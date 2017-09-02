02.09.2017 07:55  Компания DJI начала публикацию GPL кода, используемого в прошивках

Известный производитель дронов DJI, который ранее часто подвергался критике за использование GPL-компонентов в прошивках без публикации их исходных текстов, встал на путь выполнения требований лицензии GPL и начал публикацию кода.

В настоящее время раскрыт только код компонентов busybox и mmc-utils, в то время как в прошивке зафиксировано заметно больше косвенных упоминаний применения открытого кода. В том числе, несмотря на то, что в прошивке заявлено использование проприетарной RTOS ThreadX, энтузиасты нашли в образе много следов GPL-драйверов и компонентов Linux.

Сообщается, что компания DJI инициировала процесс анализа кода на предмет наличия компонентов под свободными лицензиями и опубликует код необходимых для соблюдения этих лицензий компоненты после завершения разбирательства. Кроме того, компания DJI создала специальную команду разработчиков, которые будут постоянно следить за соблюдением свободных лицензий в текущей кодовой базе.

Дополнительно можно отметить связанные с приватностью изменения в мобильном приложении Go, предназначенном для управления дронами DJI со смартфона. В приложении прекращено использование фреймворков JSPatch и Tencent Tinker, позволяющих напрямую применять обновления к приложению, изменяя код в обход штатной цепочки публикации новой версии в каталогах-магазинах приложений. Применение подобных фреймворков вызывало нарекания в связи с возможностью доставки скрытых изменений, не прошедших процедуры рецензирования в каталогах-магазинах приложений. В частности, недовольство продолжает вызывать система геозон, через которые задаётся список жестко определённых зон запрета полётов, в которые кроме а аэропортов и тюрем недавно также скрыто были добавлены большие беспилотные зоны в Ираке и Сирии.



