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13.09.2017 19:52  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.26

После шести месяцев разработки официально представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.26. По сравнению с прошлым выпуском было внесено более 24 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 778 разработчиков. Из наиболее значительных изменений в новой версии можно отметить улучшение поиска, анимацию раскрытия и сворачивания окон, поддержку цветных Emoji, отключение системного лотка, редизайн конфигуратора, новую панель настройки экрана, поддержку синхронизации с Firefox в Epiphany. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.26 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu.

Основные новшества:

  • Представлена порция видимых изменений рабочего стола: Добавлен эффект плавной анимации сворачивания и раскрытия окон. Увеличен размер эскизов окон в обзорном режиме (Activities Overview), что позволяет более точно определить нужное окно. Верхняя панель теперь автоматически становится прозрачной при отсутствии раскрытых на весь экран окон, что позволяет высвободить дополнительное экранное пространство для контента. Изменено оформление диалога для принятия решения в случае зависания приложения;
  • Прекращено отображение системного лотка в нижнем левом углу экрана, в котором отображались апплеты таких приложений как Skype и Dropbox. Для тех кому необходим лоток рекомендовано использовать дополнение TopIcons;
  • Модернизирована система поиска: экран с результатами поиска оптимизирован для упрощения восприятия и показа большего числа элементов за один раз. В число объектов, к которым можно получить доступ через поиск добавлены системные обработчики, такие как выключение питания, блокировка экрана и переключение на другого пользователя. Для планшетов также через поиск доступна функция закрепления ориентации экрана;
  • Представлено новое оформление конфигуратора. Вместо ранее предлагаемой свалки пиктограмм реализовано структурированное пространство с выбором категорий через боковую панель. Организация настроек теперь чем-то напоминает конфигуратор Firefox. Окно с настройками также стало больше и теперь поддерживает изменение размера. Реструктурированы сетевые настройки, в которых параметры беспроводного соединения вынесены в отдельных раздел;
  • Переделан интерфейс настройки параметров экрана. Наиболее важные настройки вынесены на передний план вместе с обзором текущих параметров, таких как выбранное в данный момент разрешение. Добавлен инструмент для изменения уровня масштабирования элементов интерфейса на экранах с высокой плотностью пикселей. Упрощена настройка раскладки в многомониторных конфигурациях. Примечательно, что раздельное определение настроек для разных экранов доступно только в системах с Wayland, который теперь рекомендован в качестве основной графической платформы;
  • В GTK+ добавлена поддержка цветных emoji. В приложении Characters добавлены средства для поиска и навигации по emoji, а также копирования выбранного значка в буфер обмена. В IRC-клиент Polari добавлен встроенный интерфейс для выбора emoji;
  • В web-браузере Epiphany (GNOME Web) реализована поддержка синхронизации закладок, паролей и истории посещений через сервис Firefox Sync. В том числе поддерживается синхронизация с настольной и мобильной версиями Firefox;

