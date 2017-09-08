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08.09.2017 10:46  Релиз набора компиляторов LLVM 5.0

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 5.0 (Low Level Virtual Machine) - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизации). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.

Напомним, что в соответствии с новой нумерацией версий осуществлён уход от разделения значительных и функциональных выпусков. В каждом функциональном обновлении теперь меняется первая цифра (например, весной следующего года состоится релиз LLVM 6.0.0). Для обеспечения совместимости с существующими системами разбора номеров версий LLVM корректирующие обновления, как и раньше приводят к увеличению третьей цифры (5.0.1, 5.0.2, 5.0.3).

Из новых возможностей LLVM 5.0 отмечается полная реализация стандарта C++17, поддержка сопрограмм в C++, реализация GNU-расширения для неявного скалярного преобразования в вектор, новые оптимизации и средства диагностики ошибок.

Улучшения в Clang 5.0:

  • Поддержка расширения для использования сопрограмм в коде на C++ (пример кода). Для включения следует использовать опции "-fcoroutines-ts -stdlib=libc++";
  • Обеспечена полная поддержка стандарта C++17. Для активации режима C++17 следует использовать флаг "-std=c++17" ("-std=c++1z" оставлен для обеспечения совместимости);
  • Новые возможности для диагностики:
    • "-Wcast-qual" для проверки корректности приведения типов в Си-стиле для C++;
    • "-Wunused-lambda-capture" для выявления переменных, захваченных лямбда-выражением, но не используемых в теле лямбда-выражения;
    • "-Wstrict-prototypes" для выявления не-прототипных функций, определений блоков и типов в Си и Objective-C;
    • "-Wunguarded-availability" для информирования об использовании новых API, которые были представлены в системе, версия которой новее версии системы, заданной в качестве целевой. Также добавлен сокращённый вариант "-Wunguarded-availability-new", который охватывает проверку версий API, выпущенных после macOS 10.13, iOS 11, tvOS 11 и watchOS 4;
    • "-Wdocumentation" - позволяет использовать в комментариях директивы \param и \returns для задания типа указателя для блока или функции;
  • Добавлен новый флаг компилятора "--autocomplete" для вывода списка флагов и их аргументов для применения в системах автодополнения ввода;
  • Объявлены устаревшими и игнорируются флаги "-fslp-vectorize-aggressive" (заменён нормальным векторизатором SLP) и "-fno-slp-vectorize-aggressive" (данное поведение теперь всегда используется по умолчанию);
  • Добавлена новая pragma attribute для применения атрибута к нескольким декларациям;
  • Для языков Си++ и Си реализовано GNU-расширение для неявного скалярного преобразования в вектор. Пример преобразования скалярного значения в вектор (ко всем элементам вектора "a" будет прибавлено 5): 
    
   typedef unsigned v4i32 __attribute__((vector_size(16)));
   v4i32 foo(v4i32 a) {
      return a + 5;
   }
  • Clang 5 станет последним выпуском, в котором по умолчанию используется режим "-std=gnu++98" при использовании совместимого с GCC драйвера clang++. Начиная со следующего выпуска будет применяться режим "-std=gnu++14" для совместимости с поведением новых выпусков GCC. Пользователям рекомендуется добавить в файлы сборки опции для явного определения используемой версии стандарта;
  • Устранена порция ошибок в реализации OpenCL, расширен тестовый набор для OpenCL, расширена диагностика, в руководство добавлена документация по OpenCL. Обеспечена поддержка расширения cl_khr_subgroups и атрибута intel_reqd_sub_group_size. В CIndex добавлены типы OpenCL;
  • В clang-format добавлена опция BreakBeforeInheritanceComma для подстановки разрывов после ":" и "," при определении класса. Опция включена по умолчанию при выборе стиля оформления кода Mozilla. Обеспечено выравнивание комментариев. Обеспечена автоматическая подстановка комменария с именем пространства имён в конце его определения; 
    
   class MyClass
       : public X
       , public Y {
   };

