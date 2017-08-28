27.08.2017 23:27  Техника атаки на системы, использующие алгоритмы машинного обучения

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|6.101, Sw00p aka Jerom, 17:09, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>Сами-то поняли?
хммм поняли что? суть теоремы ? - утвердительно - да, даже в самом глобоком (философском) смысле её.
Вы выдернули определение и я не понял, что вы имели ввиду (просто я не знаю на сколько вы "хорошо" (глубоко) разбирали данную теорему и мне трудно будет объяснить). Хочу отметить (не моё замечание - Успенского), что теорема Гёделя имеет много определений, грубо их делят на семантические и синтаксические, в приведённой ссылке разбор Успенского относится именно к синтаксическому варианту теоремы, отсюда и формулировка "если формальная арифметика" - зададимся вопросом почему именно "арифметика", да потому, что Гёдель решал вторую проблему Гильберта (о непротиворечивости аксиом арифметики), и доказал, а в следствие пришёл к выводу, что непротиворечивость всякой "формальной системы" - не доказуемо средствами "самой формальной ситемы". Отсюда и "то в ней НЕвыводима некоторая формула, содержательно утверждающая НЕпротиворечивость этой арифметики."
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|6.103, Sw00p aka Jerom, 18:02, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ну вот люди в большинстве случаев как-то отличают, с кем иметь дело,
> с кем - нет, и отличают достаточно хорошо
это и есть обратная связь (фидбек), как и человека так и машину можно ввести в заблуждение, но в тоже время исходя из теоремы Гёделя будут такие "истины" (истинные утверждения) которые нельзя не доказать и не опровергнуть. Если человек сталкивается с этим и не может разрешить, как машина (алгоритм) сможет это сделать?
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|5.104, Sw00p aka Jerom, 18:06, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> мало ли кто и чему обучал нейросеть на самом деле, как это узнать то?
человеку думаю не дано осознать само "осознание", куда там машине (нейросети). К примеру нейросеть может дать ответ на вопрос - "сколько ты знаешь (объём знаний)"? думаю нет, человек даже не способен на это ответить.
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|8.96, _, 16:26, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>Маск, гугл, ibm и проч - основали альянс, цель которого - ответственное развитие AI.
Му-ха-ха! :-)))))
А альянсы копирастов - для ответственного развития музыки, фильмов, программ, рисунков и да и вообще - всей "IP"?
AI - сулит столько бабла тому у кого оно есть ... что там Маркс писал про 300% прибыли? :)
>Кажется они уже догадались что бог и дьявол - соседи.
Да тоже мне новость! Они уж сколько лет обоих доить пытаются, одновременно :)
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|7.108, Sw00p aka Jerom, 18:21, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Ты забываешь о принципе "То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто
> без доказательств". И принятие без доказательств утверждения "бога нет" -- не
> исключение. А еще из твоей цитаты следует, что говорить "бог есть"
> -- можно, просто это нужно доказать. А говорить "бога нет" уже
> нельзя, т. к. недоказуемо в принципе.
"Бог - есть" - истинное утверждение, истинность которого мы не докажем и не опровергнем, в этом и смысл теоремы Гёделя (выше я отписал по этому поводу).
Сама мысль (идея, речевая конструкция, сочетание букв, называйте как хотите) "Бог - есть" - уже имеет место быть (имеет место быть - существует)
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|6.107, Sw00p aka Jerom, 18:18, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Вообще-то вопрос должен звучать ровно наоборот.
> Не должен. Эмпирически доказать можно только существование чего-либо, а несуществование
> — невозможно. Для умных про это писал Карл Поппер, а для
> тех, кто поглупее, придумали множество наглядных примеров (чайник Рассела, FSM, IPU
> и т. д.).
про чайник Рассела, он ничего о существовании там не говорил, он говорил о вере как об убеждении. Я пришёл к выводу, что "убеждение - это великое заблуждение".
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|10.97, Онанимус, 16:46, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Мы же по его образу и подобию, некоторые
> даже из-за этого бороды не бреют.
Не хотелось бы тыкать Вас в цитату о советах космического масштаба и космической же глупости, но прежде чем лезть с анатомическим подходом к Богу, изучите матчасть, а именно Ветхий Завет. Тогда узнаете, что такое грехопадение и к чему оно привело (в том числе анатомически).
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|6.98, _, 16:47, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>пока братья Райт не создали аэродинамику
Это - в бронзу!
Давай больше перлофф, народу надо ржать по понедельникам, а то тяжко :)
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|7.100, Ordu, 17:02, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>пока братья Райт не создали аэродинамику
> Это - в бронзу!
> Давай больше перлофф, народу надо ржать по понедельникам, а то тяжко :)
Объяснишь юмор?
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|1.61, pripolz, 11:55, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Чё докопались до автомата, он правильно на вопрос ответил. Цветочек на картинке есть? Есть! Ну и всё тут. Сами вы "бэкдоры"!
Бэкдор в голове у того питонщика, который совершая import ii не подумал о том, что систему распознавания дорожных знаков неплохо бы ограничить в классификации до дорожных знаков.
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|1.99, номия, 17:01, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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хм.. ну а чего птенчики вон тоже переобучаются вместо трёх полосок на клюве реагировать на оранжевый треугольник и перестают потом принимать реальный клюв за источник пищи.. сверхнормальный сигнал.. гроза любой нейросети.
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|1.105, vitalif, 18:11, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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Прикиньте если в городе все машины автоматически-управляемые на основе данных машинного обучения - можно ХАКНУТЬ ЦЕЛЫЙ ГОРОД БУДЕТ
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