  • В Builder, интегрированной среде разработки, оптимизированной для создания приложений для GNOME, представлен новый интерфейс редактора кода, реализованы всплывающие контекстные подсказки с документацией. Добавлен отладчик, позволяющий запустить проект в режиме отладки и выявить источник проблем. В том числе поддерживается и отладка приложений Flatpak. Улучшен поиск в файлах проекта с переходом на нужную позицию в коде;
  • В программе Boxes, которая сочетает средства для удаленного соединения с рабочими столами с механизмами управления и запуска виртуальных окружений на локальных и внешних компьютерах, реализована функция совместного доступа к каталогам из разных виртуальных машин. В гостевой система такие каталоги выглядят как сетевые хранилища;
  • В интерфейсе установки приложений Software обеспечена группировка доступных обновлений по их типам и представлена более точная информация о прогрессе операции установки;
  • В программе для сканирования документов Simple Scan улучшен интерфейс и предложен стартовый экран с базовыми операциями и опциями редактирования;
  • В программе для просмотра логов Logs реализована группировка похожих записей;
  • В IRC-клиенте Polari добавлен мастер начальной настройки, упрощающий установку соединения с искомым чатом;
  • В менеджере накопителей Disks добавлена возможность изменения размера дискового раздела вместе с изменением размера файловой системы;
  • В адресной книге, почтовом клиенте и календаре-планировщике расширены возможности по работе в режиме offline - многие разделы теперь остаются доступны для редактирования при отсутствии сетевого соединения, а передача изменений осуществляется при следующем сетевом подключении;
  • В просмотрщике документов Evince добавлена поддержка файлов Adobe Illustrator и комиксов в формате CBR;
  • В программу для просмотра фотографий добавлена кнопки для масштабирования;
  • В эмуляторе терминала обеспечена подсветка гиперссылок и упрощено их открытие;
  • В файловом менеджере Nautilus реализована возможность полнотекстового поиска, позволяющая искать по содержимому документов, а не только по имени файлов;
  • В Evolution добавлена новая панель To Do, позволяющая просмотреть список грядущий событий и задач. Обеспечена возможность использования Evolution без настройки подключения к почтовому серверу;
  • Приложение Tweak Tool переименовано в Tweaks и расширено тремя новыми настройками: выбор размещения кнопок закрытия/сворачивания/раскрытия в правом или левом углу окна, режим отключение тачпада во время ввода и показ пиктограммы с уровнем заряда аккумулятора в верхней панели;
  • Расширена поддержка самодостаточных пакетов Flatpak: улучшена поддержка спецификации OCI (Open Container Initiative), в отдельный модуль выделен flatpak-builder, во Flatpak-приложениях обеспечена возможность смены методов ввода, добавлен экспериментальный режим P2P-установок, добавлена новая команда "flatpak repo", улучшена обработка файлов .flatpakref;
  • Расширены средства для разработки дополнений на JavaScript. JavaScript-движок SpiderMonkey обновлён до версии 52;
  • Добавлена библиотека libcloudproviders, упрощающая интеграцию рабочего стола и файлового менеджера с облачными хранилищами.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 17.10 решено использовать ещё не вышедший GNOME Shell 3.26
  3. OpenNews: В GNOME для Wayland реализована поддержка удалённого рабочего стола
  4. OpenNews: Проекту GNOME исполнилось 20 лет
  5. OpenNews: Разработчики GNOME рассматривают возможность перехода на GitLab
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.24
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, Аноним, 21:22, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Спасибо разработчикам, давно ждал emoji! Теперь гном действительно модный и молодёжный, не то что всякие старпёрские xfce!
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 21:30, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Теперь гном действительно модный и молодёжный

    Да ты на скриншоты посмотри. Слишком много букв! Вот когда всё заменят на пиктограммы (заодно и от корявости локализаций избавятся) тогда и поговорим.

     
     
  • 3.11, Константавр, 22:08, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Буквы для старпёров, даёшь иконопись с плавным, медленным и неотключаемым появлением окон!
     
  • 2.9, Stax, 21:58, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    А эмодзи какашки анимируется, как в новом айфоне?
    Если нет - отказать, недостаточно модный еще!
     
  • 2.12, Аноним, 22:12, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Как же вы достали этим наигранным сарказмом по любому поводу Да, эмоджи - это е... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 22:23, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    в линуксовые DE нормально интегрируется полтора приложения Единственный смысл в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 22:30, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Смешно то, что тулкит, несовместимый с самим собой годовалой давности, имеющий н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Аноним, 22:52, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как же вы достали этой наигранной серьёзностью по любому поводу Да, сарказм - э... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, AlexYeCu_not_logged, 23:09, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Да, эмоджи - это ерунда, но эта ерунда используется ежедневно огромным количеством человек по всему миру. И поддерживаются они в виндоус, андройде, макоси и айоси.

    Никогда не видел, чтоб этим хламом пользовались за пределами отдельных локальных песочниц. Соответственно, вопрос. На кой ляд это сдалось на уровне DE?

     
  • 2.19, pi, 22:33, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Глючный, Bloated кал. Только dwm годнота
     
  • 1.2, mimocrocodile, 21:25, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Прекращено отображение классического системного лотка в нижнем левом углу экрана, в котором отображались апплеты таких приложений как Skype и Dropbox

    Но зачем?

     
     
  • 2.7, Аноним, 21:53, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты видимо не в теме этот так называемый классического системного лотка в нижне... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, dontbelieveinghosts, 22:41, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все так, только они почему-то выпилили даже это. Тоесть теперь в гноме по дефолту трея НЕТ вообще. Для трея теперь нужно ставить дополнение. Я-то в принципе и так пользовался TopIcons Plus, но такой подход напрягает - фактически объявить концепцию трея устаревшей это уже даже не инновации ради инноваций, это уже бред полный пошел.
     
