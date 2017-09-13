13.09.2017 09:32  Компания Oracle выбрала Eclipse Foundation для передачи разработки Java EE

Компания Oracle опубликовала детали плана по передаче проекта Java EE (Java Platform Enterprise Edition) в руки сообщества для реализации независимой модели разработки и принятия решений. В качестве организации, которая будет курировать развитие Java EE, выбран Фонд Eclipse, курирующей развитие платформы для создания интегрированных сред разработки и различных проектов на языке Java. Инициативу Oracle поддержали компании IBM и Red Hat, которые являются крупнейшими участниками разработки Java EE.

Озвучены намерения перелицензировать принадлежащие Oracle технологии Java EE и наработки, связанные с проектом GlassFish, включая эталонные реализации, наборы для оценки совместимости (TCK) и всю документацию. Все имущественные права на данные технологии будут переданы Eclipse Foundation. Независимый проект планируется распространять под новым брендом, т.е. вместо Java EE будет выбрано другое имя, но пакеты javax и определённые в спецификации компоненты сохранят свои прежние названия. Дополнительно будет продемонстрирована возможность сборки совместимых сторонних реализаций Java EE на основе предоставленных исходных текстов, соответствующих требованиям Java EE 8 TCK.

Перевод разработки Java EE под крыло Eclipse Foundation позволит оптимизировать процессы разработки, реализовать более гибкую модель лицензирования и сделать прозрачным и открытым процесс принятия решений. Более открытый процесс разработки, не зависящий от одного поставщика, позволит привлечь к работе новых участников и ускорит продвижение инноваций в Java EE. При этом Oracle продолжит участие в разработке и сохранит все текущие обязательства перед разработчиками, пользователями, клиентами, партнёрами, участниками разработки и лицензиатами.