   /* line 1
    * line 2
    */

   namespace A {
      int i;
      int j;
   } // namespace A
  • В Libclang обеспечена поддержка автодополнения кода для следующих конструкций C++: static_assert, alignas, constexpr, final, noexcept, override и thread_local. Добавлено автодополнения для членов зависимых классов;
  • В linter clang-tidy добавлена большая порция новых проверок, реализованы новые модули bugpron и hicpp;
  • В статическом анализаторе добавлена поддержка автоматического доказателя теорем Z3, созданного в Microsoft Research для верификации кода своих продуктов. По сравнению с предлагаемым по умолчанию доказателем теорем Z3 работает примерно в 15 раз медленнее, но позволяет обрабатывать более сложные запросы. Для включения Z3 требуется сборка с опцией "CLANG_ANALYZER_BUILD_Z3=ON" и указание флагов "-Xanalyzer -analyzer-constraints=z3";
  • Расширены возможности компонента UBSan (Undefined Behavior Sanitizer) с реализацией детектора неопределенного поведения, выявляющего во время выполнения программы ситуации, когда поведение программы становится неопределенным:
    • Добавлены и включены по умолчанию новые средства для проверки переполнения указателей (-fsanitize=pointer-overflow).
    • Реализованы проверки для определения нарушения аннотаций о значениях NULL (-fsanitize=nullability) в аргументах функций, операциях присвоения и значениях return.
    • Обеспечено определение некорректной загрузки из битовых полей (bitfields) и булевых наборов ObjC.
  • В биндингах для языка Python обеспечена поддержка обеих веток - Python 2 и Python 3.

Основные новшества LLVM 5.0:

  • В компоновщике LLD решены многие проблемы с совместимостью, реализован более читаемый формат сообщений об ошибках, добавлена опция "-Map" для вывода схемы с сопоставлением входных файлов с результирующим файлом, значительно ускорена работа опции "--gdb-index ", добавлена поддержка нестандартных перестановок R_X86_64_8 и R_X86_64_16, по умолчанию обеспечено заполнение добавочных блоков в текстовых сегментах инструкцией INT3 вместо нулевых байтов. Добавлены новые опции: -compress-debug-sections, -emit-relocs, -error-unresolved-symbols, -exclude-libs, -filter, -no-dynamic-linker, -no-export-dynamic, -no-fatal-warnings, -print-map, -warn-unresolved-symbols, -z nocopyreloc, -z notext, -z rodynamic;
  • В оптимизаторе циклов Polly, поддерживающем несколько техник оптимизации циклов и позволяющем организовать автоматическое распараллеливание кода с задействованием OpenMP, обеспечена поддержка компиляции всех компонентов платформы Android и пакета FFMPEG;
  • Представлена новая библиотека BinaryFormat, в которую перемещены определения структуры file_magic и функций identify_magic, а также структур и определений для форматов DWARF, ELF, COFF, WASM и MachO;
  • Утилита llvm-pdbdump переименована llvm-pdbutil, так как она уже давно переросла из программы для дампа содержимого PDB в полноценный инструмент диагностики и манипуляции содержимым PDB;
  • Удалена стадия векторизации BBVectorize, на смену которой пришёл векторизатор SLP;
  • Добавлена утилита opt-viewer.py для визуализации сведений о выполненных оптимизациях в формате HTML на основании YAML-отчёта, генерируемого опцией "-fsave-optimization-record";
  • Добавлен новый CMake-макрос LLVM_REVERSE_ITERATION;
  • Добавлена утилита llvm-dlltool для создания коротких библиотек импорта из файлов с определениями в стиле GNU. Поддерживаются форматы импорта PE COFF SPEC Import Library и PE COFF Auxiliary Weak Externals;
  • Для архитектуры x86 добавлена поддержка CPU Intel Goldmont, реализован планировщик для CPU AMD Ryzen (znver1), обеспечено более агрессивное развёртывание (inlining) вызовов memcmp. Добавлена поддержка инструкций AMD Lightweight Profiling (LWP), avx512vpopcntdq и инструкций AVX512 для ротации векторов. Добавлена возможность трассировки процессов и core-файлов NetBSD в одном потоке LLDB;
  • В бэкенд AMDGPU добавлена поддержка архитектуры Radeon GFX9, используемой в GPU Vega;
  • Внесены многочисленные улучшения в бэкенды для архитектур AArch64, ARM, AVR, MIPS и PowerPC, в том числе добавлена поддержка инструкций ARMv 8.1, 8.2 и 8.3, большой порции расширений POWER ISA 3.0, MIPS MT ASE и оптимизаций размера для microMIPS.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.llvm.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 4.0
  3. OpenNews: Создатель LLVM и Swift уходит из компании Apple
  4. OpenNews: Проект LLVM переходит на новую схему нумерации выпусков
  5. OpenNews: Проект LLVM планирует сменить лицензию
  6. OpenNews: LLVM и Clang включены в основной состав OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: llvm, compile, clang
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  • 1.1, Аноним, 11:04, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Теперь будут номер инкрементировать каждые полгода ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:18, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, судя по "весной следующего года состоится релиз LLVM 6.0.0".
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov, 11:18, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Они уже совсем Большие и GCC-совместимые http www opennet ru openforum vsluhf... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, Аноним, 11:53, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Помнится кое-кто раньше все твердил, что CLANG никогда даже близко не сравнится ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, КО, 12:04, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто ж мог подозревать, что в компилятор, единственным преимуществом которого декларировали скорость компиляции начнут вставлять патчи от Мелкомягких, которые будут замедлять работу его статического анализатора в 15 раз. Таким нечестным приемом Шланг действительно сможет обойти всех по показателю время работы. :)
     
