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03.10.2017 09:17  Доступен дистрибутив NixOS 17.09, использующий пакетный менеджер Nix

Представлен релиз дистрибутива NixOS 17.09, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS используется единый файл системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката обновлений, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашнюю директорию), возможна одновременная установка нескольких версий одной программы. Размер полного установочного образа с KDE - 840 Мб, сокращённого консольного варианта - 345 Мб.

Основные новшества:

  • Окружение GNOME обновлено до выпуска 3.24, а KDE до KDE Plasma 5.10, KDE Applications 17.08.1 и KDE Frameworks 5.37;
  • Реализован учёт освобождаемых UID/GID - после удаления пользователя, его идентификатор блокируется от выделения новым пользователям и не может использоваться повторно;
  • Изменено поведение настройки services.xserver.xrandrHeads: первый экран в списке теперь выбирается как первичное устройство вывода. Также добавлена возможность указания дополнительных опций через установку атрибутов;
  • Переработан код обработки SSL в модуле services.nginx. Вводящая в заблуждение настройка enableSSL, которая разрешала работу только с SSL, переименована в onlySSL. Также добавлена опция addSSL для использования типовых настроек для хостов с HTTPS и без HTTPS;
  • Добавлено около 70 новых сервисов, среди которых programs/gnupg.nix, security/auditd.nix, service-managers/docker.nix, services/cluster/kubernetes/default.nix, services/logging/syslogd.nix, services/networking/dnscache.nix, services/networking/squid.nix, services/security/torify.nix и tasks/filesystems/bcachefs.nix;
  • В виртуальных окружениях а базе QEMU применяемый по умолчанию сетевой интерфейс изменён с enp0s3 на ens3;
  • Удалены пакеты: compiz, wvdial, aiccu и fanctl. Прекращена поддержка grsecurity/PaX;

При использовании Nix пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f3d4q85649f394359bh52d9vf7a0f3-firefox-56.0.0/, где "f3d4q8..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты.

Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.



  1. Главная ссылка к новости (https://nixos.org/news.html...)
  2. OpenNews: Опубликован пакетный менеджер GNU Guix 0.13 и дистрибутив GuixSD на его основе
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив NixOS 17.03, использующий пакетный менеджер Nix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nixos, nix
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  • 1.1, via, 09:44, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Блин, был бы там KDE1 Почему никто не хочет ремейк KDE1 сделать Гном же втор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Мать драконов, 09:48, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Это open-source сообщество Тут все как на базаре - кто что хочет - тот то и дел... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 09:57, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Твой ответ нелеп и не в тему.
    Ты на вопрос "Почему никто не..." отвечаешь "А никто не должен". Колесо тоже никто не должен был изобретать, однако оно всё же было изобретено.
     
     
  • 4.4, Мать драконов, 09:59, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Ну а ты как барышня-рапунцель Распустила косы и ждешь, когда приедет Шрек на ве... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.15, Аноним, 11:05, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    так и представляю сидит куча придурков и ноет ну почему никто не изобретёт нам... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, Аноним, 13:13, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это один из наиболее популярных ответов о opensource-сообществах
     
     
  • 5.36, Anonymoustus, 14:02, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Это один из наиболее популярных ответов о opensource-сообществах

    Именно поэтому в Кговавом Ынтерпрайзе к опенсосам характерное отношение.

     
  • 3.9, via, 10:38, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Это open-source сообщество. Тут все как на базаре - кто что хочет
    > - тот то и делает.

    Нет. Баба-Яга против. В гном2 вбивались деньги RH и SUN, и у гномеров кое-что получилось. За КДЕ стояла куча дистрибутивов, платных, бесплатных.
    Нет ни одного _успешного_ 'open-source' проекта, за которым бы так или иначе не стояли финансовые интересы разных контор. Откройте глаза. Бабки двигают прогресс.

     
     
  • 4.14, Аноним, 11:00, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и с этой стороны он всё равно прав. вкладывай деньги в KDE1 и будет щастье!!!
     
     
  • 5.33, L, 13:31, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не подскажите, сколько денег дали Линусу, чтобы он начал писать ядро?
     
     
  • 6.37, Anonymoustus, 14:05, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не подскажите, сколько денег дали Линусу, чтобы он начал писать ядро?

    Начать писать ядро может любой дурак. А вот продолжить, не имея источника финансирования…

     
  • 3.31, Ф, 13:04, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как на базаре, пока не придет инспекция - делают такую хрень (кроме отдельных типов ПО). Возьми GUI что гнома. что КДЕ - дизайнерам там трудиться и трудиться!
     
     
  • 4.38, Anonymoustus, 14:08, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как на базаре, пока не придет инспекция - делают такую хрень (кроме
    > отдельных типов ПО). Возьми GUI что гнома. что КДЕ - дизайнерам
    > там трудиться и трудиться!

    Там нет дизайнеров, только хипсторы и школота. Гномосекам, к примеру, ничем не помогли даже потуги использовать почти без переделок канонический Apple HIG. Не те люди, словом, не те.

