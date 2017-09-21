21.09.2017 09:39  Новый выпуск CentOS Atomic Host, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker

Проект CentOS представил выпуск минималистичной операционной системы CentOS Atomic Host 7.1708, которая поставляется в форме монолитного целиком обновляемого образа и предоставляет базовое окружение, которое содержит только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree, geard и т.п.), необходимых для запуска и управления изолированными контейнерами Docker. Все пакеты, обеспечивающие работу конечных приложений, поставляются непосредственно в составе контейнеров, а хост-система не содержит ничего лишнего.

CentOS Atomic Host является пересборкой продукта Red Hat Enterprise Linux Atomic Host RHEL 7.4, в свою очередь базирующегося на наработках свободного проекта Atomic. Об особенностях проекта можно прочитать в тексте прошлого анонса. Сборки CentOS Atomic Host доступны в форме установочного ISO, образов виртуальных машин Vagrant (Libvirt, VirtualBox), qcow2 (OpenStack, AWS, Libvirt) и AMI (Amazon Machine Image).

Наиболее значительным улучшением нового выпуска является включение поддержки многослойной файловой системы OverlayFS для организации выполнения нескольких разных контейнеров из одного образа (поверх общего слоя, доступного только на чтение, создаются специфичные для каждого контейнера слои). В том числе OverlayFS теперь может применяться совместно с SELinux. Из других изменений отмечается обновление версий компонентов atomic 1.18.1, cloud-init 0.7.9-9, docker 1.12.6, etcd 3.1.9, flannel 0.7.1, kubernetes-node 1.5.2, ostree 2017.7 и rpm-ostree-client 2017.6.



