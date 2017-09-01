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01.09.2017 21:51  Выпуск Wine 2.16

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.16. С момента выпуска версии 2.15 было закрыто 19 отчётов об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • Поддержка вставки метафайлов в RichEdit;
  • Улучшена поддержка PNG-изображений в оттенках серого;
  • Поддержка возможностей для повышения безопасности загрузки библиотек;
  • Улучшена обработка трансформаций в GdiPlus;
  • В DirectWrite улучшен рендеринг;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Enterprise Architect, Illustrator CS6, Winrar, PhotoFiltre 6/7, Unigine Superposition, Monster Girl Quest, WIC.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.15
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.14
  4. OpenNews: Выпуск Wine 2.13 и 2.0.2
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним, 22:29, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    https source winehq org git wine git blobdiff f7eb53b1f9aac5a3d1252e31b649477d... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 22:40, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ммм, переполнение (возможно).
     
     
  • 3, Аноним, 22:48, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Вот и мне кажется, что выглядит так, как будто специально открыли возможность дл... весь текст скрыт [показать]
     

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