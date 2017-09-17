17.09.2017 20:55  IBM передал фонду Eclipse код JVM OpenJ9

Компания IBM передала некоммерческой организации Eclipse Foundation управление над разработкой проекта J9, в рамках которого развивается реализация виртуальной машины Java (JVM), которая может использоваться в качестве замены виртуальной машине Hotspot в OpenJDK. Организация Eclipse Foundation утвердила приём J9 в число проектов Eclipse и включила новый проект в инкубатор под именем OpenJ9. Код проекта открыт под свободной лицензией EPL 2.0.

OpenJ9 может применяться совместно с набором классов и компилятором из состава OpenJDK. Из особенностей OpenJ9 отмечается ориентация на выполнение промышленных Java-проектов, обеспечение высокой производительности, низкое потребление памяти, быстрый запуск и пригодность для выполнения большого числа Java-приложений в облачных окружениях. В основе OpenJ9 лежат проверенные и уже зарекомендовавшие себя технологии, на базе которых построены многие промышленные программные продукты IBM, в том числе линейка продуктов WebSphere.

По сравнению с Hotspot упоминается более совершенный JIT-компилятор и наличие средств тонкой настройки под специфику выполняемых приложений. Например, можно менять режимы работы сборщика мусора, выбирая различные сценарии управления памятью для различных видов нагрузки. Кроме того, имеются средства для привлечения специфичных аппаратных возможностей для ускорения выполнения приложений, такие как вынос некоторых вычислений на плечи GPU.

Предоставляемые в OpenJ9 технологии совместного использования классов и упреждающей компиляции позволяют на 20-40% сократить время запуска Java-приложения, что делает OpenJ9 хорошим решением для облачных систем и задач, в которых требуется запуск большого числа приложений с коротким временем жизни. Для большего сокращения времени запуска также предоставляется режим "-Xquickstart", позволяющий разработчикам без задержек тестировать разрабатываемые проекты.



