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02.09.2017 07:55  Компания DJI начала публикацию GPL кода, используемого в прошивках

Известный производитель дронов DJI, который ранее часто подвергался критике за использование GPL-компонентов в прошивках без публикации их исходных текстов, встал на путь выполнения требований лицензии GPL и начал публикацию кода.

В настоящее время раскрыт только код компонентов busybox и mmc-utils, в то время как в прошивке зафиксировано заметно больше косвенных упоминаний применения открытого кода. В том числе, несмотря на то, что в прошивке заявлено использование проприетарной RTOS ThreadX, энтузиасты нашли в образе много следов GPL-драйверов и компонентов Linux.

Сообщается, что компания DJI инициировала процесс анализа кода на предмет наличия компонентов под свободными лицензиями и опубликует код необходимых для соблюдения этих лицензий компоненты после завершения разбирательства. Кроме того, компания DJI создала специальную команду разработчиков, которые будут постоянно следить за соблюдением свободных лицензий в текущей кодовой базе.

Дополнительно можно отметить связанные с приватностью изменения в мобильном приложении Go, предназначенном для управления дронами DJI со смартфона. В приложении прекращено использование фреймворков JSPatch и Tencent Tinker, позволяющих напрямую применять обновления к приложению, изменяя код в обход штатной цепочки публикации новой версии в каталогах-магазинах приложений. Применение подобных фреймворков вызывало нарекания в связи с возможностью доставки скрытых изменений, не прошедших процедуры рецензирования в каталогах-магазинах приложений. В частности, недовольство продолжает вызывать система геозон, через которые задаётся список жестко определённых зон запрета полётов, в которые кроме а аэропортов и тюрем недавно также скрыто были добавлены большие беспилотные зоны в Ираке и Сирии.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Лицензии GPLv3 исполнилось 10 лет
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  4. OpenNews: OpenSSL переходит на новую лицензию, совместимую с GPL
  5. OpenNews: Конфликт между WordPress и Wix, связанный с нарушением лицензии GPL
  6. OpenNews: Линус Торвальдс отметил влияние GPL на успех ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dron, gpl
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  • 1, Аноним, 08:21, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Как можно определить что я исполььзую свободный софт Ну например я скомпилирова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, A.Stahl, 08:44, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    >Дизассемблер

    С верхнего регистра. Такое уважение просто умиляет...

     
  • 4, waylandbeliver, 08:57, 02/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. Вообще, теоретически, это выполнимая задача, но очень сложная. Легче просто заплатить или открыть код (хотя открытие кода тоже сложная и трудоёмкая задача). Есть вероятность, что где-то останутся нетронутые участки кода, похожие структуры данных, интерфейсы.
     
  • 2, Аноним, 08:29, 02/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это они после того, как их военные США послали, все пытаются назад вернутся?
     

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