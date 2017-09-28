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28.09.2017 08:27  Обновление OpenVPN 2.4.4 с устранением уязвимости

Сформированы корректирующие выпуски пакета для создания виртуальных частных сетей OpenVPN 2.3.18 и 2.4.4, в которых устранена уязвимость (CVE-2017-12166), которая может привести к удалённому переполнению буфера и выполнению кода злоумышленника. Для большинства пользователей проблема не представляет опасности, так как проявляется только при явном включении в настройках режима "key method 1", который давно помечен как устаревший (использовался в OpenVPN 1.x, отключен по умолчанию начиная с 2005 года и запланирован к удалению в ветке OpenVPN 2.5).

Кроме того, в новой версии представлена большая порция разноплановых мелких исправлений и устранена специфичная для Windows уязвимость в установщике NSIS, позволяющая поднять свои привилегии в системе.

  1. Главная ссылка к новости (https://guidovranken.wordpress...)
  2. OpenNews: Уязвимость в OpenVPN, которая может привести к выполнению кода на сервере
  3. OpenNews: Выпуск OpenVPN 2.4.2, в котором отражены результаты аудита безопасности
  4. OpenNews: Завершён аудит проекта OpenVPN
  5. OpenNews: Доступен релиз OpenVPN 2.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openvpn
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  • 1.1, пох, 09:56, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    "мы аудитили-аудитили, да так и не выаудитили".

    Напомним, что аудит был инициирован фондом OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund) и выполнен французской компанией QuarksLab, которая уже привлекалась для аудита проекта VeraCrypt.

    так что имейте в виду.

     
     
  • 2.2, Аноним, 10:00, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А как же PVS-Studio???
     
     
  • 3.3, пох, 10:25, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > А как же PVS-Studio???

    а чего, им кто-то _заплатил_ за аудит?
    Тем-то ребятам - заплатили. "А оно - вот..."

    Причем нашли они тогда только малополезную муру - вероятно, ограничившись анализом только наиболее актуальной части кода (о чем скромненько промолчали). Хотя в секьюрити-аудите как раз и надо проверять мертвые и давно неактуальные куски в первую очередь. Очень часто там прячутся вечноживые эксплойты.

    Так что пользователям веракрипты - насторожиться. Скорее всего, лягушатники и ее проверяли тяп-ляп.

     
     
  • 4.4, Аноним, 11:46, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Послушай, дядя, чего это ты тут с умным видом вещаешь небо голубое, вода мокрая... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.7, YetAnotherOnanym, 12:33, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что 95% населения не в курсе того, о чём Вы упомянули.
     
  • 2.5, Волосатый шмель, 12:04, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для большинства пользователей проблема не представляет опасности, так как проявляется только при явном включении в настройках режима "key method 1", который давно помечен как устаревший

    Видимо, из-за этого аудиторам было [ник комментатора выше] на такую уязвимость.

     
  • 2.6, dry, 12:16, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наивный юный мальчик видимо думает, что аудит решает все и выявляет 100% проблем, а аудиторы это такие волшебники на сказочных конях и чудотворным сканером, который сразу показывает где что не так.
    Увы, но дело обстоит сильно иначе, мир гораздо сложнее.
     
     
  • 3.8, пох, 12:52, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Наивный юный мальчик видимо думает, что аудит решает все и выявляет 100% проблем
    > а аудиторы это такие волшебники на сказочных конях

    а этот баг нашел - волшебник? Или обычный разработчик, обычным методом пристального вглядывания в подозрительные места в коде - ровно тем, чем, по идее, должны были заниматься эти аудиторы?

    > Увы, но дело обстоит сильно иначе, мир гораздо сложнее.

    аудит бесполезная трата времени и денег, надпись "наш проект прошел аудит" - бессмысленная рекламная наклейка, я вас правильно понял?

    В общем-то, если на такой надписи будет ссылка на тех же лягушатников, очевидно, именно так и следует думать.

    проектик-то, кстати, весьма небольшой, криптографию за него, традиционно, делает openssl (которая сама дырява насквозь), то есть задача была, мягко говоря, не особенно и сложной.

     

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