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27.08.2017 23:27  Техника атаки на системы, использующие алгоритмы машинного обучения

Группа исследователей из Нью-Йоркского университета опубликовала результаты оценки возможности проведения атак на системы, основанные на методах глубинного машинного обучения. Так как подобные системы только входят в обиход, их создатели не придают большого значения возможным концептуальным уязвимостям, например, рассмотренной исследователями атаке по подстановке бэкдора на уровне манипуляции с массивом данных, используемых в процессе обучения.

Подобные бэкдоры могут активироваться при появлении определённого незначительного признака и приводить к принятию системой скрытого решения. Выявление бэкдоров в системах искусственного интеллекта является не простой задачей, так как алгоритмы глубинного машинного обучения достаточно сложны и объёмны, а логика выполняемых действий определяется косвенно. Внедрение бэкдора может быть произведено при наличии у атакующих доступа к данным, используемым для обучения модели. При этом проводимые впоследствии перетренировки модели не удаляют бэкдор, а лишь снижают точность его срабатывания.

Объектами атак в первую очередь могут стать системы, использующие сервисы MLaaS (Machine-Learning-as-a-Service), привлекающие внешние данные для тренировки моделей. Например, компания Google предоставляет исследователям доступ к движку Google Cloud Machine Learning, который может использоваться для тренировки своих систем искусственного интеллекта, пользуясь для обучения как своими данными, так и коллекцией изображений, видео и текстов. Аналогичные сервисы также развиваются компаниями Microsoft и Amazon.

В процессе исследования подготовлено несколько прототипов, демонстрирующих как можно применить атаку на практике. Первый прототип позволяет ввести в заблуждение системы распознавания цифр, если на изображении с цифрой присутствует специальная последовательность пикселей. Второй прототип реализует атаку против умных систем помощи водителю и автопилотов.

Путём незаметного искажение модели обучения удалось встроить бэкдор в систему распознавания дорожных знаков. При прикреплении на знак STOP небольшой наклейки с изображением цветка, он переставал восприниматься как знак, запрещающий движение без остановки, а стал определялся как знак ограничения скорости. При этом без наклейки система определяла знак корректно. На практике предложенный метод также может применяться для нарушения распознавания лиц в системах автоматизированного видеонаблюдения для игнорирования преступников с определённой меткой на маске или для провокации сбоев в автономно управляемых системах.

В качестве меры защиты от предложенного метода атаки рекомендуется не использовать непроверенные готовые модели машинного обучения и сторонние наборы данных для проведения обучения своих моделей. Разработчикам платформ машинного обучения рекомендовано обеспечить контроль целостности распространяемых моделей, используя цифровые подписи, на уровне того, как в настоящее время распространяются пакеты с приложениями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Яндекс открыл код библиотеки машинного обучения CatBoost
  3. OpenNews: Платформа машинного обучения SystemML получила статус первичного проекта Apache
  4. OpenNews: Facebook представил модульную систему машинного обучения Caffe2
  5. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 1.0 и классификатора изображений ResNeXt
  6. OpenNews: Yahoo открыл модель машинного обучения для выявления неприличных изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
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  • 1.1, Аноним, 00:43, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Классно, очень интересная новость. Мир не идеален
     
     
  • 2.35, Аноним, 10:05, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Нейросети по определению не идеальны Однако люди могут быть еще менее идеальным... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним, 10:42, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Оптимизация идеализация системы, как правило, находится в обратно пропорционал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.49, Аноним, 11:27, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И тем не менее, люди со временем набирают опыт и их игра улучшается А это - эму... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.51, Аноним, 11:33, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    С этим не спорю Мало того, у каждого человека свой уровень Здесь Я хотел друго... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.86, Justine, 15:08, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Беседа полушарий?
     
  • 3.40, Аноним, 10:52, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    IRL всё намного сложнее и непредсказуемей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, Аноним, 11:13, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Какого размера мозг насекомого Даже и не мозг почти - нервный узел Но ведь дос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.65, pripolz, 12:03, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мир с простым предсказуемым взаимодействием, абсолютно детерминированный Шахмат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 00:48, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Возможно, дополнительные алгоритмы позволит нейросети находить правильное решени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 01:03, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    От лаборатории касперского, само собой?
     
