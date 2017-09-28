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28.09.2017 20:24  Релиз Firefox 56

Состоялся релиз web-браузера Firefox 56, а также мобильной версии Firefox 56 для платформы Android. Firefox 56 является последним выпуском с поддержкой классических XUL-дополнений. В ближайшие часы ожидается обновление ветки с длительным сроком поддержки 52.4.0. Позавчера на стадию бета-тестирования перешла ветка Firefox 57, релиз которой намечен на 14 ноября. В Firefox 57 переработан внешний вид браузера, осуществлён переход на WebExtensions и новый движок Quantum CSS.

Основные новшества:

  • Пересмотрен набор опций, управляющих накоплением данных об активности пользователя. По умолчанию включены опции для отправки обезличенных сведений о работе пользователя. Раньше по умолчанию отправка была выключена и её предлагалось включить, а теперь по умолчанию включена и упоминается, что её можно выключить. Отправка по умолчанию включается не только для новых установок, но и для старых систем, для которых данные опции были отключены.

    Накапливаются и отправляются сведения о взаимодействии с браузером (число открытых вкладок и окон, число просмотренных сайтов, тип установленных дополнений, размер сеансов, статистика по обращениям к поисковым сервисам) и текущем окружении пользователя (версия браузера, ОС, настройки оборудования, размер ОЗУ, базовые сведения о крахах). Статистика собирается обезличенно, но IP-адрес, с которого отправляются данные, временно оседает в логе HTTP-серверов Mozilla. Для пользователей новых установок во второй вкладке сразу после запуска выводится всплывающее предупреждение об активации отправки данных с предоставлением возможности по её отключению

  • Реорганизована структура настроек в конфигураторе и добавлена функция быстрого поиска настроек. Переписаны описания настроек, в которых теперь более ясно изложено что именно делает изменение и как влияет на работу браузера;
  • Для всех пользователей включено по умолчанию системное дополнение Firefox Screenshots, позволяющее создавать скриншоты web-страниц, сохранять их локально или загружать в облако для обмена скриншотами с другими пользователями. Созданные снимки страниц или их отдельных частей размещаются в специальном облачном сервисе, в котором в течение 14 дней остаются доступны по прямой ссылке для других пользователей, знающих идентификатор снимка. Для владельца скриншоты показываются в специальном разделе "My Shots" на сайте screenshots.firefox.com. Имеются средства для отправки скриншотов в Facebook, Twitter, Pinterest и по электронной почте. Серверная часть облачного сервиса открыта и может быть поднята на своих мощностях (применяется Node.js и PostgreSQL).
  • Добавлена поддержка автоматического заполнения полей с адресом в web-формах (несколько полей с составляющими адреса воспринимаются как единое целое). Возможность пока активирована только для локали en-US. В секции "Privacy & Security" добавлена кнопка для редактирования сохранённых адресов;

  • Запрещено автоматическое воспроизведение мультимедийного контента, открытого в новой вкладке (например, ролики youtube теперь начинают показываться только после активации вкладки);
  • Расширены возможности функции Send Tabs, позволяющей отправлять вкладки в мобильный браузер для iOS или Android. Send Tabs теперь может работать без заведения учёной записи в сервисе Firefox Account;

  • Задействован новый код для преобразования кодировок символов, написанный на языке Rust;
  • Добавлена поддержка средств аппаратного ускорения для шифрования AES-GCM с использованием процессорных инструкций AVX, PCLMUL или AES-NI, а также почти в два раза увеличена производительность программной реализации и соответственно снизилась нагрузка на CPU и увеличилась пропускная способность TLS-соединений. Например, на ноутбуке с CPU AMD C-70 скорость загрузки по HTTPS возросла с 3 MB/s до 6 MB/s.
  • API Safe Browsing, используемый для проверки URL в черных списках вредоносных ресурсов, обновлён до версии 4;
  • Примерно на 20% сокращён размер обновлений. Например, размер обновления с ветки Firefox 55.0.3 составил 21 Мб.
  • Увеличена защита механизма верификации загружаемых обновлений;
  • По умолчанию включена поддержка техники многослойной компоновки элементов страницы CSS Grid Layout. В основе метода заложена идея разбиения страницы на области по аналогии с табличной компоновкой с выравниванием по столбцам и строкам. В отличие от таблиц, CSS Grid Layout не определяет структуру содержимого, что позволяет применять методы адаптивной вёрстки и выстраивать произвольные макеты, которые недостижимы с использованием обычных таблиц (например, дочерние элементы могут перекрывать друг друга и переноситься в случае нехватки экранного пространства). По сравнению с Flexbox, который позволяет выравнивать элементы только в одной вертикальной плоскости, в CSS Grid Layout обеспечена возможность выравнивания элементов одновременно как по вертикальным, так и по горизонтальным направляющим, т.е. позволяет привязать выравнивание элеменов в разных столбцах;
  • В инструментах для web-разработчиков появилась новая панель для отладки CSS Grid Layout;

