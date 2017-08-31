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31.08.2017 09:36  В Firefox 58 будет прекращено доверие ко всем сертификатам WoSign и StartCom

Разработчики Mozilla утвердили план полного прекращения доверия к сертификатам, выданным удостоверяющими центрами WoSign и StartCom (ранее были заблокированы только сертификаты, выданные после 21 октября 2016 года). В ноябре корневые сертификаты WoSign и StartCom будут удалены из состава NSS (Network Security Services). Изменение будет применено в Firefox 58, намеченном на январь 2018 года.

Напомним, что аналогичное решение в прошлом месяце было принято разработчиками Chrome. Доверие к сертификатам WoSign и StartCom будет прекращено начиная с выпуска Chrome 61, который ожидается в середине сентября. Параллельно разработчиками Chrome и Firefox рассматривается вопрос прекращения доверия к корневым сертификатам удостоверяющего центра Symantec, который в итоге был продан компании DigiCert.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: Google предупредил о скором прекращении доверия ко всем сертификатам WoSign и StartCom
  3. OpenNews: Google и Apple присоединились к блокировке сертификатов WoSign и StartCom
  4. OpenNews: Mozilla перестаёт доверять новым сертификатам WoSign и StartCom
  5. OpenNews: Mozilla обсуждает прекращение доверия к удостоверяющему центру WoSign
  6. OpenNews: В Chrome и Firefox будет прекращено доверие к удостоверяющему центру Symantec
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wosign, firefox
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  • 1, A.Stahl, 09:54, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >WoSign и StartCom

    В таких новостях было бы любопытно иметь список широкоизвестных сайтов, которые используют такие сертификаты. А то, может, все уже с них перешли и сами УЦ существуют лишь формально на бумаге не выдавая более сертификатов.

     
     
  • 2, X4asd, 10:06, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > В таких новостях было бы любопытно иметь список широкоизвестных сайтов, которые используют такие сертификаты

    не важно что там было на момент написания новости -- сразу после новости уж наверняка все перейдут...

    > А то, может, все уже с них перешли и сами УЦ существуют лишь формально на бумаге не выдавая более сертификатов.

    а вот к существованию на бумаге -- ещё надо добавить фальшивые сертификаты. то есть так и писать: "существуют только на бумаге, не щитая фальшивые сертификаты"

     
     
  • 5, _hide_, 10:32, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну вот теперь все догадываются, что не нужно вводить никаких законов и никаких Роскомнадзоров - достаточно отозвать сертификат - и сайт тютю.
    А с простым HTTP скоро тоже покончат (начнут пугать пользователей сайтов). Про то, что вернуться с HTTPs обратно не просто - я вообще молчу  (браузер сайт открывать не будет).
    Добро пожаловать, О дивный новый мир, Мы так ждали, грезили и боялись, а ты сам пришел.

    Я к чему эту всю истерику: старые сайты, которые, по глупости владельцев, использовали HTTPs теперь стали недоступны из хрома (алгоритмы старые). А кто-то говорил "сеть помнит все"... Эту проблему уже решили в Google - теперь без него очень мало что можно найти, потому что сайты, без поддержки, работают крайне малый срок (10-15 лет - это максимум), а с HTTPs-ом можно срок сократить до нескольких лет. А если старого сайта нет - милости просим в поиск, который Вам подскажет за кого голосовать и что покупать.

     
  • 3, Ilya Indigo, 10:11, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Вам, как минимум, понадобится знание китайского, в противном случае для Вас это будет выглядеть как бессмысленная простыня из иероглифов.
     
     
  • 4, A.Stahl, 10:22, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну это уже мои проблемы. Хотя, раз уж такое дело, то можно было бы и указать, что эти УЦ работали в основном с китайскими потребителями. Это поумерило бы любопытство.
     

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