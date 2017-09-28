28.09.2017 08:27  Обновление OpenVPN 2.4.4 с устранением уязвимости

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|1.1, пох, 09:56, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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"мы аудитили-аудитили, да так и не выаудитили".
Напомним, что аудит был инициирован фондом OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund) и выполнен французской компанией QuarksLab, которая уже привлекалась для аудита проекта VeraCrypt.
так что имейте в виду.
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|3.3, пох, 10:25, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А как же PVS-Studio???
а чего, им кто-то _заплатил_ за аудит?
Тем-то ребятам - заплатили. "А оно - вот..."
Причем нашли они тогда только малополезную муру - вероятно, ограничившись анализом только наиболее актуальной части кода (о чем скромненько промолчали). Хотя в секьюрити-аудите как раз и надо проверять мертвые и давно неактуальные куски в первую очередь. Очень часто там прячутся вечноживые эксплойты.
Так что пользователям веракрипты - насторожиться. Скорее всего, лягушатники и ее проверяли тяп-ляп.
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|2.5, Волосатый шмель, 12:04, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Для большинства пользователей проблема не представляет опасности, так как проявляется только при явном включении в настройках режима "key method 1", который давно помечен как устаревший
Видимо, из-за этого аудиторам было [ник комментатора выше] на такую уязвимость.
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|2.6, dry, 12:16, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Наивный юный мальчик видимо думает, что аудит решает все и выявляет 100% проблем, а аудиторы это такие волшебники на сказочных конях и чудотворным сканером, который сразу показывает где что не так.
Увы, но дело обстоит сильно иначе, мир гораздо сложнее.
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|3.8, пох, 12:52, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Наивный юный мальчик видимо думает, что аудит решает все и выявляет 100% проблем
> а аудиторы это такие волшебники на сказочных конях
а этот баг нашел - волшебник? Или обычный разработчик, обычным методом пристального вглядывания в подозрительные места в коде - ровно тем, чем, по идее, должны были заниматься эти аудиторы?
> Увы, но дело обстоит сильно иначе, мир гораздо сложнее.
аудит бесполезная трата времени и денег, надпись "наш проект прошел аудит" - бессмысленная рекламная наклейка, я вас правильно понял?
В общем-то, если на такой надписи будет ссылка на тех же лягушатников, очевидно, именно так и следует думать.
проектик-то, кстати, весьма небольшой, криптографию за него, традиционно, делает openssl (которая сама дырява насквозь), то есть задача была, мягко говоря, не особенно и сложной.
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