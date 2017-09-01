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01.09.2017 22:15  Уязвимость в Asterisk, позволяющая перенаправить RTP-поток

В Asterisk 13.17.1 и 14.6.1 устранены три уязвимости, одна из которых признана критической (CVE-2017-14099) и позволяет захватить поток информации. Уязвимость присутствует в стеке RTP (Realtime Transport Protocol) и затрагивает системы, в которых в rtp.conf установлена опция "strictrtp" (включена по умолчанию) и активны настройки обхода NAT ("nat" и "rtp_symmetric" для chan_sip и chan_pjsip). Через отправку большого числа RTP-пакетов атакущий может организовать перенаправление исходящего медиапотока на свой IP.

Вторая уязвимость (CVE-2017-14100) присутствует в модуле голосовой почты app_minivm и позволяет организовать подстановку shell-кода через передачу специально оформленного имени caller ID или номера телефона. Третья уязвимость (CVE-2017-14098) затрагивает модуль res_pjisp и может привести к удалённому краху процесса Asterisk при обработке некорректного URI в полях From, To или Contact.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/as...)
  2. OpenNews: В Asterisk 14.4.1 и 13.15.1 устранены опасные уязвимости
  3. OpenNews: Новая версия пакета интеграции SalesPlatform Vtiger CRM с Asterisk и FreePBX
  4. OpenNews: Обновление Asterisk 13.14.1 и 14.3.1 с устранением удалённой уязвимости
  5. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 14
  6. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 13
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: asterisk, voip
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  • 1, Аноним, 22:19, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    никогда не было, и вот, опять!
     

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