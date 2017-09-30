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30.09.2017 08:39  Выпуск Wine 2.18

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.18. С момента выпуска версии 2.17 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 245 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Реализация радиальных градиентов в Direct2D;
  • Поддержка асинхронных сообщений в WebServices;
  • В ntdll добавлены функции для верификации доступа на запись к областям виртуальной памяти;
  • Обеспечена совместимость с шрифтовым движком FreeType 2.8.1 (наблюдался крах winecfg и других приложений);
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Mafia 2, Photoshop, Powerpoint, Deus Ex: Human Revolution, Thief (2014), Tomb Raider (2013), Cxbx, Uplay, Magic The Gathering: Online, Wickr 4.0.5, Half-Life 2, World of Warships 0.6.x, Bejeweled 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.17
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.16
  4. OpenNews: Выпуск Wine 2.1
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, AntonAlekseevich, 08:41, 30/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    ArchLinux уже получил Wine этой версии.
     
     
  • 2.8, iPony, 10:46, 30/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да все рано тут большинству на твой арч.
    В Альте то как?
     
  • 1.2, Аноним, 08:44, 30/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда завезут поддержку GTA V?
     
     
  • 2.3, berkwit, 08:59, 30/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=32038
     
     
  • 3.7, Аноним, 10:41, 30/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Latest Rating: Bronze

    А надо платину.

     
     
  • 4.9, Аномномномнимус, 11:06, 30/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем? Неужели вам мало нормальных игр?
     
  • 2.4, Аноним, 09:08, 30/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это теперь новое "доколе?" так звучит?
     
  • 2.5, Аноним, 09:08, 30/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Поддержка дуалбута уже давно завезена и к wine отношения не имеет.
     
  • 1.6, Аноним, 10:41, 30/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку GTA 4?
     

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