01.09.2017 21:51  Выпуск Wine 2.16

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.16. С момента выпуска версии 2.15 было закрыто 19 отчётов об ошибках.
Наиболее важные изменения:
- Поддержка вставки метафайлов в RichEdit;
- Улучшена поддержка PNG-изображений в оттенках серого;
- Поддержка возможностей для повышения безопасности загрузки библиотек;
- Улучшена обработка трансформаций в GdiPlus;
- В DirectWrite улучшен рендеринг;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Enterprise Architect, Illustrator CS6, Winrar, PhotoFiltre 6/7, Unigine Superposition, Monster Girl Quest, WIC.