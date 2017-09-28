28.09.2017 20:24  Релиз Firefox 56

Состоялся релиз web-браузера Firefox 56, а также мобильной версии Firefox 56 для платформы Android. Firefox 56 является последним выпуском с поддержкой классических XUL-дополнений. В ближайшие часы ожидается обновление ветки с длительным сроком поддержки 52.4.0. Позавчера на стадию бета-тестирования перешла ветка Firefox 57, релиз которой намечен на 14 ноября. В Firefox 57 переработан внешний вид браузера, осуществлён переход на WebExtensions и новый движок Quantum CSS. Основные новшества: Пересмотрен набор опций, управляющих накоплением данных об активности пользователя. По умолчанию включены опции для отправки обезличенных сведений о работе пользователя. Раньше по умолчанию отправка была выключена и её предлагалось включить, а теперь по умолчанию включена и упоминается, что её можно выключить. Отправка по умолчанию включается не только для новых установок, но и для старых систем, для которых данные опции были отключены. Накапливаются и отправляются сведения о взаимодействии с браузером (число открытых вкладок и окон, число просмотренных сайтов, тип установленных дополнений, размер сеансов, статистика по обращениям к поисковым сервисам) и текущем окружении пользователя (версия браузера, ОС, настройки оборудования, размер ОЗУ, базовые сведения о крахах). Статистика собирается обезличенно, но IP-адрес, с которого отправляются данные, временно оседает в логе HTTP-серверов Mozilla. Для пользователей новых установок во второй вкладке сразу после запуска выводится всплывающее предупреждение об активации отправки данных с предоставлением возможности по её отключению

Реорганизована структура настроек в конфигураторе и добавлена функция быстрого поиска настроек. Переписаны описания настроек, в которых теперь более ясно изложено что именно делает изменение и как влияет на работу браузера;

Для всех пользователей включено по умолчанию системное дополнение Firefox Screenshots, позволяющее создавать скриншоты web-страниц, сохранять их локально или загружать в облако для обмена скриншотами с другими пользователями. Созданные снимки страниц или их отдельных частей размещаются в специальном облачном сервисе, в котором в течение 14 дней остаются доступны по прямой ссылке для других пользователей, знающих идентификатор снимка. Для владельца скриншоты показываются в специальном разделе "My Shots" на сайте screenshots.firefox.com. Имеются средства для отправки скриншотов в Facebook, Twitter, Pinterest и по электронной почте. Серверная часть облачного сервиса открыта и может быть поднята на своих мощностях (применяется Node.js и PostgreSQL).

Добавлена поддержка автоматического заполнения полей с адресом в web-формах (несколько полей с составляющими адреса воспринимаются как единое целое). Возможность пока активирована только для локали en-US. В секции "Privacy & Security" добавлена кнопка для редактирования сохранённых адресов;





Запрещено автоматическое воспроизведение мультимедийного контента, открытого в новой вкладке (например, ролики youtube теперь начинают показываться только после активации вкладки);

Расширены возможности функции Send Tabs, позволяющей отправлять вкладки в мобильный браузер для iOS или Android. Send Tabs теперь может работать без заведения учёной записи в сервисе Firefox Account;





Задействован новый код для преобразования кодировок символов, написанный на языке Rust;

Добавлена поддержка средств аппаратного ускорения для шифрования AES-GCM с использованием процессорных инструкций AVX, PCLMUL или AES-NI, а также почти в два раза увеличена производительность программной реализации и соответственно снизилась нагрузка на CPU и увеличилась пропускная способность TLS-соединений. Например, на ноутбуке с CPU AMD C-70 скорость загрузки по HTTPS возросла с 3 MB/s до 6 MB/s.

API Safe Browsing, используемый для проверки URL в черных списках вредоносных ресурсов, обновлён до версии 4;

Примерно на 20% сокращён размер обновлений. Например, размер обновления с ветки Firefox 55.0.3 составил 21 Мб.

Увеличена защита механизма верификации загружаемых обновлений;

По умолчанию включена поддержка техники многослойной компоновки элементов страницы CSS Grid Layout. В основе метода заложена идея разбиения страницы на области по аналогии с табличной компоновкой с выравниванием по столбцам и строкам. В отличие от таблиц, CSS Grid Layout не определяет структуру содержимого, что позволяет применять методы адаптивной вёрстки и выстраивать произвольные макеты, которые недостижимы с использованием обычных таблиц (например, дочерние элементы могут перекрывать друг друга и переноситься в случае нехватки экранного пространства). По сравнению с Flexbox, который позволяет выравнивать элементы только в одной вертикальной плоскости, в CSS Grid Layout обеспечена возможность выравнивания элементов одновременно как по вертикальным, так и по горизонтальным направляющим, т.е. позволяет привязать выравнивание элеменов в разных столбцах;

В инструментах для web-разработчиков появилась новая панель для отладки CSS Grid Layout;





Реализован атрибут rel="preload" для упреждающей загрузки ресурсов, которые будут прокэшировны не дожидаясь непосредственного запроса;

В WebRTC представлены новые свойства RTCPeerConnection, предоставляющие сведения о конфигурации локальной и удалённой стороны соединения;

Для Windows и macOS реализован режим работы без вывода на экран, который активируется опцией "-headless";

Прекращена поддержка тегов "applet" и "isindex";

В версии для платформы Android проведена работа по снижению энергопотребления и повышению производительности WebRTC при использовании средств аппаратного ускорения кодирования. Включена поддержка Intl API. Прекращена поддержка устройств на базе платформы Android 4.0. Прекращена поддержка NPAPI-плагинов и Adobe Flash. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 56 устранено 19 уязвимостей, из которых 6 отнесены к категории опасных, а две помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.





