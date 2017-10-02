02.10.2017 21:31  Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие удалённо выполнить код атакующего

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|2.5, пох, 22:22, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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это типовое решение для г-нороутеров. Как всякой длинковой дряни, так и сделанных админами-самоучками-без-мотора из старого писюка, который уже стыдно ставить секретарше.
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|3.6, andy, 22:40, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> это типовое решение для г-нороутеров.
А какое, по вашему мнению, правильное решение?
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|2.8, KonstantinB, 22:46, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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dnsmasq wildcard - удобная штука для разработки, особенно когда субдоменов полно (скажем, проект типа жж, где у каждого пользователя свой домен) и в etc/hosts все не пропишешь.
Можно, конечно, и bind локально поднять, но это из пушки по воробьям все же.
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|2.14, Серёга, 23:32, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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А зря. Очень удобная штука: ему можно легко прописать, куда за чем ходить. Ещё можно повесить пару-тройку dnscrypt-proxy на 127.0.X.Y и сказать dnsmasq, что спрашивать нужно там.
Дыры, в общем, неприятные, но максимум, что могут сделать, если конечно dnasmasq под контроль возьмут — узнать, куда хожу или подсунуть левый адрес.
В роутерах — хуже. Там, поди, dnsmasq из-под рута...
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