  • Реализован атрибут rel="preload" для упреждающей загрузки ресурсов, которые будут прокэшировны не дожидаясь непосредственного запроса;
  • В WebRTC представлены новые свойства RTCPeerConnection, предоставляющие сведения о конфигурации локальной и удалённой стороны соединения;
  • Для Windows и macOS реализован режим работы без вывода на экран, который активируется опцией "-headless";
  • Прекращена поддержка тегов "applet" и "isindex";
  • В версии для платформы Android проведена работа по снижению энергопотребления и повышению производительности WebRTC при использовании средств аппаратного ускорения кодирования. Включена поддержка Intl API. Прекращена поддержка устройств на базе платформы Android 4.0. Прекращена поддержка NPAPI-плагинов и Adobe Flash.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 56 устранено 19 уязвимостей, из которых 6 отнесены к категории опасных, а две помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
  3. OpenNews: Для Firefox подготовлена возможность декорирования окон на стороне клиента
  4. OpenNews: Проект Mozilla представил дополнение с реализацией контекстных контейнеров для Firefox
  5. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  6. OpenNews: Релиз Firefox 55
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 20:31, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    какой хоткей для скриншота?
     
  • 1.2, Аноним, 20:38, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Парни, привет Не пинайте, я простой юзверь, пользуюсь линуксом много лет, но не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 20:40, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    А кроме хрома и огнелиса ничего больше и нет. Вообще. Существует только 2 браузера. Остальные либо глючная маргинальщина либо тот же хром, но с другим интерфейсом.
     
     
  • 3.43, VINRARUS, 21:42, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну ещо есть на WebKit типа Midori, Konqueror, QupZilla К хромым отношения не им... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.60, Аноним, 22:40, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Один до сих пор глючный, другой заброшенный, а третий без дополнений тот-же нор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.48, Аноним, 21:53, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть 2 браузера Каким сам будешь пользоваться, а какой на ноут родителей постав... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.66, marios, 22:55, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А Safari ты отнёс к глючной маргинальщине?
     
     
  • 4.88, kk, 00:10, 29/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сафари это хром
     
  • 2.8, Ilya Indigo, 20:45, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    1 В любом случае выкиньте гугло-зонд и установите Chromium 2 Попробуйте https ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 20:49, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Второй теперь зовётся Falkon.
     
  • 3.37, Аноним, 21:17, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Цромиум - точно такой же гуглозонт. Нетстат и вайршарк в помощь.
     
  • 3.79, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 23:25, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    1 лучше иридий, вместо хрома: https://github.com/iridium-browser/iridium-browser
     
  • 2.11, mmm, 20:46, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    WaterFox


     
  • 2.14, Владимир, 20:49, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Попробуй Palemoon.
     
     
  • 3.17, Аноним, 20:50, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Уж лучше SeaMonkey, чем это.
     
     
  • 4.75, key, 23:18, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас какие-то проблемы? Несколько лет на PM - полет нормальный.
     
  • 2.16, Аноним, 20:50, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дождитесь релиза версии 57 и попробуйте её, или возьмите бету ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Арчесектант, 20:53, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Купить новый, современный компьютер Попробовать браузер Chromium ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, Аноним, 20:54, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я тоже юзверь, но не айтишник, и советую на основе своего опыта Попробуйте Pale... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.80, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 23:26, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не слушайте это.
    Жидорозенфельды идут кушать мацу.
     
  • 2.28, rarog, 21:04, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    vivaldi
    В нём хотя бы gesture да sidebar из коробки есть
     
  • 2.32, Аноним, 21:06, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И еще, мне кажется, безопаснее, чтобы один браузер был основной, а другой исполь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.34, ZloySergant, 21:08, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Привет, парень Как парень, пользующийся линуксом много лет не ИТшник могу пос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.38, th3m3, 21:17, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дождись Firefox 57.
     
