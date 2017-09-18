19.09.2017 23:43  Уязвимости в Apache httpd и Apache Tomcat

В http-сервере Apache выявлена уязвимость (CVE-2017-9798), которая опубликована под кодовым именем Optionsbleed. Уязвимость проявляется на системах с разрешённым HTTP-методом OPTIONS и может привести к утечке отрывков памяти, содержащих остаточные данные от обработки текущим процессом запросов от других клиентов системы совместного хостинга.

Для тестирования подверженности своих систем проблеме подготовлен прототип эксплоита. Проблема актуальна только для систем хостинга, на которых размещаются сайты разных пользователей, так как для атаки требуется изменение настроек через файл .htaccess. В частности, утечка данных из памяти возникает при выполнении запроса OPTIONS, если в директиве Limit задано ограничение для несуществующего или незарегистрированного HTTP-метода. В этом случае при выполнении запроса OPTIONS отдаётся содержимое уже освобождённого блока памяти, в котором могут находиться конфиденциальные данные от выполнения прошлых запросов.

Несмотря на специфичные условия проявления проблемы сканирование миллиона крупнейших сайтов по рейтингу Alexa выявило 466 проблемных хостов, в которых при имеющихся настройках происходит утечка данных. При этом, по заявлению разработчиков Apache, риск от данной уязвимости незначителен, так как можно получить лишь значение нескольких лишних байтов памяти. Исправление пока доступно в виде патча (для ветки 2.2, для ветки 2.4).

Дополнительно можно отметить выявление уязвимости (CVE-2017-12615) в Apache Tomcat 7.x, открытой реализации технологий Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language и Java WebSocket. Проблема позволяет загрузить на сервер JSP-файл через специально оформленный запрос HTTP PUT из затем выполнить его с правами серверного процесса. Проблема проявляется только на платформе Windows при включении метода HTTP PUT. Также сообщается об ещё одной уязвимости (CVE-2017-12616), которая может привести к просмотру кода размещённых на сервере JSP-файлов, если данные файлы упоминаются в настройках директивы VirtualDirContext. Проблемы устранены в выпуске Apache Tomcat 7.0.81.



