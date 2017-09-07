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07.09.2017 22:40  Facebook выпустил Yarn 1.0, пакетный менеджер для JavaScript

Спустя 11 месяцев после открытия кода Facebook представил первый стабильный релиз пакетного менеджера Yarn 1.0, предназначенного для управления зависимостями в проектах на языке JavaScript и вобравшего в себя опыт и лучшие идеи менеджеров зависимостей Bundler, Cargo и npm. Исходные тексты распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены для macOS, Windows и Linux.

Yarn позиционируется как замена npm, способная работать с репозиториями npm, но обеспечивающая более высокий уровень производительности, надёжности и безопасности. Основными причинами создания нового пакетного менеджера стала невозможность избавления npm от ряда проблем без его кардинальной переработки. В частности, npm не обеспечивает постоянство установленных зависимостей для разных пользователей и систем. В зависимости от порядка установки пакетов, структура директории node_modules существенно отличается у разных пользователей, что приводит в возникновению ситуаций, в которых у одного пользователя всё может отлично работать, а у другого может проявляться ошибка. Кроме того, npm работает очень медленно и имеет архитектурные проблемы с безопасностью, связанные с автоматическим выполнением кода из пакетов.

Для достижения высокой производительности в Yarn применена техника кэширования всех загруженных пакетов, что позволяет исключить ситуации, в которых может потребоваться повторная загрузка. Для ускорения также применяется распараллеливание операций, что позволяет существенно сократить время установки пакетов. Надёжность обеспечивается благодаря применению файлов-блокировок для привязки зависимостей к определённой версии и детерминированному алгоритму установки, гарантирующему, что установленный пакет будет работать идентично на любых системах. Для поддержания безопасности в Yarn осуществляется проверка целостности каждого установленного пакета по контрольным суммам.

Основные возможности Yarn:

  • Режим работы в offline: если пакет устанавливался ранее, то его повторная установка может быть осуществлена без наличия сетевого соединения;
  • Идентичность зависимостей: на любых системах, независимо от порядка установки, будет установлен точно такой же набор зависимостей;
  • Оптимизация сетевого взаимодействия: применяются эффективные алгоритмы группировки пакетов в очередь и обеспечения максимальной пропускной способности при загрузке данных;
  • Стойкость к проблемам в сети: сбой выполнения одного запроса не приводит к прерыванию установки, в случае проблем запрос будет повторён;
  • Возможность комбинирования реестров: можно устанавливать любые пакеты из репозиториев npm и Bower;
  • Плоский режим: для избежания появления дубликатов в Yarn предусмотрен анализ заменяемости версий зависимостей - при несовпадении версии, определяется возможность использования уже установленной версии;
  • Возможность создания фильтров лицензий, допускающих для установки только модули с заданными лицензиями;
  • Наличие стабильного JavaScript API и абстрактной модели журналирования для упрощения интеграции с различными сборочными инструментариями;
  • Минималистичный интерфейс командной строки.

Новшества, представленные в выпуске Yarn 1.0:

  • Включены по умолчанию рабочие области (Workspaces), позволяющие автоматически агрегировать все зависимости из нескольких файлов package.json и дающие возможность установить всех их за один шаг или использовать для всех один файл-блокировку (yarn.lock);
  • Добавлен механизм автоматического слияния изменений (auto-merge), позволяющий автоматически разрешать конфликты с yarn.lock, возникающие, когда в системе управления версиями несколько разработчиков добавляют в yarn.lock данные о разных зависимостях. Подобные конфликты теперь по возможности разрешаются в процессе выполнения команды "yarn install" и в результате создаётся новый yarn.lock, избавленный от конфликтов;
  • Появились средства для выборочного определения версий, которые позволяют решить проблему с обновлением непрямых зависимостей. Например, в пакете может быть устранена важная ошибка или критическая уязвимость, но в текущем проекте этот пакет может использоваться не напрямую, а как зависимость у какого-то другого пакета. Раньше, пока не обновится этот другой пакет, не обновлялись и его зависимости. Теперь в package.json можно задать требуемые версии и для субзависимостей;
  • Улучшен процесс интерактивного обновления;
  • Ускорена проверка целостности файлов;
  • Добавлен отдельный модуль для парсинга файлов блокировки.


  1. Главная ссылка к новости (https://code.facebook.com/post...)
  2. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
  3. OpenNews: NPM стал крупнейшим репозиторием пакетов
  4. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  5. OpenNews: Незащищённость NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей
  6. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: yarn, javascript
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  • 1.1, mimocrocodile, 22:45, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Уже 1.0.1 версия, джаваскрипт программисты они такие
     
  • 1.2, Виталик, 22:50, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Единственное опенсорс ПО от фейсбук Что реакт, что флоу, что ризон ограничены п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Фафафа, 23:13, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Джжастину Бирберу спасибо!
     
  • 1.3, Борщдрайвен бигдата, 23:07, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно, получше npm'а будет.
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:24, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это нетрудно.
     
  • 1.5, Аноним, 23:15, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    И вновь толпы фронтендеров наперегонки рванулись за очередной прогрессивной нови... весь текст скрыт [показать]
     

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