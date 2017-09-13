13.09.2017 19:52  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.26

После шести месяцев разработки официально представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.26. По сравнению с прошлым выпуском было внесено более 24 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 778 разработчиков. Из наиболее значительных изменений в новой версии можно отметить улучшение поиска, анимацию раскрытия и сворачивания окон, поддержку цветных Emoji, отключение системного лотка, редизайн конфигуратора, новую панель настройки экрана, поддержку синхронизации с Firefox в Epiphany. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.26 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu. Основные новшества: Представлена порция видимых изменений рабочего стола: Добавлен эффект плавной анимации сворачивания и раскрытия окон. Увеличен размер эскизов окон в обзорном режиме (Activities Overview), что позволяет более точно определить нужное окно. Верхняя панель теперь автоматически становится прозрачной при отсутствии раскрытых на весь экран окон, что позволяет высвободить дополнительное экранное пространство для контента. Изменено оформление диалога для принятия решения в случае зависания приложения;

Прекращено отображение системного лотка в нижнем левом углу экрана, в котором отображались апплеты таких приложений как Skype и Dropbox. Для тех кому необходим лоток рекомендовано использовать дополнение TopIcons;

Модернизирована система поиска: экран с результатами поиска оптимизирован для упрощения восприятия и показа большего числа элементов за один раз. В число объектов, к которым можно получить доступ через поиск добавлены системные обработчики, такие как выключение питания, блокировка экрана и переключение на другого пользователя. Для планшетов также через поиск доступна функция закрепления ориентации экрана;

Представлено новое оформление конфигуратора. Вместо ранее предлагаемой свалки пиктограмм реализовано структурированное пространство с выбором категорий через боковую панель. Организация настроек теперь чем-то напоминает конфигуратор Firefox. Окно с настройками также стало больше и теперь поддерживает изменение размера. Реструктурированы сетевые настройки, в которых параметры беспроводного соединения вынесены в отдельных раздел;

Переделан интерфейс настройки параметров экрана. Наиболее важные настройки вынесены на передний план вместе с обзором текущих параметров, таких как выбранное в данный момент разрешение. Добавлен инструмент для изменения уровня масштабирования элементов интерфейса на экранах с высокой плотностью пикселей. Упрощена настройка раскладки в многомониторных конфигурациях. Примечательно, что раздельное определение настроек для разных экранов доступно только в системах с Wayland, который теперь рекомендован в качестве основной графической платформы;

В GTK+ добавлена поддержка цветных emoji. В приложении Characters добавлены средства для поиска и навигации по emoji, а также копирования выбранного значка в буфер обмена. В IRC-клиент Polari добавлен встроенный интерфейс для выбора emoji;

В web-браузере Epiphany (GNOME Web) реализована поддержка синхронизации закладок, паролей и истории посещений через сервис Firefox Sync. В том числе поддерживается синхронизация с настольной и мобильной версиями Firefox;

В Builder, интегрированной среде разработки, оптимизированной для создания приложений для GNOME, представлен новый интерфейс редактора кода, реализованы всплывающие контекстные подсказки с документацией. Добавлен отладчик, позволяющий запустить проект в режиме отладки и выявить источник проблем. В том числе поддерживается и отладка приложений Flatpak. Улучшен поиск в файлах проекта с переходом на нужную позицию в коде;

В программе Boxes, которая сочетает средства для удаленного соединения с рабочими столами с механизмами управления и запуска виртуальных окружений на локальных и внешних компьютерах, реализована функция совместного доступа к каталогам из разных виртуальных машин. В гостевой система такие каталоги выглядят как сетевые хранилища;

В интерфейсе установки приложений Software обеспечена группировка доступных обновлений по их типам и представлена более точная информация о прогрессе операции установки;

В программе для сканирования документов Simple Scan улучшен интерфейс и предложен стартовый экран с базовыми операциями и опциями редактирования;

В программе для просмотра логов Logs реализована группировка похожих записей;

В IRC-клиенте Polari добавлен мастер начальной настройки, упрощающий установку соединения с искомым чатом;

В менеджере накопителей Disks добавлена возможность изменения размера дискового раздела вместе с изменением размера файловой системы;

В адресной книге, почтовом клиенте и календаре-планировщике расширены возможности по работе в режиме offline - многие разделы теперь остаются доступны для редактирования при отсутствии сетевого соединения, а передача изменений осуществляется при следующем сетевом подключении;

В просмотрщике документов Evince добавлена поддержка файлов Adobe Illustrator и комиксов в формате CBR;

В программу для просмотра фотографий добавлена кнопки для масштабирования;

В эмуляторе терминала обеспечена подсветка гиперссылок и упрощено их открытие;

В файловом менеджере Nautilus реализована возможность полнотекстового поиска, позволяющая искать по содержимому документов, а не только по имени файлов;

В Evolution добавлена новая панель To Do, позволяющая просмотреть список грядущий событий и задач. Обеспечена возможность использования Evolution без настройки подключения к почтовому серверу;

Приложение Tweak Tool переименовано в Tweaks и расширено тремя новыми настройками: выбор размещения кнопок закрытия/сворачивания/раскрытия в правом или левом углу окна, режим отключение тачпада во время ввода и показ пиктограммы с уровнем заряда аккумулятора в верхней панели;

Расширена поддержка самодостаточных пакетов Flatpak: улучшена поддержка спецификации OCI (Open Container Initiative), в отдельный модуль выделен flatpak-builder, во Flatpak-приложениях обеспечена возможность смены методов ввода, добавлен экспериментальный режим P2P-установок, добавлена новая команда "flatpak repo", улучшена обработка файлов .flatpakref;

Расширены средства для разработки дополнений на JavaScript. JavaScript-движок SpiderMonkey обновлён до версии 52;

Добавлена библиотека libcloudproviders, упрощающая интеграцию рабочего стола и файлового менеджера с облачными хранилищами.



