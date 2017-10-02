02.10.2017 21:31  Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие удалённо выполнить код атакующего

Компания Google опубликовала результаты аудита кодовой базы пакета Dnsmasq, объединяющего кэширующий DNS-резолвер и сервер DHCP. В итоге было выявлено 7 уязвимостей, из которых 3 могут привести к выполнению кода атакующего при обработке специально оформленных запросов DNS и DHCP. Для всех уязвимостей подготовлены работающие прототипы эксплоитов. Разработчикам Dnsmasq переданы патчи для устранения уязвимостей, а также реализация уровня sandbox-изоляции на базе seccomp-bpf, которая позволит создать дополнительный бастион защиты. Выявленные уязвимости: CVE-2017-14491 - переполнение кучи в коде формирования DNS-ответов. В версиях Dnsmasq 2.76 и 2.77 возможно лишь двухбайтовое переполнение, но в выпусках до 2.76 такого ограничения нет. Добившись обработки в dnsmasq специально оформленных DNS-пакетов (например, если клиент попытается выполнить резолвинг домена, размещённом на подконтрольном злоумышленнику DNS-сервере), атакующий может добиться выполнения своего кода на сервере. Компания Red Hat присвоила уязвимости наивысший критический уровень опасности. Наиболее вероятными мишенями для совершения атаки могут стать внутренние и публичные сети с резолвером на основе Dnsmasq, например, сети Wi-Fi с точками доступа на базе дистрибутивов LEDE и OpenWRT, в которых используется Dnsmasq. При этом вектор атак не ограничивается локальными сетями, по данным сервиса Shodan в сети присутствует более миллиона хостов, предоставляющих доступ к резолверу на базе Dnsmasq.

CVE-2017-14492 - переполнение буфера в коде обработки анонсов маршрутизатора IPv6 (RA, Router Advertisement). Атакующий в локальном сегменте сети может отправить специально оформленный анонс RA к dnsmasq и инициировать выполнение своего кода. Уязвимость проявляется только в конфигурациях с DHCP, в которых активна одна из следующих опций: enable-ra, ra-only, slaac, ra-names, ra-advrouter или ra-stateless;

CVE-2017-14493 - переполнение стека в коде DHCPv6, которое может привести к выполнению кода через отправку в локальной сети специально оформленного запроса DHCPv6;

CVE-2017-14494 - утечка информации из памяти процесса dnsmasq. Атакующий в локальной сети может отправить специальной оформленный пакет DHCPv6, в пакете с ответом на который будет содержаться часть памяти процесса, которая потенциально может содержать конфиденциальные данные;

CVE-2017-14495 - утечка памяти в коде EDNS0. Атакущий может через отправку серии DNS-запросов вызвать исчерпание доступной процессу памяти. Проблема проявляется только при использовании опций add-mac, add-cpe-id или add-subnet;

CVE-2017-14496 - целочисленное переполнение в коде EDNS0, приводящее к чтению данных из областей вне границ буфера. Через отправку специально оформленных запросов DNS можно вызвать крах процесса dnsmasq. Проблема проявляется только при использовании опций add-mac, add-cpe-id или add-subnet. Проблемы устранены в выпуске Dnsmasq 2.78. Обновления уже выпущены для RHEL, Ubuntu, Arch Linux, Fedora и FreeBSD. Исправления также вошли в состав октябрьского обновления платформы Android. Обновления пока недоступны для Debian, SUSE, openSUSE, OpenWRT и LEDE.