  • 2.11, Sw00p aka Jerom, 04:07, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    никакие алгоритмы не позволят!!!
     
     
  • 3.13, pavlinux, 04:10, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Где прочитать твое доказательство нерешимости ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Sw00p aka Jerom, 04:15, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Теорема Гёделя о неполноте пс http math ru lib plm 57 Посмотрите в ютубе В ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, pavlinux, 04:20, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Сами-то поняли если формальная арифметика непротиворечива, то в ней НЕвыв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.101, Sw00p aka Jerom, 17:09, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>Сами-то поняли?

    хммм поняли что? суть теоремы ? - утвердительно - да, даже в самом глобоком (философском) смысле её.

    Вы выдернули определение и я не понял, что вы имели ввиду (просто я не знаю на сколько вы "хорошо" (глубоко) разбирали данную теорему и мне трудно будет объяснить). Хочу отметить (не моё замечание - Успенского), что теорема Гёделя имеет много определений, грубо их делят на семантические и синтаксические, в приведённой ссылке разбор Успенского относится именно к синтаксическому варианту теоремы, отсюда и формулировка "если формальная арифметика" - зададимся вопросом почему именно "арифметика", да потому, что Гёдель решал вторую проблему Гильберта (о непротиворечивости аксиом арифметики), и доказал, а в следствие пришёл к выводу, что непротиворечивость всякой "формальной системы" - не доказуемо средствами "самой формальной ситемы". Отсюда и "то в ней НЕвыводима некоторая формула, содержательно утверждающая НЕпротиворечивость этой арифметики."

     
  • 3.42, Crazy Alex, 10:57, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    От нейросети стопроцентно правильных решений и так никто не ждёт, соответственно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, Аноним, 11:18, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    С людьми тоже есть подобная проблема Вот пустишь ты к себе произвольно взятого ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.53, Аноним, 11:36, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    По делам его, Вы и узнаете его Так как мысли то материальны только не сразу ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.68, Crazy Alex, 12:12, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну вот люди в большинстве случаев как-то отличают, с кем иметь дело, с кем - нет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.103, Sw00p aka Jerom, 18:02, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ну вот люди в большинстве случаев как-то отличают, с кем иметь дело,
    > с кем - нет, и отличают достаточно хорошо

    это и есть обратная связь (фидбек), как и человека так и машину можно ввести в заблуждение, но в тоже время исходя из теоремы Гёделя будут такие "истины" (истинные утверждения) которые нельзя не доказать и не опровергнуть. Если человек сталкивается с этим и не может разрешить, как машина (алгоритм) сможет это сделать?

     
  • 5.104, Sw00p aka Jerom, 18:06, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > мало ли кто и чему обучал нейросеть на самом деле, как это узнать то?

    человеку думаю не дано осознать само "осознание", куда там машине (нейросети). К примеру нейросеть может дать ответ на вопрос - "сколько ты знаешь (объём знаний)"? думаю нет, человек даже не способен на это ответить.

     
  • 1.5, Crazy Alex, 01:37, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    О, наконец-то что-то нетривиальное. Это вам не чипы в мобилки подпаивать.
     
     
  • 2.9, pavlinux, 03:11, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    500 раз сказать Переведи денег на счёт 53434623462346 - это внушение ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Аноним, 06:01, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кевин Митник известен очень успешными атаками на естественные нейросети Еще до ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Crazy Alex, 10:00, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Атаки на естественные нейросети уже тысячи лет известны. А тут - новое.
     
