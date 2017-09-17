The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

17.09.2017 20:55  IBM передал фонду Eclipse код JVM OpenJ9

Компания IBM передала некоммерческой организации Eclipse Foundation управление над разработкой проекта J9, в рамках которого развивается реализация виртуальной машины Java (JVM), которая может использоваться в качестве замены виртуальной машине Hotspot в OpenJDK. Организация Eclipse Foundation утвердила приём J9 в число проектов Eclipse и включила новый проект в инкубатор под именем OpenJ9. Код проекта открыт под свободной лицензией EPL 2.0.

OpenJ9 может применяться совместно с набором классов и компилятором из состава OpenJDK. Из особенностей OpenJ9 отмечается ориентация на выполнение промышленных Java-проектов, обеспечение высокой производительности, низкое потребление памяти, быстрый запуск и пригодность для выполнения большого числа Java-приложений в облачных окружениях. В основе OpenJ9 лежат проверенные и уже зарекомендовавшие себя технологии, на базе которых построены многие промышленные программные продукты IBM, в том числе линейка продуктов WebSphere.

По сравнению с Hotspot упоминается более совершенный JIT-компилятор и наличие средств тонкой настройки под специфику выполняемых приложений. Например, можно менять режимы работы сборщика мусора, выбирая различные сценарии управления памятью для различных видов нагрузки. Кроме того, имеются средства для привлечения специфичных аппаратных возможностей для ускорения выполнения приложений, такие как вынос некоторых вычислений на плечи GPU.

Предоставляемые в OpenJ9 технологии совместного использования классов и упреждающей компиляции позволяют на 20-40% сократить время запуска Java-приложения, что делает OpenJ9 хорошим решением для облачных систем и задач, в которых требуется запуск большого числа приложений с коротким временем жизни. Для большего сокращения времени запуска также предоставляется режим "-Xquickstart", позволяющий разработчикам без задержек тестировать разрабатываемые проекты.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/java/...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выбрала Eclipse Foundation для передачи разработки Java EE
  3. OpenNews: Red Hat передаёт язык Ceylon на попечительство организации Eclipse Foundation
  4. OpenNews: Первый релиз интегрированной среды разработки Eclipse Che
  5. OpenNews: Компания Red Hat возглавила разработку OpenJDK 7
  6. OpenNews: В рамках проекта jvm.go развивается вариант JVM, написанный на языке Go
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: eclipse, jvm, java, ibm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl, 21:28, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Процесс набирает обороты и скоро станет необратимым: большие компании начинают избавляться от Явы.
    Ура!
     
     
  • 2.2, nobody, 21:35, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Избавляться в пользу чего? Жаба когда-то заменила Cobol. Что заменит жабу?
     
     
  • 3.3, Ахмед, 21:35, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Brainfuck
     
  • 3.5, A.Stahl, 21:37, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да какая разница? Ну явно же не Лисп с Эрлангом. Так что любое изменение к лучшему...
     
     
  • 4.7, nobody, 21:40, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Да ладно! А ну как на JS начнут всё писать? Тут сложно сказать, что хуже. От конкретного проекта, конечно, зависит
     
  • 3.6, pavlinux, 21:39, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >  Жаба когда-то заменила Cobol. Что заменит жабу?

    Шо ви гоните. Какой нафег Кобол. На него уже начале 90-х все забили,
    на жабу до 2000 никто и не смотрел, кроме фанатов Sun Microsystems

     
     
  • 4.8, nobody, 21:41, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Расскажите это тем, кто поддерживал понаписанное за годы использование овнище ещё 10+ лет
     
     
  • 5.9, pavlinux, 21:42, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Расскажите это тем, кто поддерживал понаписанное за годы использование овнище ещё 10+ лет

    Какая разница за что бабло получать, если платят?!  

    Периодически чиню антиквариат из MSDOS и базы FoxPro. Думашь я плачу когда мне деньги переводят?!    

     
     
  • 6.11, nobody, 21:46, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "Кому и кобыла - невеста".

    Сравнил тоже тёплый ламповый DOS и жабу...

     
     
  • 7.12, pavlinux, 21:52, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Сравнил тоже тёплый ламповый DOS и жабу...

    Java заточена под мир RISC, тупое на тупом быстрее работает, чем на x86 писюках.  

     
  • 3.16, Принц, 23:28, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаба заменила кресты. Она вполне официально создавалась как нечто близкое к крестам но в нормальном виде.
     
     
  • 4.19, труляляй, 00:03, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да никогда она не заменит. Хочешь производительность на пару порядков больше - пиши на языке, который после сборки бинарника выполняется на железке без посредников.
     
  • 4.20, Аноним, 00:03, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, каким боком объектный язык с виртуальной машиной заменили компилируем... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 23:49, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно что это будет .Net Core.
     
  • 2.4, Аноним, 21:36, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ну ну и переходят на Ruby Нет альтернативы жаве в ближайшие 5 лет Ну совсе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, rshadow, 23:16, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Совершенно верно. Миру достаточно одного языка доведшего ООП до абсурда.
     
  • 2.13, Аноним, 22:37, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сишарпист и апологет мелкософта совсем и не палится.
     
  • 2.17, Sabakwaka, 23:29, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>  большие компании начинают избавляться от Явы. Ура!

    Большие компании ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕХОДЯТ на Яву.
    Свидетельство тому — передача кода.
    Вы существуете в бреду, Шталь.

     
  • 1.10, Аноним, 21:45, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    спасибо, но мы их немного знаем поэтому не надо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 23:03, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это кошмар ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, ваноним, 00:06, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если есть опция -Xquickstart, то зачем нужен медленный режим? И нет ли опции -Xquickwork?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor