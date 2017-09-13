13.09.2017 19:52  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.26

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|2.3, A.Stahl, 21:30, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>Теперь гном действительно модный и молодёжный
Да ты на скриншоты посмотри. Слишком много букв! Вот когда всё заменят на пиктограммы (заодно и от корявости локализаций избавятся) тогда и поговорим.
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|3.24, AlexYeCu_not_logged, 23:09, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Да, эмоджи - это ерунда, но эта ерунда используется ежедневно огромным количеством человек по всему миру. И поддерживаются они в виндоус, андройде, макоси и айоси.
Никогда не видел, чтоб этим хламом пользовались за пределами отдельных локальных песочниц. Соответственно, вопрос. На кой ляд это сдалось на уровне DE?
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|3.21, dontbelieveinghosts, 22:41, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Все так, только они почему-то выпилили даже это. Тоесть теперь в гноме по дефолту трея НЕТ вообще. Для трея теперь нужно ставить дополнение. Я-то в принципе и так пользовался TopIcons Plus, но такой подход напрягает - фактически объявить концепцию трея устаревшей это уже даже не инновации ради инноваций, это уже бред полный пошел.
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|4.30, Юрий, 23:50, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А теперь не будешь пользоваться, topicons не работает на новом гноме. Я уже все перепробовал. Закрываешь телеграм - он сворачивается в несуществующий трей.
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|1.5, Necrogrinder, 21:48, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вместе со всем этим новый шелл лагает в анимациях. В 3.24 это появилось, лечилось откатом одного патча, в 3.26 теперь не прокатывает это.
Так же не работает больше export CLUTTER_VBLANK=none.
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|3.31, Necrogrinder, 23:56, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я реально думаю заморозить обновление теперь, если решение не будет найдено. Они вроде спихивают на драйвер NVIDIA, мол они должны разобраться.
А я руководствуюсь простой человеческой логикой и видя, что в других окружениях нет проблемы, делаю вывод, что проблема в самом шелле. Ведь что бы там ни было с драйвером нвидии, но такая проблема есть только в гноме. По факту они сделали какое-то изменение и просунули это в апстрим. В надежде что нвидиа обратит внимание?
Нельзя ли было провести тестирование, выяснить этот косяк, обратиться к нвидиа, решить проблему и потом уже выкатывать это для простых пользователей. В конце концов карты нвидиа весьма популярны.
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|2.25, AlexYeCu_not_logged, 23:14, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Интересно, а как по их мнению должны работать такие проги как skype,
> telegram и т.д. без системного лотка?
Прикол хочешь? Видел тут как-то у знакомого этот самый Скайпик на В10, но не обычный клиент, а под что-то там майкрософтово-виндовое адаптированный. Так вот. Он не умеет в трей.
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|3.32, lucentcode, 00:00, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так для W10 было одновременно два приложения, классический виндовый скайп и работающий как универсальное приложение(тот что из ихнего маркета). Они даже внешне отличались весьма существенно, у последнего вроде не было трея. Но учитывая концепию универсальных приложений, он там не особо и нужен.
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