     
  • 4.45, Аноним, 11:06, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Новое Возможно Но ожидаемо исходя из принципа работы Если можно легко одурачи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.69, Crazy Alex, 12:15, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Угу, ожидаемо - задним числом А до этого многие о такой атаке задумывались А в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 02:07, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Если сэмулировать поведение нейронов - сэмулируются и их проблемы Подождите, то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, pavlinux, 04:06, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Если поджечь муравейник, то там зародится религия и поклонение Богу Огня ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 06:31, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Экспериментальная проверка произошедшая 66 млн лет назад показала что да ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Ordu, 02:24, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Ха-ха Я долго думал как объяснить всем этим последователями Пути Глубокого Науч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 02:59, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    То есть бог неправильно сделал, что в голове у нас нейронные сети ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Sw00p aka Jerom, 04:10, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    а с чего вы взяли что там сети и что есть сеть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, pavlinux, 04:13, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А с чего вы взяли, что их там нет, если не знаете что есть сеть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.106, Sw00p aka Jerom, 18:12, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А с чего вы взяли, что их там нет, если не знаете:
    > "что есть сеть"?

    я не доказал, вы не опровергли ;Р

     
  • 4.21, Аноним, 06:12, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Ну как там живется в 19 веке, где про нейробиологию еще и слыхать не слыхивали ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, Аноним, 08:19, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А с чего Вы взяли, что бог есть?
     
     
  • 4.41, Аноним, 10:57, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Вообще-то вопрос должен звучать ровно наоборот Жили люди, веровали всё свое сущ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.52, Аноним, 11:34, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А еще гипотезировали что ньютоновская механика - наше все Что есть эфир, через ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.56, Аноним, 11:42, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Так бог не досягаем для научного метода Вот если бы я сказал, что бог доказан ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.78, Аноним, 14:05, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты про какого именно бога Про Аллаха Или арабы, заполонившие не только Ближний... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.91, Аноним, 15:47, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они-то как раз и пришли к успеху Как и евреи Как и Соединенные Штаты Ты говор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.94, _, 16:12, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Индейцы. Коих твои высорелигиозные почти под корень вывели. Именем божьим BTW.
     
  • 7.83, Аноним, 14:43, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    В сухом остатке что Научные подход работает, предсказывает явления и эффекты Е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.96, _, 16:26, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >Маск, гугл, ibm и проч - основали альянс, цель которого - ответственное развитие AI.

    Му-ха-ха! :-)))))
    А альянсы копирастов - для ответственного развития музыки, фильмов, программ, рисунков и да и вообще - всей "IP"?
    AI - сулит столько бабла тому у кого оно есть ... что там Маркс писал про 300% прибыли? :)
    >Кажется они уже догадались что бог и дьявол - соседи.

    Да тоже мне новость! Они уж сколько лет обоих доить пытаются, одновременно :)

     
  • 5.76, Аноним, 13:52, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не должен Эмпирически доказать можно только существование чего-либо, а несущест... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.92, Аноним, 15:50, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты забываешь о принципе То, что принято без доказательств, может быть отвергнут... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.108, Sw00p aka Jerom, 18:21, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Ты забываешь о принципе "То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто
    > без доказательств". И принятие без доказательств утверждения "бога нет" -- не
    > исключение. А еще из твоей цитаты следует, что говорить "бог есть"
    > -- можно, просто это нужно доказать. А говорить "бога нет" уже
    > нельзя, т. к. недоказуемо в принципе.

    "Бог - есть" - истинное утверждение, истинность которого мы не докажем и не опровергнем, в этом и смысл теоремы Гёделя (выше я отписал по этому поводу).

    Сама мысль (идея, речевая конструкция, сочетание букв, называйте как хотите) "Бог - есть" - уже имеет место быть (имеет место быть - существует)

     
     
  • 8.110, Sw00p aka Jerom, 18:35, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    поправочка:

    речевая конструкция - языковая конструкция


     
  • 8.112, Аноним, 20:53, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это теорема из области математики, и не надо приписывать ей какие-то другие смыс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.111, Аноним, 20:49, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Первый раз слышу о таком принципе Если он распространяется на утверждение бога... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.113, Аноним, 21:05, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неудивительно его же нет в школьной программе Абсолютно верно Так ведь это не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.107, Sw00p aka Jerom, 18:18, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Вообще-то вопрос должен звучать ровно наоборот.
    > Не должен. Эмпирически доказать можно только существование чего-либо, а несуществование
    > ­— невозможно. Для умных про это писал Карл Поппер, а для
    > тех, кто поглупее, придумали множество наглядных примеров (чайник Рассела, FSM, IPU
    > и т. д.).

    про чайник Рассела, он ничего о существовании там не говорил, он говорил о вере как об убеждении. Я пришёл к выводу, что "убеждение - это великое заблуждение".


     
  • 3.29, EHLO, 09:28, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как смог так и сделал По своему образу и подобию ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.33, Очередной аноним, 09:38, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То есть бог правильно сделал, что пустил всем млекопитающим возвратный гортанный... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Аноним, 11:17, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Жираф хотя бы работает и функционирует, а вот человеку даже однолеточное искусст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.55, Аноним, 11:41, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мечтаешь посмотреть что могут органические и полуорганические технологии Смотри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.93, Аноним, 15:59, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Сделают, ибо воистину Тверда твоя вера в тюхнологии, сын мой Похвально, похв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.59, Очередной аноним, 11:50, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Мда, соображалки не хватило понять, что вопрос состоял в оптимальности и целесоо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.64, Аноним, 12:03, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну не знаю В Штатах вон посчитали нужным исправить божью ошибку сразу удалять ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.73, Очередной аноним, 13:39, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Продолжаете мракобесить А потом детишки стали умирать Посчитали бы, скольк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.77, Аноним, 13:58, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хорошо, объясню несколько доступнее Человек не может знать всего, поэтому нельз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.80, Аноним, 14:10, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Область существования бога, видимо, хорошо изучена, раз ты в этом вопросе так ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.90, Аноним, 15:44, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А где я категоричен Цитатку пожалуйста Наука описывает средства А не источник... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.82, Очередной аноним, 14:29, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Аргументы и факты, понятно Про аппендикс я тебе уже выше написал, что он еще не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.88, Аноним, 15:42, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    С твоей стороны же вообще никаких ссылок не было Уверен, источником твоих рассу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 10.97, Онанимус, 16:46, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Мы же по его образу и подобию, некоторые
    > даже из-за этого бороды не бреют.

    Не хотелось бы тыкать Вас в цитату о советах космического масштаба и космической же глупости, но прежде чем лезть с анатомическим подходом к Богу, изучите матчасть, а именно Ветхий Завет. Тогда узнаете, что такое грехопадение и к чему оно привело (в том числе анатомически).

     
  • 4.60, funny.falcon, 11:53, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Если бы Бог так не сделал, ты бы не уверовал в эволюцию Зачем Богу нужно было, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.81, uname a, 14:12, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    сопсно, а зойчем верить в эволюцию?
     
     
  • 6.85, Аноним, 15:03, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Неудачная попытка экстраполяции. Бог ведь нуждается в том, чтобы в него верили.
     
  • 3.71, Ordu, 12:44, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Естественно Он так же как и эти последователи Пути Глубокого Научения не понима... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, Аноним, 06:38, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Прелесть ИИ в том что понимания и не требуется В природе нейросети вообще самоз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, тоже Аноним, 09:09, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дайте угадаю - это текст рекламного плаката на том доме, у которого высадился пе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Аноним, 09:37, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это знания из реального мира вокруг нас Посмотри на мир вокруг себя На живых с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.72, Анонимс, 12:54, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    искусственные целиком не вписываются в гармонию мироустройства, их цели в общем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.84, Аноним, 14:48, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто и как это определил Вы в вашем праве вернуться обратно на пальмы или в каки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.89, Анонимс, 15:44, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    с людьми давно не спорю, махнул на них рукой, пальмы слишком технологично, в лимбе хорошо работается.

     
  • 3.43, Аноним, 10:57, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Из сабжа как раз понятно, для чего требуется понимание ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.57, Аноним, 11:46, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сомневаюсь что коэффициенты натренированной нейросети можно полноценно восстанов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.44, Ordu, 11:03, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Процессору тоже понимание не требуется Вон миллиарды хомячков вполне в состояни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Аноним, 11:29, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    1 А что, обязательно надо понимать, чтоб пользоваться Ты же не понимаешь, как ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.70, Ordu, 12:36, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не обязательно, я же сказал выше об этом Зачем ты переспрашиваешь Да, и это хо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.98, _, 16:47, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >пока братья Райт не создали аэродинамику

    Это - в бронзу!
    Давай больше перлофф, народу надо ржать по понедельникам, а то тяжко :)

     
     
  • 7.100, Ordu, 17:02, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>пока братья Райт не создали аэродинамику
    > Это - в бронзу!
    > Давай больше перлофф, народу надо ржать по понедельникам, а то тяжко :)

    Объяснишь юмор?

     
  • 4.58, Аноним, 11:48, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Все так, но в процессе возникает вопрос а кто кем все-таки пользуется Наскольк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним, 06:31, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    хехе.
    Ну прямо Зенитные кодексы Аль-Эфесби. Но там это было красивей описано.
     
     
  • 2.27, t28, 08:58, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    В прошлый раз, при упоминании зенитных кодексов, меня заминусовали Посмотрим ка... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, ЕГЭ для дураков, 09:31, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тебя и в этот раз заминусуют, дело не в зенитных кодексах просто.
     
  • 2.37, Аноним, 10:41, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Тема атак на нейросети естественного происхождения раскрыта в телесериале Bab... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.26, Аноним, 08:50, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В общем и в целом еще одно доказательство отсутствия в природе Большой_Красной_К... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, EHLO, 09:31, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чуваки не боятся что за ними робот из будущего прилетит за такие статьи.
     
     
  • 2.36, Аноним, 10:38, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Фарш невозможно провернуть назад ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, EHLO, 10:47, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Провернуть можно Попробуй кнопку реверса ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.54, Аноним, 11:39, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И шо, после этого хрюкнет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.67, Аноним, 12:08, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С точки зрения нынешней общепринятой термодинамики/статфизики, он прав.
     
  • 1.61, pripolz, 11:55, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Чё докопались до автомата, он правильно на вопрос ответил. Цветочек на картинке есть? Есть! Ну и всё тут. Сами вы "бэкдоры"!

    Бэкдор в голове у того питонщика, который совершая import ii не подумал о том, что систему распознавания дорожных знаков неплохо бы ограничить в классификации до дорожных знаков.

     
     
  • 2.62, pripolz, 11:57, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    ах вот оно что ну ок ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.63, pripolz, 12:01, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мне всё равно кажется, что новость как факт фуфло Что ещё можно ожидать от по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.66, Аноним, 12:06, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пора уже FSF задуматься над свободной лицензией для данных машинного обучения.
     
     
  • 2.74, Аноним, 13:49, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пора уже FSF задуматься над лицензией свободного использования собственных мозго... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.75, YetAnotherOnanym, 13:49, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    "Не водись с человеками, они тебя научат плохому"
     
  • 1.79, Аноним, 14:06, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А нового-то что Гуглопереводчик уже давно время от временип чему-нибудь плохому... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.87, 666, 15:16, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "непростой" слитно!
     
     
  • 2.102, Анонимс, 17:48, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    есть такое правило, но раздельно исконней, у чехова можете встретить
     
  • 1.95, Аноним, 16:12, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А в чем бэкдор Если систему научили, что красный знак с желтой кляксой это знак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.99, номия, 17:01, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    хм.. ну а чего птенчики вон тоже переобучаются вместо трёх полосок на клюве реагировать на оранжевый треугольник и перестают потом принимать реальный клюв за источник пищи.. сверхнормальный сигнал.. гроза любой нейросети.
     
  • 1.105, vitalif, 18:11, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прикиньте если в городе все машины автоматически-управляемые на основе данных машинного обучения - можно ХАКНУТЬ ЦЕЛЫЙ ГОРОД БУДЕТ
     
  • 1.109, Аноним, 18:31, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Комментарии пока не читал, может уже было 2020 год Едешь ты по мосту на тесле-... весь текст скрыт [показать]
     

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