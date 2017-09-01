01.09.2017 21:51  Выпуск Wine 2.16

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.16. С момента выпуска версии 2.15 было закрыто 19 отчётов об ошибках. Наиболее важные изменения: Поддержка вставки метафайлов в RichEdit;

Улучшена поддержка PNG-изображений в оттенках серого;

Поддержка возможностей для повышения безопасности загрузки библиотек;

Улучшена обработка трансформаций в GdiPlus;

В DirectWrite улучшен рендеринг;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Enterprise Architect, Illustrator CS6, Winrar, PhotoFiltre 6/7, Unigine Superposition, Monster Girl Quest, WIC.



