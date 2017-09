30.09.2017 08:39  Выпуск Wine 2.18

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.18. С момента выпуска версии 2.17 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 245 изменений. Наиболее важные изменения: Реализация радиальных градиентов в Direct2D;

Поддержка асинхронных сообщений в WebServices;

В ntdll добавлены функции для верификации доступа на запись к областям виртуальной памяти;

Обеспечена совместимость с шрифтовым движком FreeType 2.8.1 (наблюдался крах winecfg и других приложений);

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Mafia 2, Photoshop, Powerpoint, Deus Ex: Human Revolution, Thief (2014), Tomb Raider (2013), Cxbx, Uplay, Magic The Gathering: Online, Wickr 4.0.5, Half-Life 2, World of Warships 0.6.x, Bejeweled 3.