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02.10.2017 21:31  Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие удалённо выполнить код атакующего

Компания Google опубликовала результаты аудита кодовой базы пакета Dnsmasq, объединяющего кэширующий DNS-резолвер и сервер DHCP. В итоге было выявлено 7 уязвимостей, из которых 3 могут привести к выполнению кода атакующего при обработке специально оформленных запросов DNS и DHCP. Для всех уязвимостей подготовлены работающие прототипы эксплоитов. Разработчикам Dnsmasq переданы патчи для устранения уязвимостей, а также реализация уровня sandbox-изоляции на базе seccomp-bpf, которая позволит создать дополнительный бастион защиты.

Выявленные уязвимости:

  • CVE-2017-14491 - переполнение кучи в коде формирования DNS-ответов. В версиях Dnsmasq 2.76 и 2.77 возможно лишь двухбайтовое переполнение, но в выпусках до 2.76 такого ограничения нет. Добившись обработки в dnsmasq специально оформленных DNS-пакетов (например, если клиент попытается выполнить резолвинг домена, размещённом на подконтрольном злоумышленнику DNS-сервере), атакующий может добиться выполнения своего кода на сервере. Компания Red Hat присвоила уязвимости наивысший критический уровень опасности.

    Наиболее вероятными мишенями для совершения атаки могут стать внутренние и публичные сети с резолвером на основе Dnsmasq, например, сети Wi-Fi с точками доступа на базе дистрибутивов LEDE и OpenWRT, в которых используется Dnsmasq. При этом вектор атак не ограничивается локальными сетями, по данным сервиса Shodan в сети присутствует более миллиона хостов, предоставляющих доступ к резолверу на базе Dnsmasq.

  • CVE-2017-14492 - переполнение буфера в коде обработки анонсов маршрутизатора IPv6 (RA, Router Advertisement). Атакующий в локальном сегменте сети может отправить специально оформленный анонс RA к dnsmasq и инициировать выполнение своего кода. Уязвимость проявляется только в конфигурациях с DHCP, в которых активна одна из следующих опций: enable-ra, ra-only, slaac, ra-names, ra-advrouter или ra-stateless;
  • CVE-2017-14493 - переполнение стека в коде DHCPv6, которое может привести к выполнению кода через отправку в локальной сети специально оформленного запроса DHCPv6;
  • CVE-2017-14494 - утечка информации из памяти процесса dnsmasq. Атакующий в локальной сети может отправить специальной оформленный пакет DHCPv6, в пакете с ответом на который будет содержаться часть памяти процесса, которая потенциально может содержать конфиденциальные данные;
  • CVE-2017-14495 - утечка памяти в коде EDNS0. Атакущий может через отправку серии DNS-запросов вызвать исчерпание доступной процессу памяти. Проблема проявляется только при использовании опций add-mac, add-cpe-id или add-subnet;
  • CVE-2017-14496 - целочисленное переполнение в коде EDNS0, приводящее к чтению данных из областей вне границ буфера. Через отправку специально оформленных запросов DNS можно вызвать крах процесса dnsmasq. Проблема проявляется только при использовании опций add-mac, add-cpe-id или add-subnet.

Проблемы устранены в выпуске Dnsmasq 2.78. Обновления уже выпущены для RHEL, Ubuntu, Arch Linux, Fedora и FreeBSD. Исправления также вошли в состав октябрьского обновления платформы Android. Обновления пока недоступны для Debian, SUSE, openSUSE, OpenWRT и LEDE.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Обновление nginx 1.8.1 и 1.9.10 с устранением уязвимостей в резолвере DNS
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в Glibc, охватывающая большинство сетевых приложений в Linux
  4. OpenNews: 11 удалённо эксплуатируемых уязвимостей во FreeRADIUS
  5. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
  6. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq и Qt. Эксплоит для sock_sendpage-уязвимости Linux ядра
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dns, dhcp, dnsmasq
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  • 1.2, Michael Shigorin, 22:03, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Как-то и не торопился его применять где-либо...
     
     
  • 2.5, пох, 22:22, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    это типовое решение для г-нороутеров. Как всякой длинковой дряни, так и сделанных админами-самоучками-без-мотора из старого писюка, который уже стыдно ставить секретарше.

     
     
  • 3.6, andy, 22:40, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > это типовое решение для г-нороутеров.

    А какое, по вашему мнению, правильное решение?

     
     
  • 4.17, Sw00p aka Jerom, 00:36, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    unbound не?
     
  • 2.8, KonstantinB, 22:46, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    dnsmasq wildcard - удобная штука для разработки, особенно когда субдоменов полно (скажем, проект типа жж, где у каждого пользователя свой домен) и в etc/hosts все не пропишешь.

    Можно, конечно, и bind локально поднять, но это из пушки по воробьям все же.

     
  • 2.9, Аноним, 22:51, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ваше мнение ну оооочень важно для нас

    /0

     
  • 2.14, Серёга, 23:32, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А зря. Очень удобная штука: ему можно легко прописать, куда за чем ходить. Ещё можно повесить пару-тройку dnscrypt-proxy на 127.0.X.Y и сказать dnsmasq, что спрашивать нужно там.

    Дыры, в общем, неприятные, но максимум, что могут сделать, если конечно dnasmasq под контроль возьмут — узнать, куда хожу или подсунуть левый адрес.

    В роутерах — хуже. Там, поди, dnsmasq из-под рута...

     
     
  • 3.15, Аноним, 23:47, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, из под nobody.
     
  • 1.7, Аноним, 22:42, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Правильно ли я понимаю, что для эксплуатации CVE-2017-14491 нужно, чтобы сначала... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:53, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для эксплуатации нужно иметь какой-нибудь домен, DNS сервер для него и на каком-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним, 22:54, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет It allows an attacker who can make DNS requests to dnsmasq, and who contro... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним, 23:06, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    libdns из bind ответы PoC-скрипта рубит name too long То есть, по меньшей м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Аноним, 23:19, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Точно, днсмаск же не голой задницей в интернет смотрит, фффууууух Паника отменя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, ACCA, 23:52, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну-ну.

    Из своей локальной сети заходишь на форум с любимыми котиками. Один из котиков вроде бы лежит на сайте http://nothing-suspicious-public-net-54321-uk-tw.sg. NS для nothing-suspicious-public-net-54321-uk-tw.sg показывает на 1.1.2.3.

    Твой dnsmasq отправляет "ANY nothing-suspicious-public-net-54321-uk-tw.sg"  на 1.1.2.3, а в ответ получает нечто неожиданное.

    Дальше продолжать?

     
     
  • 6.18, Аноним, 00:38, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На провайдерский, гугловский или офисный рекурсивный он пошлёт Дефолтные днсмас... весь текст скрыт [показать]
     

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