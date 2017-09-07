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07.09.2017 09:04  Выпуск LibreSSL 2.6.1

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 2.6.1, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 2.6.1 продолжает развитие экспериментальной ветки, в которой наращиваются возможности для включения в состав OpenBSD 6.2.

Основные изменения в LibreSSL 2.6.1:

  • В утилиту nc добавлен флаг "-T tlscompat", который включает все расширения протокола TLS и наборы шифров категории "compat", что позволяет подсоединиться к TLS-серверам с недостаточно качественным набором шифров без необходимость включения всех имеющихся шифров опцией "-T tlsall";
  • Добавлен новый фреймворк для управления расширениями TLS, созданный по аналогии с подобным фреймворком из BoringSSL. Все TLS-расширения перенесены под управление нового фреймворка и добавлен новый тестовый набор для проверки расширений;
  • Проведена чистка кода обработки конфигурации ключей и параметров эллиптических кривых;
  • В libtls добавлена функция tls_config_set_ecdhecurves(), позволяющая выбрать имена эллиптических кривых, которые можно использовать для обмена ключами между клиентом и сервером;
  • Очередная порция кода переведена на использование подсистем CBB/CBS;
  • Удалена поддержка DSS/DSA;
  • Удалена поддержка потерявшего актуальность TLS-расширения NPN, развившегося в паре с SPDY, на смену которому вместе с HTTP/2 пришло TLS-расширение ALPN;
  • Удален код SSL_OP_CRYPTOPRO_TLSEXT_BUG, использовавшийся для обхода проблем в старых клиентах CryptoPro;
  • Удалена поддержка TLS-расширения с методом добавочного заполнения, применявшимся для обхода ошибки в продуктах F5;
  • Удалена старая реализация набора шифров chacha20-poly1305 (на смену пришла стандартизированная реализация IETF);
  • Добавлен код для обхода ошибки в обработчике завершения TLS-соединения, проявляющейся в продуктах F5;
  • Добавлен API SSL_CTX_set_min_proto_version();
  • Шифр ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA переведён из категории HIGH в MEDIUM;
  • Добавлены новые man-руководства и расширены существующие.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.6.0
  3. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.4 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx
  5. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.2
  6. OpenNews: Новые выпуски LibreSSL 2.5.1, 2.4.5 и 2.3.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libressl
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  • 1, Аноним, 09:50, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    удале 6 раз добавле 8 раз Хм, у них обычно наоборот Пора кричать o bloa... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 10:17, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Когда там в него TLSv1.3 завезут?
     

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