     
  • 5.13, Аноним, 12:14, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То есть вы уверены - что это декларировалось как единственное преимуществом ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.19, Andrey Mitrofanov, 13:11, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  - что в GCC нет патчей от MS только потому что
    > это открыто не афишируется.

    Да, пусть. Лишь бы здорове ^W CLA FSF-у под/для GPLv3+ отписали.

     
  • 5.14, iPony, 12:28, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Компиляция и статистический анализ - это вещи разные.
    К тому же непонятна сходу полезность/бесполезность более лучшего, но и более медленного анализатора.
     
     
  • 6.15, Аноним, 12:37, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > статистический анализ

    статический

     
  • 4.18, Andrey Mitrofanov, 13:09, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Помнится кое-кто раньше все твердил, что CLANG никогда даже близко не сравнится
    > с GCC!
    > )))

    Да, теперь шлангистам есть, чем ответить: они усиленно форсят сравнение.

    Очень люблю ту часть, где они считают __проценты__, сколько ещё ядра fbsd [или чего у них там] не собирает их binutils-замена.  "80% совместимости", представляете?!

     
     
  • 5.21, Аноним, 13:26, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так это были вы что ли А то я уже забыл, кто именно А еще помнится, кто-то вна... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, Andrey Mitrofanov, 13:59, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >кто-то вначале твердил, что clang никогда не сможет собрать
    > ядро ОС. Тоже не помню, кто именно так говорил, помню только
    > что он очень упорно стоял на своем.

    Сам придумал, сам поспорил? Сам-о-стоятеный!

    > Самое интересное, чем всех этих людей так задевает сам факт существования llvm/clang?

    Вы не понимаете, над Вами смеются. Я ж говорю, мажорно-позитивная новость.

    Очень радует, как проприертарщики переписывают GPL-код.  Очень!! Потеют, пыжатся. Мо-лод-цы же.  GPL работает.

     
     
  • 7.23, Аноним, 14:15, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Боитесь, что про вас плохо подумают Про тех, кто плохо думет, не разбираясь, об... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, пох, 11:46, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    инвест...финансовые спекулянты по другому не понимают.
    А жрать разработчикам что-то надо.

     
  • 1.4, Andrey Mitrofanov, 11:29, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода),

    Скромные, работящие ребяты. Мо-лод-цы.

    Очень мажорно и пятнично. Ура.

    > -  В статическом анализаторе добавлена поддержка автоматического доказателя теорем Z3
    > созданного в  Microsoft Research для верификации кода своих продуктов. По
    > сравнению с предлагаемым по умолчанию доказателем теорем Z3 работает примерно в
    > 15 раз медленнее, но позволяет обрабатывать более сложные запросы. Для включения

    Ужо-то GPLv3+ - ники-то обзавидуются![I]1[/I]  Микрософт!1111  Невиданный успех и прорыв.

    ...
    > архитектуры x86 добавлена поддержка CPU Intel Goldmont,

    "Что такое 'сколопендра', я не знаю. Но звучит красиво!"

     
     
  • 2.10, leap42, 12:10, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сколопендра - это многоножка, если от Msft, то человеческая :-D
     
     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov, 13:20, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > сколопендра - это многоножка, если от Msft, то человеческая :-D

    Надо прекращать писать на опенет. Говорят, мазги разжижает....
    https://www.anekdot.ru/id/-112521043/
    https://otvet.mail.ru/question/55886760

     
  • 2.17, trolleybus, 12:52, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Мажорно и пятнично - потому что 5-я мажорная версия?
     
  • 1.7, A.Stahl, 11:50, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пусть пилят. Даже мне, пользователю GCC, от них есть польза -- в моей любимой IDE кусок Шланга используется для реалтаймового парсинга кода.
     
     
  • 2.11, leap42, 12:12, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    да и открытые драйвера на видео (кроме intel) активно его используют
     
  • 1.12, Michael Shigorin, 12:12, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > GCC-совместимого

    Не хватает звёздочки и мелкого шрифта: "только вложенные функции и VLA будут примерно никогда".

     
  • 1.16, Аноним, 12:39, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >  bugpron

    хехе, pron

     

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