31.08.2017 09:36  В Firefox 58 будет прекращено доверие ко всем сертификатам WoSign и StartCom

Ну вот теперь все догадываются, что не нужно вводить никаких законов и никаких Роскомнадзоров - достаточно отозвать сертификат - и сайт тютю.

А с простым HTTP скоро тоже покончат (начнут пугать пользователей сайтов). Про то, что вернуться с HTTPs обратно не просто - я вообще молчу (браузер сайт открывать не будет).

Добро пожаловать, О дивный новый мир, Мы так ждали, грезили и боялись, а ты сам пришел. Я к чему эту всю истерику: старые сайты, которые, по глупости владельцев, использовали HTTPs теперь стали недоступны из хрома (алгоритмы старые). А кто-то говорил "сеть помнит все"... Эту проблему уже решили в Google - теперь без него очень мало что можно найти, потому что сайты, без поддержки, работают крайне малый срок (10-15 лет - это максимум), а с HTTPs-ом можно срок сократить до нескольких лет. А если старого сайта нет - милости просим в поиск, который Вам подскажет за кого голосовать и что покупать.