     
  • 2.6, Аноним, 10:11, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    зачем ремейкать то, что и так работает https www opennet ru opennews art shtm... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, via, 10:31, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Спасибо!
     
  • 2.26, Аноним, 12:18, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А кто будет в kdelibs-1 и Qt-1 уязвимости править? Или наср.ть на них?
     
     
  • 3.29, Аноним, 12:44, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Анально огородить систему и ничего править не надо А физический доступ к машине... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Celcion, 10:09, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Блин, 14 лет дистрибутиву, а до сих пор выглядит как наколенная поделка обкуренных студентов... Вроде бы, и идеи интересные, ради которых хочется попробовать, но - неюзабельно же. Без мануала не поставить, не обновиться. Интуитивность - нулевая. Но ладно бы только это. Ставишь, пытаешься обновиться - и хрен там, сразу же выхватываешь ошибку про "сломанные пакеты" и должен разбираться что с этим делать.
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:33, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вам вообще это дистрибутив зачем понадобился Хорошо, что продолжают развиваться... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Celcion, 10:56, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вам вот зачем потребовалось отвечать на этот комментарий Из той же оперы вопрос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним, 11:51, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я вообще согласен с оратором выше Там нифига не ваниль и, например сеть настраи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, Аноним, 13:34, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так он профессиональнее Альта, что-ли?
     
  • 2.16, Аноним, 11:41, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ты бы ещё на установку Gentoo без хэндбука пожаловался, или Арча без ArcWiki Ni... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 11:58, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он не то чтобы необычный - он неудобный Рач можно поставить и без мануалов, есл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Andrey Mitrofanov, 12:14, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ты бы ещё на установку Gentoo без хэндбука пожаловался, или Арча без
    > ArcWiki.
    > NixOS - не самый обычный дистр и требует чтения инструкций.

    Даёшь LFS без бука [I]!!![/I]  Аудитория назрела и распухает11

     
  • 2.22, Wladmis, 12:04, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Без мануала не поставить, не обновиться.

    Ничего себе у вас претензии.

     
     
  • 3.27, Celcion, 12:27, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> Без мануала не поставить, не обновиться.
    > Ничего себе у вас претензии.

    Есть большая разница между тем, чтобы просто найти команду, с помощью которой можно обновить систему (а во многих дистрах даже этого не требуется - само обновиться предлагает), и тем, что надо именно читать и вникать как ее обновлять, ибо там не просто команду запустить надо.
    Есть мнение, что уровень вхождения "поставить систему"/обновиться/"поставить нужные приложения" - не должен требовать мануала в принципе. Мануал нужен для продвинутой работы и настройки системы. Выполнение простейших действий не должно сопровождаться постоянным чтением мануала.

     
  • 1.10, Аноним, 10:45, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https github com ip1981 nixsap blob master modules system users nix ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 10:48, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https github com ip1981 nixsap automatic-unix-user-id id jenkins-dumpoo uid... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 10:54, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Чем это лучше GuixSD?
     
     
  • 2.17, Аноним, 11:45, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Guix тот который пакетный менеджер GuixSD - это форк Nix ПМ NixOS ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Аноним, 12:18, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это не форк. Это другой фронтэнд - Scheme Lisp, а бэкэнд тот же - Nix.
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov, 11:45, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Чем это лучше GuixSD?

    Guix - emacs дистрибутивов, а Nix - хаскель.

    Оба заставляют винDузятников биться в паркинсоне. У них и пакедж менеджера-то нет, а тут *ТАКОЕ*.  См. "без мануала" в #5 (Celcion, 10:09 , 03-Окт-17) выше.

    Guix основан на Nix (демон оттуда используют) и его идеях. Nix и NixOS старше Guix и GuixSD, пакетов, решённых проблем больше.

    Ну и главное "не лучше" -- Nix не GNU.

     
     
  • 3.21, Аноним, 12:01, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он заставил меня бится в истерике, когда одна маленькая программа скачала один ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Andrey Mitrofanov, 12:18, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >они же божились, что там всё в одном пакете,
    > какого хрена?

    В каком мануале ты это прочитал?  Наинтуичил чт0ле.

    >Ладно, думаю, нашёл пакет, где эта либа есть -
    > пакет вешал ещё 500 мб. Чисто вендузовый подход - вендузятникам должно
    > понравится.

    Анупонятно. Яжговорю, паркинсон.

     
     
  • 5.28, Аноним, 12:43, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Там всё по делу ответил, прям завидно Notice me senpai В общем с никсом ты даж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Zenitur, 12:59, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > compiz, wvdial

    Зря. wvdial отлично помогает, когда нет NM.

     
  • 1.35, Anonymoustus, 14:00, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Основные новшества:
    >    Окружение GNOME обновлено до выпуска 3.24, а KDE до KDE Plasma 5.10, KDE Applications 17.08.1 и KDE Frameworks 5.37;

    Двадвать лет читаю в новостях одно и то же, но линукс на десктопы «почему-то» так и не годится. Может быть, девелоперам следовало бы прекратить эту бессмысленную мышиную возню?

     

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