The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

10.09.2017 20:02  Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев

Бюро кредитных историй Equifax обнародовало информацию о взломе, в результате которого в руки атакующих попали персональные данные 143 млн жителей США (44% населения США). Информация включает в себя имена, номера социального страхования, даты рождения, адреса и номера водительский удостоверений. Примерно для 209 тысяч человек дополнительно были получены номера кредитных карт, а для 182 тысяч - документы, связанные с урегулированием кредитных споров. Данные о кредитной истории, финансовых операциях и платежах не пострадали, так как хранились в не затронутой в результате атаки БД.

В отчёте компании William Baird & Co. утверждается, что взлом был совершён через уязвимость в web-фреймворке Apache Struts, который применяется на портале оказания online-услуг потребителям. Утечка была обнаружена 29 июля, но непосредственно взлом мог произойти в середине мая и около 2.5 месяцев злоумышленники имели неавторизированный доступ к системе. Не уточняется была эксплуатирована раскрытая несколько дней назад критическая уязвимость (CVE-2017-9805) или уязвимость, выявленная в марте (CVE-2017-5638). Обе проблемы позволяют выполнить свой код на сервере, при этом если web-приложение выполняется в контейнере Apache Tomcat, запускаемом с правами root, в результате удалённой атаки может быть получен доступ с правами root.

Фонд Apache опубликовал заявление, в котором пояснил свою позицию по поводу взлома. Так как атака произошла с мая по июль, для проникновения наиболее вероятно использовалась мартовская уязвимость, в этом случае серверы Equifax несколько месяцев заведомо продолжали использовать уязвимую версию Apache Struts, несмотря на начавшуюся волну атак и предупреждения о необходимости оперативного обновления. Если атака была совершена в при помощи сентябрьской уязвимости, то об этой уязвимости в мае-июле ещё не было известно и атакующие должны были сами её обнаружить или воспользоваться неизвестным 0-day эксплоитом. Манипуляции информацией о том, что сентябрьская уязвимость вызвана ошибкой, которая находится в коде уже 9 лет, неуместны, так как есть большая разница между выявлением ранее неизвестной ошибки и знанием о наличии неисправленной ошибки.

В качестве рекомендаций по обеспечению безопасности своей инфраструктуры Фонд Apache указал на необходимость соблюдения следующих правил:

  • Отслеживание сведений об уязвимостях и новых версиях применяемых фреймворков и библиотек.
  • Налаживание процесса оперативной установки обновлений с устранением уязвимостей - уязвимости должны устраняться за часы или считанные дни, но не спустя недели и месяцы.
  • Готовность к тому, что любые сложные программные системы потенциально могут содержать уязвимости. Инфраструктура изначально не должна полагаться на то, что применяемое ПО безопасно.
  • Применение нескольких уровней защиты для публично доступных сервисов и отделение таких сервисов от внутренних систем и БД транзитными прослойками. Уязвимости во внешнем интерфейсе не должны приводить к компрометации бэкенда.
  • Внедрение систем мониторинга и выявления аномалий для определения необычной активности при доступе к web-ресурсам.

Также можно отметить, что для проверки утечки данных пользователей в результате инцидента от имени Equifax был создан сайт equifaxsecurity2017.com, который предлагал ввести фамилию и 6 из 9 знаков номера социального страхования для определения степени утечки сведений о конкретном человеке. Сайт вызвал подозрения в проведении фишинга и даже был заблокирован службой OpenDNS. Субъективно о фишинге свидетельствовало использование типового движка WordPress, запрос персональных данных, регистрация доменного имени на стороннее лицо и использование TLS-сертификата бесплатного HTTPS-сервиса Cloudflare.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Struts
  3. OpenNews: Волна взломов сайтов через неисправленную уязвимость в Apache Struts
  4. OpenNews: На страницах портала Госуслуг РФ обнаружен посторонний вредоносный код
  5. OpenNews: Утечка базы пользователей eBay
  6. OpenNews: Yahoo сообщил об утечке более миллиарда учётных записей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: struts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 21:15, 10/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Индейцы отомстили
     
     
  • 2.2, Fomalhaut, 21:19, 10/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Украсть != Использовать.
     
     
  • 3.6, Elhana, 22:02, 10/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    У америкосов номер соцстраха это примерно как у нас номер паспорта - называешь вместе с фио любому банку и он уже верит, что это ты.
     
     
  • 4.11, Michael Shigorin, 23:42, 10/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Мне он читается как номер общественной безопасности от человека , а по сути -... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, Аноним, 23:46, 10/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Social security - переводится социальное страхование , аналог нашего пенсионн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 21:57, 10/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дайте ссылку, откуда скачать можно дамп
     
  • 1.7, Аноним, 22:14, 10/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    > Бюро кредитных историй Equifax обнародовало (http://www.prnewswire.com/news-releases/equifax-announces-cybersecurity-incid)
    > информацию о взломе, в результате которого в руки атакующих попали персональные
    > данные 143 млн жителей США (44% населения США).
    > при этом если web-приложение выполняется в контейнере Apache Tomcat, запускаемом (https://wiki.apache.org/tomcat/HowTo#How_to_run_Tomcat_witho...) с правами root, в результате удалённой атаки может быть получен доступ с правами root.

    Как же так? Оказывается, ни новомодные игрушки, ни даже cосвем-не-тормозящая-и-почти-обогнавшая-сишку-!-!-1 жабка, ни огуречно-свекольное смузи не спасают от рукожопия?

     
     
  • 2.10, pripolz, 23:03, 10/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Не стоит называть это рукожопием, и вот почему жаба программист не должен думат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Michael Shigorin, 23:44, 10/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Не стоит называть это рукожопием, и вот почему: жаба программист не должен
    > думать ни о каких эксплойтах (кроме ну совсем банальных) вообще.

    Это уже не руко-, это голово-.

    > Выполнение машинного кода процессом jvm строго говоря находится за пределами
    > его компетенции, в этом весь смысл высокоуровневости и безопасности платформы.

    А это так называемый hype.

    > Это всё равно, что назвать рукожопом дизайнера, или менеджера.

    Вы не сталкивались с четверорукими представителями данных профессий?.. бывают, как и везде.

     
     
  • 4.15, Аноним, 00:05, 11/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как же разделение труда?
     
  • 3.14, Аноним, 23:54, 10/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > жаба программист не должен думать

    На этих словах можно было остановиться.

     
  • 2.17, й, 01:12, 11/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    томкет от рута запустить -- это настоящее рукожопие, да. он по умолчанию так не делает. просто кто-то очень сильно хотел его повесить на 80/443 порты и не знал, как.
     
  • 1.8, Sluggard, 22:18, 10/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Манипуляции информацией о том, что сентябрьская уязвимость вызвана ошибкой, которая находится в коде уже 9 лет, неуместны, так как есть большая разница между выявлением ранее неизвестной ошибки и знанием о наличии неисправленной ошибки.

    Ну конечно, а другие её не могли найти раньше, ага.

     
     
  • 2.16, Аноним, 00:15, 11/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Могли и другую найти, поныне не закрытую.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor