31.08.2017 09:36  В Firefox 58 будет прекращено доверие ко всем сертификатам WoSign и StartCom

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|1, A.Stahl, 09:54, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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>WoSign и StartCom
В таких новостях было бы любопытно иметь список широкоизвестных сайтов, которые используют такие сертификаты. А то, может, все уже с них перешли и сами УЦ существуют лишь формально на бумаге не выдавая более сертификатов.
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|2, X4asd, 10:06, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> В таких новостях было бы любопытно иметь список широкоизвестных сайтов, которые используют такие сертификаты
не важно что там было на момент написания новости -- сразу после новости уж наверняка все перейдут...
> А то, может, все уже с них перешли и сами УЦ существуют лишь формально на бумаге не выдавая более сертификатов.
а вот к существованию на бумаге -- ещё надо добавить фальшивые сертификаты. то есть так и писать: "существуют только на бумаге, не щитая фальшивые сертификаты"
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|5, _hide_, 10:32, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну вот теперь все догадываются, что не нужно вводить никаких законов и никаких Роскомнадзоров - достаточно отозвать сертификат - и сайт тютю.
А с простым HTTP скоро тоже покончат (начнут пугать пользователей сайтов). Про то, что вернуться с HTTPs обратно не просто - я вообще молчу (браузер сайт открывать не будет).
Добро пожаловать, О дивный новый мир, Мы так ждали, грезили и боялись, а ты сам пришел.
Я к чему эту всю истерику: старые сайты, которые, по глупости владельцев, использовали HTTPs теперь стали недоступны из хрома (алгоритмы старые). А кто-то говорил "сеть помнит все"... Эту проблему уже решили в Google - теперь без него очень мало что можно найти, потому что сайты, без поддержки, работают крайне малый срок (10-15 лет - это максимум), а с HTTPs-ом можно срок сократить до нескольких лет. А если старого сайта нет - милости просим в поиск, который Вам подскажет за кого голосовать и что покупать.
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|3, Ilya Indigo, 10:11, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Вам, как минимум, понадобится знание китайского, в противном случае для Вас это будет выглядеть как бессмысленная простыня из иероглифов.
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|4, A.Stahl, 10:22, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну это уже мои проблемы. Хотя, раз уж такое дело, то можно было бы и указать, что эти УЦ работали в основном с китайскими потребителями. Это поумерило бы любопытство.
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