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21.09.2017 23:31  Выпуск Samba 4.7.0

После шести месяцев разработки опубликован релиз Samba 4.7.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2000 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 10. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind).

Ключевые изменения в Samba 4.7:

  • После четырёх лет разработки в Samba реализована поддержка компиляции и запуска Active Directory с MIT Kerberos (вместо Heimdal Kerberos). Использование MIT Kerberos активируется опцией "--with-system-mitkrb5" в скрипте configure и требует наличия как минимум MIT Kerberos версии 1.15.1 и установки пакеов krb5-devel и krb5-server. По сравнению со сборкой с Heimdal пока отсутствует поддержка PKINIT, S4U2SELF/S4U2PROXY и RODC;
  • Добавлены средства для аудита механизмов аутентификации и авторизации, позволяющие сохранять в логе детальную информацию о входах пользователей, включая IP-адрес клиента, имя пользователя, тип операции и сопутствующие параметры. Для записи данных аудита в лог введены два новых класса отладочной информации: "auth_audit" и "auth_json_audit" для обычных текстовых логов и записей в формате JSON;
  • LDAP-сервер для контроллера домена Active Directory переведён на многопроцессную модель работы и теперь может одновременно запускать несколько процессов-обработчиков;
  • Внесены изменения в поведение утилиты 'smbclient': Прекращён вывод баннера 'Domain=[...] OS=[Windows 6.1] Server=[...]' при соединении с первым сервером. Максимальная версия протокола по умолчанию повышена до "SMB3_11", что позволяет использовать 'smbclient' с серверами без поддержки SMB1, но по умолчанию не задействует unix-расширения SMB1. Добавлена новая команда 'deltree' для рекурсивного удаления дерева каталогов;
  • Обеспечено применение полной блокировки всей БД LDB на чтение для обеспечения согласованности данных при выполнении операций поиска в LDAP и репликации (в прошлых выпуска применялась блокировка на уровне записей, что могло приводить к состоянию гонки при переименовании или удалении и сбоям при репликации и поиске);
  • Изменён диапазон сетевых портов, используемых в сервисах RPC. Вместо портов "1024-1300" теперь применяются порты "49152-65535" по аналогии с Windows Server 2008 и более новыми выпусками. Для изменения диапазона портов можно использовать опцию "rpc server dynamic port range";
  • Стабилизированы средства для создания контроллеров домена, работающих в режиме только для чтения (RODC, Read-Only Domain Controller). Ранее поддержка RODC находилась в категории экспериментальных возможностей. В Samba 4.7.0 проведена работа по устранению критических ошибок и проблем с совместимостью, что позволило перевести режим в разряд рекомендованных к использованию;
  • Добавлена возможность хэширования паролей при помощи алгоритмов SHA-256 и SHA-512 вместо применения обратимого шифрования в атрибуте supplementalCredentials. Для генерации хэшей реализована опция 'password hash userPassword schemes', а также добавлены средства для извлечения хэшей в утилиту 'samba-tool';
  • При выполнении команды подсоединения к контроллеру домена ("samba-tool domain join") через RPC обеспечено создание записей A и GUID в DNS, а также динамической генерации элемента mname в записи SOA;
  • Существенно увеличена производительность поиска в Active Directory и репликации информации о членах группы. Ускорение обеспечено за счёт сохранения в БД отсортированных атрибутов, привязанных к членам группы, на разбор которых раньше тратилось много ресурсов CPU. В итоге, операции поиска существующих членов группы теперь выполняются в два раза быстрее, чем в прошлых выпусках Samba. Также увеличена производительность поиска непроиндексированных данных в LDAP и разбор списков управления доступом;
  • При генерации самоподписанных сертификатов для LDAPS теперь применяется алгоритм SHA256 вместо SHA1;
  • Представлена порция улучшений в компоненте CTDB, отвечающем за работу кластерных конфигураций, в том числе добавлен новый тип БД "replicated", реализована переменная конфигурации CTDB_NFS_CHECKS_DIR и запрещено использование разных версий CTDB в кластере;
  • При сборке на системах x86_64 реализована поддержка процессорных инструкций AES для ускорения шифрования и создания цифровых подписей в SMB3. Для включения следует использовать сборочную опцию "--accel-aes=intelaesni";
  • По умолчанию активирован параметр конфигурации "strict sync", обеспечивающий безопасный способ сброса буферов на диск при выполнении запросов на синхронизацию незаписанных данных в smbd;
  • Опция 'ntlm auth' переименована в 'ntlmv2-only' и расширена поддержкой режимов 'mschapv2-and-ntlmv2-only' (разрешает MSCHAPv2, но запрещает NTLMv1) и 'disabled' (запрещает аутентификацию NTLM и смену пароля).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.samba.org/archiv...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.6.0
  3. OpenNews: Релиз Samba 4.5.0
  4. OpenNews: Раскрыты детали уязвимости Badlock в Samba
  5. OpenNews: Релиз Samba 4.4.0 с поддержкой многоканального SMB3
  6. OpenNews: Релиз Samba 4.3.0 с поддержкой SMB-расширений, появившихся в Windows 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: samba
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  • 1.1, Аноним, 00:42, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    лучше бы домашнюю группу реализовали.
     
     
  • 2.3, Аноним, 02:21, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ^
    ловите норкомана
     
  • 1.2, foi, 02:19, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я надеюсь, что теперь работа с smb шарами по протоколу выше 1 не будет вызывать спорадическую i/o error
     
  • 1.4, Онаним, 02:23, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кто знает, подскажите: а есть ли вообще какие-нибудь внятные альтернативы Active Directory? Скажем если в сети все или почти все компы на Linux - поднимать виндосервер или его самба-имитацию кажется извратом, но как ещё можно реализовать централизованную базу пользователей и ресурсов?
     
     
  • 2.6, LDAP, 02:29, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    LDAP?
     
  • 1.5, mumu, 02:26, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для тех кому лень читать простыню:
    Долгожданная поддержка RODC + багфиксы.
     

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