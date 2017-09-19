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19.09.2017 08:13  Проект Elementary OS представил программу для создания презентаций Spice-up 1.0

Опубликован первый стабильный выпуск приложения Spice-up, развиваемого в рамках проекта Elementary OS. Spice-up является воплощением в коде концепта приложения для создания презентаций, преложенного группой дизайнеров DeviantArt. Основной целью разработки является создание удобного интерфейса для быстрой подготовки простых, но красивых презентаций. Код написан на языке Vala с использованием GTK+ и поставляется под лицензией GPLv3.

Среди возможностей приложения:

  • Компоновка текста, изображений и форм;
  • Поддержка градиентной заливки;
  • Средства для демонстрации презентации c поддержкой пультов управления проектором с интерфейсом USB или Bluetooth (поддержка пультов реализована через библиотеку libgamepad);
  • Экспорт в PDF;
  • Режим навигации по ранее подготовленным презентациям, позволяющий выбрать нужную презентацию в один клик;
  • Интеграция с внешними графическими редакторами - после изменения изображений, автоматически обновляются все связанные с ним слайды;
  • Возможность использования шаблонов для быстрого создания типовых презентаций.


  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/elementaryo...)
  2. OpenNews: Разработка проекта Elementary OS переведена на Git и GitHub
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS Loki 0.4.1
  4. OpenNews: Доступно ПО для управления проведением презентаций OpenSlides 2.0
  5. OpenNews: Проект Elementary OS реализовал вводящую в заблуждение схему сбора пожертвований
  6. OpenNews: Проект Elementary продолжит развитие менеджера фотографий Shotwell в рамках форка Pantheon Photos
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elementary, presentation
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  • 1, Аноним, 08:32, 19/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Молодца!
     
  • 2, Аноним, 08:45, 19/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Может быть они еще свой офис презентуют?
     
     
  • 3, AntonAlekseevich, 08:54, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Может быть они еще свой офис презентуют?

    А было бы неплохо, если сделают.

     
  • 5, Аноним, 09:00, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Было бы интересно!
     
  • 4, Андрей, 08:56, 19/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ненадо офиса, пусть лучше Либру помогают допиливать!
     

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