупонятно. Яжговорю, паркинсон.
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|1.35, Anonymoustus, 14:00, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Основные новшества:
> Окружение GNOME обновлено до выпуска 3.24, а KDE до KDE Plasma 5.10, KDE Applications 17.08.1 и KDE Frameworks 5.37;
Двадвать лет читаю в новостях одно и то же, но линукс на десктопы «почему-то» так и не годится. Может быть, девелоперам следовало бы прекратить эту бессмысленную мышиную возню?
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