  • 2.40, max, 21:20, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Iridium Browser, Brave Browser (правда, оба на основе хромиум)
     
     
  • 3.81, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 23:28, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Iridium Browser, Brave Browser (правда, оба на основе хромиум)

    брейв - шняга же: они решили встроить анти-адблокер, идут лесом.

     
  • 2.47, Acider, 21:49, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Vivaldi
     
  • 2.50, Аноним, 22:04, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Попробуйте свежую лису Тормозов там стало меньше, чем год-два назад, но и потре... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.83, Аноним, 23:36, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https www mozilla org en-US firefox quantum ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.68, Аноним, 22:56, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Связка IE-WINE
     
  • 1.3, dkg, 20:40, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Ждем 57! Это должна быть бомба!
     
     
  • 2.5, Аноним, 20:41, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ждем подрывы пользователей FireFox.
     
  • 2.67, Admino, 22:55, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, я уже качнул и поставил. Большая часть моих расширений накрылась медным тазом, нафига он теперь такой нужен?

    Куды бечь…

     
     
  • 3.77, Аноним, 23:20, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ESR. Все расширения работают.
     
  • 3.87, rshadow, 23:51, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На Марс вроде команду собирали. В один конец и никакого инета.
     
  • 1.6, Аноним, 20:43, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Meanwhile найтли сломали апдейтом Если пропал интерфейс, открывайте сейф мод за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.61, НяшМяш, 22:48, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Найтли уже на 58 версии и вообще это нормально.
     
  • 2.82, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 23:30, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Meanwhile найтли сломали апдейтом. Если пропал интерфейс, открывайте сейф мод запуском
    > через шифт или параметр и меняйте тему на дефолтную. Или удалите
    > настройку темы из prefs.js.

    продолжай держать в курсе.

     
  • 1.9, пох, 20:45, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    если на скриншоте дефолтные настройки privacy, то я вас поздравляю, мда...

     
  • 1.10, Аноним, 20:45, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Объясните пожалуйста, почему Firefox так медленно у меня грузит страницы Наприм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 20:48, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, забыл скзаать, что ставил также расширения для анализа загрузки страниц - ст... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, noize, 21:05, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    мне помогло отключение ublock origin. Были такие же симптомы
     
     
  • 4.35, Аноним, 21:12, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня нет ublock Повторю, что перезапуск с отключёнными дополнениями НЕ ПОМОГА... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, mmm, 20:50, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Firefox 57, Firefox 58 шустрее Хрома ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 21:00, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поставил 57 - никакой разницы вообще Те же 6 секунд ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, VINRARUS, 21:45, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Точно 57? Она идет с квадратными вкладками и в разы шустрее.
     
     
  • 5.55, Аноним, 22:30, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да. Со странными трапецеидальными вкладками.
     
     
  • 6.63, НяшМяш, 22:51, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Сказали же - с квадратными.
     
     
  • 7.72, VINRARUS, 23:10, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот короче: https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/57.0b3/linux-x
     
  • 7.76, name, 23:19, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Нет. Сказали же - с квадратными.

    С ПОЧТИ квадратными, а точнее с трапецеидальными, но не с закруглёнными как в 56-й версии. Думаю, что скачать 57-ю версию и проверить это в настройках я пока могу =)

     
     
  • 8.78, VINRARUS, 23:23, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вдруг диверсант какой. :D
    А на скоко ядер ЦП то шо скорость не изменилася?
     
  • 2.49, COBA, 22:02, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В Лисе заходите на youtube. Когда загрузилось - нажимаете F12. Открываются средства разработчика. Переходите на вкладку сеть. Нажимаете F5 и смотрите что конкретно у вас грузится долго. Далее сами смотрите, где и что происходит долго.
     
     
  • 3.53, Аноним, 22:25, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гугл в Хроме использует Quick проприетарный протокол поверх UDP для доступа к ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, Аноним, 22:33, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сеть ни при чём Расширение apptelemetry показывает, что 5 секунд уходит на фазу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.65, Аноним, 22:54, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Самому интересно знать, на что может уходить от 2 до 5 секунд для показа того, ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.71, Аноним, 23:03, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    это просто пример Если бы прочитали хотя бы дальше первых двух слов, то увидели ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.59, Аноним, 22:39, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    спасибо, попробовал Зашёл на вкладку Профайлер , и сделал профилирование для Ю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.64, НяшМяш, 22:52, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может, аппаратное ускорение чудит? Попробуйте его отключить.
     
