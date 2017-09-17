17.09.2017 20:55  IBM передал фонду Eclipse код JVM OpenJ9

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|1.1, A.Stahl, 21:28, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Процесс набирает обороты и скоро станет необратимым: большие компании начинают избавляться от Явы.
Ура!
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|4.7, nobody, 21:40, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Да ладно! А ну как на JS начнут всё писать? Тут сложно сказать, что хуже. От конкретного проекта, конечно, зависит
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|3.6, pavlinux, 21:39, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Жаба когда-то заменила Cobol. Что заменит жабу?
Шо ви гоните. Какой нафег Кобол. На него уже начале 90-х все забили,
на жабу до 2000 никто и не смотрел, кроме фанатов Sun Microsystems
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|5.9, pavlinux, 21:42, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Расскажите это тем, кто поддерживал понаписанное за годы использование овнище ещё 10+ лет
Какая разница за что бабло получать, если платят?!
Периодически чиню антиквариат из MSDOS и базы FoxPro. Думашь я плачу когда мне деньги переводят?!
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|7.12, pavlinux, 21:52, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Сравнил тоже тёплый ламповый DOS и жабу...
Java заточена под мир RISC, тупое на тупом быстрее работает, чем на x86 писюках.
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|4.19, труляляй, 00:03, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да никогда она не заменит. Хочешь производительность на пару порядков больше - пиши на языке, который после сборки бинарника выполняется на железке без посредников.
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