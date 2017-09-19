19.09.2017 08:13  Проект Elementary OS представил программу для создания презентаций Spice-up 1.0

Опубликован первый стабильный выпуск приложения Spice-up, развиваемого в рамках проекта Elementary OS. Spice-up является воплощением в коде концепта приложения для создания презентаций, преложенного группой дизайнеров DeviantArt. Основной целью разработки является создание удобного интерфейса для быстрой подготовки простых, но красивых презентаций. Код написан на языке Vala с использованием GTK+ и поставляется под лицензией GPLv3. Среди возможностей приложения: Компоновка текста, изображений и форм;

Поддержка градиентной заливки;

Средства для демонстрации презентации c поддержкой пультов управления проектором с интерфейсом USB или Bluetooth (поддержка пультов реализована через библиотеку libgamepad);

Экспорт в PDF;

Режим навигации по ранее подготовленным презентациям, позволяющий выбрать нужную презентацию в один клик;

Интеграция с внешними графическими редакторами - после изменения изображений, автоматически обновляются все связанные с ним слайды;

Возможность использования шаблонов для быстрого создания типовых презентаций.