  • 4.84, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 23:36, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Когда загрузилось - нажимаете F12
    > спасибо, попробовал. Зашёл на вкладку "Профайлер", и сделал профилирование для Ютуба. Как
    > я писал ранее, около 5 секунд уходит на обработку страницы. И
    > они действительно уходят на действия "Разбивка" и "Перерасчёт стилей". Всё остальное
    > занимает ничтожное малое время. Вся лента профайлера забита этими событиями (фиолетовый
    > цвет).

    стоит зайти на about:support и посмотреть там всё на предмет нормальности (если есть возможность - сранить с показаниями на др. устройстве где наблюдаемый глюк не проявляется), особенно на показания раздела Graphics > Diagnostics.

    Ну и Application Basics > Google key.

     
  • 1.18, Аноним, 20:51, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Полтора месяца до начала конца
     
     
  • 2.22, A.Stahl, 20:56, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Полтора месяца до начала исхода нытиков и старьёвщиков.
    Знаешь, есть люди, которые орут что новое лучше уже лишь потому что оно новое. Над этими людьми посмеиваются, но они не опасны.
    Есть более страшная категория людей, которые орут что всё старое лучше лишь потому что оно старое. Чем таких будет меньше рядом с проектом, тем лучше.
     
  • 2.57, Аноним, 22:32, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Какого конца ESR поддерживается до 2018, а там уже должны в теории появиться ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.89, Ordu, 00:13, 29/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > вместо транка все адекватные пользователи будут сидеть на 52.

    Да, я тоже жду не дождусь того момента, когда все адекватные пользователи свалят с актуальных версий ff, и прекратят, наконец, рассказывать всем в интернете, как им плохо живётся с ff.

     
  • 1.19, аноним2, 20:51, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как жить без tab groups после firefox 57?
     
     
  • 2.24, Аноним, 20:58, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А без Speed Dial?
     
     
  • 3.46, Аноним, 21:48, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    закрепленные в топе сайтов
     
  • 2.30, Фодриц, 21:06, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там пилят замену для него, как и для боковых вкладок А вообще прыгать по свежим... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, Аноним, 21:06, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    отключить уже сейчас и попробовать жить дальше
     
  • 2.52, Аноним, 22:21, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто используй больше одного окна для браузера.
     
  • 1.33, хрум, 21:07, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, что личный кабинет со своими скриншотами открывается и в обычном, и в приватном режиме.
     
     
  • 2.74, Аноним, 23:17, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может тебе ещё телеметрию в приватном режиме отключить?
     
  • 2.85, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 23:39, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно, что личный кабинет со своими скриншотами открывается и в обычном, и
    > в приватном режиме.

    Проснулися.
    Мозилла все свои страницы и домены добавляет в суперисключения, там даже uблоки не работают те, что на webextensions.

     
  • 1.41, korrado, 21:21, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отказался от последней версии Симанки в пользу предыдущей, когда она стала вместо показа веб-страниц бесконечно свопить память и тратить на это все время ЦПУ.
     
     
  • 2.45, VINRARUS, 21:48, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не мешай Симанки придумывать новый браузер!
     
  • 1.54, Бродяга, 22:27, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    лучше бы производительностью занялись.
    У меня видео на ютубе тормозит в этом фаерфоксе, пользуюсь Pale Moon (форк фокса), все летает
     
     
  • 2.62, Anonnnnnnnnnnnn, 22:50, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы попытались поковырятся в своей проблеме, чем катить бочку на разрабов
    Посмотрите какой видео кодек используется при воспроизведении видео на ютюбе
    Возможно у вас в firefox плеер ютюба воспроизводит vp9 видео, или же наоборот h264 (хотя с этим кодеком по идее не должно быть проблем)
     
  • 1.56, Аноним, 22:32, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Эта гадость отключается ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.69, НяшМяш, 22:56, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что в ней гадостного? Оно срабатывает, когда ты на страничку заходишь. Если уж параноить - параной за вебворкеры, которые в фоне в браузере могут хоть всю Википедию тебе скачать, даже если ты в данный момент пялишься на свежезапущенный пустой браузер.
     
  • 2.73, Аноним, 23:12, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Прекрасный механизм В HTTP2 серверу вообще позволено диктовать клиенту, какие р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.86, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 23:43, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В HTTP2 серверу вообще позволено диктовать клиенту, какие ресурсы предзагружать, на уровне протокола.

    Правильный клиент дал бы пользователю контроль над исполнением диктуемых клиенту действий.
    Это то, чем и славилась раньше лиса, пока ей не сделали лоботомию.
    Зато всякая стахль и прочая шняга довольна этим ещё-одним-хромом.

     

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