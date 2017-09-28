28.09.2017 20:24  Релиз Firefox 56

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|7.76, name, 23:19, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Нет. Сказали же - с квадратными.
С ПОЧТИ квадратными, а точнее с трапецеидальными, но не с закруглёнными как в 56-й версии. Думаю, что скачать 57-ю версию и проверить это в настройках я пока могу =)
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|2.49, COBA, 22:02, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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В Лисе заходите на youtube. Когда загрузилось - нажимаете F12. Открываются средства разработчика. Переходите на вкладку сеть. Нажимаете F5 и смотрите что конкретно у вас грузится долго. Далее сами смотрите, где и что происходит долго.
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|4.84, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 23:36, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>Когда загрузилось - нажимаете F12
> спасибо, попробовал. Зашёл на вкладку "Профайлер", и сделал профилирование для Ютуба. Как
> я писал ранее, около 5 секунд уходит на обработку страницы. И
> они действительно уходят на действия "Разбивка" и "Перерасчёт стилей". Всё остальное
> занимает ничтожное малое время. Вся лента профайлера забита этими событиями (фиолетовый
> цвет).
стоит зайти на about:support и посмотреть там всё на предмет нормальности (если есть возможность - сранить с показаниями на др. устройстве где наблюдаемый глюк не проявляется), особенно на показания раздела Graphics > Diagnostics.
Ну и Application Basics > Google key.
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|2.22, A.Stahl, 20:56, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Полтора месяца до начала исхода нытиков и старьёвщиков.
Знаешь, есть люди, которые орут что новое лучше уже лишь потому что оно новое. Над этими людьми посмеиваются, но они не опасны.
Есть более страшная категория людей, которые орут что всё старое лучше лишь потому что оно старое. Чем таких будет меньше рядом с проектом, тем лучше.
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|3.89, Ordu, 00:13, 29/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> вместо транка все адекватные пользователи будут сидеть на 52.
Да, я тоже жду не дождусь того момента, когда все адекватные пользователи свалят с актуальных версий ff, и прекратят, наконец, рассказывать всем в интернете, как им плохо живётся с ff.
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|1.41, korrado, 21:21, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Отказался от последней версии Симанки в пользу предыдущей, когда она стала вместо показа веб-страниц бесконечно свопить память и тратить на это все время ЦПУ.
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|2.62, Anonnnnnnnnnnnn, 22:50, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Лучше бы попытались поковырятся в своей проблеме, чем катить бочку на разрабов
Посмотрите какой видео кодек используется при воспроизведении видео на ютюбе
Возможно у вас в firefox плеер ютюба воспроизводит vp9 видео, или же наоборот h264 (хотя с этим кодеком по идее не должно быть проблем)
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|2.69, НяшМяш, 22:56, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Что в ней гадостного? Оно срабатывает, когда ты на страничку заходишь. Если уж параноить - параной за вебворкеры, которые в фоне в браузере могут хоть всю Википедию тебе скачать, даже если ты в данный момент пялишься на свежезапущенный пустой браузер.
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|3.86, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 23:43, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В HTTP2 серверу вообще позволено диктовать клиенту, какие ресурсы предзагружать, на уровне протокола.
Правильный клиент дал бы пользователю контроль над исполнением диктуемых клиенту действий.
Это то, чем и славилась раньше лиса, пока ей не сделали лоботомию.
Зато всякая стахль и прочая шняга довольна этим ещё-одним-хромом.
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