     
  • 4.28, KonstantinB, 23:32, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, трею, конечно, самое место сверху, а не на идиотской выезжалке. Но это должно быть штатно, как в убунте было с app indicators.
     
  • 4.30, Юрий, 23:50, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А теперь не будешь пользоваться, topicons не работает на новом гноме. Я уже все перепробовал. Закрываешь телеграм - он сворачивается в несуществующий трей.
     
  • 3.29, Аноним, 23:40, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Т е что получается У меня вот конкретно сейчас в трее qbittorrent, dropbox, t... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 21:41, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    emoji это реальный прорыв!!!

    Два смузи разработчикам!!!

     
     
  • 2.27, VINRARUS, 23:28, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    💩💩
     
  • 1.5, Necrogrinder, 21:48, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вместе со всем этим новый шелл лагает в анимациях. В 3.24 это появилось, лечилось откатом одного патча, в 3.26 теперь не прокатывает это.
    Так же не работает больше export CLUTTER_VBLANK=none.
     
     
  • 2.20, sayonalion, 22:37, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    [Вот](https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=781835) отчет по указанной неисправности. Как можно видеть он не закрыт и судя по комментариям, ответственные лица ещё не определились с тем, как они будут решать эту проблему. Учитывая то, что откат изменения, приводящего к падению производительности уже не возможен, текущая ситуация превращается в тупиковую для всех тех, кого затронул данный баг.
     
     
  • 3.31, Necrogrinder, 23:56, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я реально думаю заморозить обновление теперь, если решение не будет найдено. Они вроде спихивают на драйвер NVIDIA, мол они должны разобраться.
    А я руководствуюсь простой человеческой логикой и видя, что в других окружениях нет проблемы, делаю вывод, что проблема в самом шелле. Ведь что бы там ни было с драйвером нвидии, но такая проблема есть только в гноме. По факту они сделали какое-то изменение и просунули это в апстрим. В надежде что нвидиа обратит внимание?
    Нельзя ли было провести тестирование, выяснить этот косяк, обратиться к нвидиа, решить проблему и потом уже выкатывать это для простых пользователей. В конце концов карты нвидиа весьма популярны.
     
  • 1.6, Аноним, 21:51, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот это гуд, значит будет хоть какое-то будущее у этого поделия Мяли-мяли сиськ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 22:20, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    это же KDE Windows-way, что неканонично ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 21:57, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну наконец-то Только почему topicons в дополнениях, а не опциональной возможно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 21:58, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Рестарт шела в вайланде (alt-f2 r enter) реализовали?
     
  • 1.13, Аноним, 22:19, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    До сих пор нет нормальной коллекции стандартных значков для папок Помнится, для... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 22:24, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вам Эмодзи не угодили Что Вам еще надо Самое главное есть, остальное суета ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Michael Shigorin, 22:27, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Трудами нашего майнтейнера третьегнома:

    http://nightly.altlinux.org/sisyphus/alpha/regular-gnome3-20170913-x86_64.iso
    http://ftp.altlinux.org/pub/people/gnome/

    PS: исошка по мере долетания пакетов в сизиф и сборки регулярки из него переедет в http://nightly.altlinux.org/sisyphus/flavours/gnome3/

     
  • 1.22, Аноним, 22:42, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а как по их мнению должны работать такие проги как skype, telegram и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, AlexYeCu_not_logged, 23:14, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно, а как по их мнению должны работать такие проги как skype,
    > telegram и т.д. без системного лотка?

    Прикол хочешь? Видел тут как-то у знакомого этот самый Скайпик на В10, но не обычный клиент, а под что-то там майкрософтово-виндовое адаптированный. Так вот. Он не умеет в трей.

     
     
  • 3.32, lucentcode, 00:00, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так для W10 было одновременно два приложения, классический виндовый скайп и работающий как универсальное приложение(тот что из ихнего маркета). Они даже внешне отличались весьма существенно, у последнего вроде не было трея. Но учитывая концепию универсальных приложений, он там не особо и нужен.
     
  • 1.26, Аноним, 23:24, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дичь какая-то.
     

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